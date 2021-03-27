新冠肺炎｜病毒無分你我 防疫豈分證件？

撰文： 新方向HK 最後更新日期： 2021-03-27 16:41

新聞背景：最近有媒體報道，有持探親簽證而在港居留的人士，通過私家診所接種疫苗。惟政府表示，該等人士並不符合疫苗接種資格。

政府在月前推行覆蓋全港的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，為所有香港市民免費接種新冠疫苗。目前，政府的社區疫苗接種中心接受持有香港身份證、領事團身份證、持有申請香港身份證收據、豁免登記證明書此四類身份證明文件的人士登記預約接種。

然而，目前在香港仍有許多因各種原因而合法長期逗留的居民，未能符合上述身份條件。他們當中的相當一部份人更是港人直系親屬（如持探親簽證的父母、配偶、子女），因家庭人道原因不得不長期居留香港。他們同為此刻生活在香港同一片天空下的一員，卻被現行疫苗接種政策排除在外。

要做到「護己護人，齊打疫苗」，便應該盡量令要長時間在香港居住生活的所有人都有機會接種疫苗。（資料圖片/張浩維攝）

群體免疫需要60%至80%的人口接種疫苗，每一個共同生活在香港的居民，他們的生命安全其實和整個社會的公共衞生安全息息相關。病毒的傳播與防護不會被身份證件所局限。在目前本港疫苗數量充足、接種能力富裕的情況下，新方向HK強烈倡議疫苗接種的計劃應擴大覆蓋到所有合法生活在香港的人群。

新方向HK完全認同，香港政府作為一個地方政府，在社會資源和財政支出的分配上應當優先照顧本地居民。因此，新方向HK呼籲港府，為所有持有探親簽證而目前居留在香港的港人直系親屬提供接種機會，並由其自行支付合理費用。新方向HK願意爲此提供一切援助。我們希望通過如此的自費安排，既能為此刻所有共同生活在香港的人群提供保障和防護，最終讓社會盡快實現疫情清零和經濟重啟，同時也最大程度避免政治爭拗。

我們誠懇地希望特區政府能接納此項提議，以社會的整體安全和福祉為最高原則，突破條條框框和陳舊的思維固化，讓我們衆志成城，官民合作，保護生命，戰勝疫情。