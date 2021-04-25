海外旅遊遙遙無期 還要獎勵公務員出遊？｜新方向HK

撰文： 新方向HK 最後更新日期： 2021-04-25 23:20

【新聞背景】 政府今年度《財政預算案》預留近2.46億元，獎勵逾4500名公務員及各自1名同行親友去旅行，2人同行最多獲資助近5.5萬元，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。 該計劃本是公務員慣常的獎勵制度之一，也并非一個「普惠」的政策，而是相當于「花紅」性質的獎勵，旨在獎勵過去兩年內表現突出的員工。獎勵比例并不算高，約爲1：40。但是，在此時此地此刻，香港仍處於抗疫的艱難階段、疫苗遠未普及、社會經濟短期內見不到復蘇的迹象，與此同時，海外旅遊遙遙無期，本地旅遊業更是深陷寒冬。在這樣的大背景之下，該政策的實際效果和實施方式都值得商榷。

衆所周知，在接踵而至的2019年動盪和2020年疫情的雙重打擊之下，香港經濟早已陷入負增長，失業率飛漲，貧富差距進一步擴大，因無法活下去而選擇輕生的慘劇時有所聞。航空、旅遊、餐飲、零售等行業因本港遲遲無法做到疫情個案「清零」而陷於困頓一年之久，即使有政府的補助也往往是杯水車薪。不少市民只能靠無定時的零工來尋個溫飽，更有不少人因爲付不起房租而不得不「瞓天橋底」。

香港經濟早已陷入負增長，失業率飛漲，貧富差距進一步擴大。（資料圖片）

在這樣的社會現實下，實事求是地說，公務員作爲一份相對穩定的工作，所承受的「生存壓力」已遠較其他行業爲低。我們非常理解疫情期間有不同政府部門公務員們，不分晝夜參與抗疫，恪盡職守，值得尊重，也應獲得肯定。但此時此刻，以高額旅遊資助的形式作爲獎勵，不僅社會觀感不佳，在本地疫情未能「清零」、通關及海外旅遊遙遙無期的前提下，該筆獎勵很大可能也是繼續無法兌現。新方向HK認爲，政府應考慮更加有效和能夠同時幫助刺激本地經濟的方式獎勵前綫公務人員，同時，也應該適時地展現政府願意與市民共體時艱的决心。

曾經有着26萬從業人員的旅遊業，政府提供的紓困基金撥款也不過六億元而已，而公費旅行獎勵的預留資金已達到2.46億，這並非一個小數目。倘若能善用這筆資金，在獎勵公務員的同時，創造更多本地就業機會，為暫時糊口都已艱難的群體謀多一個出路，是否會來得更爲合適、合宜、合情、合理呢？新方向HK建議，在疫情特殊時期下，政府可以轉變政策執行方式，以「本地遊」和「本地消費」的獎券取代「海外旅遊基金」，既達到激勵表現優異公務員的目的，又可刺激本地消費，更爲正在苦苦掙扎的本地餐飲、旅遊業，提供新的源頭活水，豈非「一舉多得」？

疫情影響持續一年，旅遊業恢復無期。曾經有著26萬從業人員的旅遊業，政府提供的紓困基金撥款也不過6億元而已。（資料圖片）

新方向HK一向倡議「有為政府」，而「有為政府」的重要一環，就是具備「有為」的公務員隊伍。經歷種種風波後的香港需要進入良政善治的新時代，政府及公務員團隊也應該打破「打工仔」的固有心態：改變施政思維，更加積極作爲，體察民情，勇于改變，大刀闊斧除弊革新，落實「以民為本」，真正做到為市民服務，急市民所急，想市民所想。令香港的發展跟上時代的步伐。