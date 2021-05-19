專訪｜科大廣州創校校長倪明選：大灣區辦學打破香港資源限制

撰文： 楊瀅瑋 最後更新日期： 2021-05-19 08:03

「港科大（指香港科技大學）在三十年前是整個中國唯一能夠做芯片的地方...但今天，香港已經錯失機會了。有望於明年9月正式開學的香港科技大學（廣州）（下稱科大（廣州））創校校長倪明選，對於香港昔日的創科優勢和當下的創科落後耿耿於懷，香港發展科技創新的資源有限，而香港科技大學在大灣區內地城市開設分校，可以調動區內資源雙向流動，重新打造國際科技創新中心。

香港科技大學（廣州）創校校長倪明選認為，香港發展科技創新的資源有限，分校可以調動區內資源雙向流動，重新打造國際科技創新中心。（歐佳樂攝）

港校發展受地所限

大灣區是機會

香港科技大學（科大）早於1991年創校，彼時香港只有香港大學和香港中文大學兩所研究型大學。「香港孩子讀大學的機會太少了，只有百分之一、二。」倪明選回憶，「當時成立科大，引了一批主要從美國回流的專家。據我了解，這些專家大部分是愛國分子，參與過保釣運動，他們懷了一片心回來祖國建立未來的大學。」

相對於其他香港高校，科大更為年輕，但辦學成績不俗。在2021年QS世界大學排名上，科大位列第27位，在香港內僅次於香港大學；但在排名之下，作為時任副校長的倪明選亦發現學校面對更深層次的挑戰。「大學對社會，對國家都是有責任的。」倪明選質疑，「國家有特殊的社會需求，我們能不能做一些相應的研究，應對社會需求方面的挑戰？」

只是，土地利用效率低下的問題限制著香港方方面面的發展，就連港人最引以為傲的高校亦難逃魔咒。「不可否認的是，香港是寸土寸金的，我們學校能蓋大樓的空間基本都蓋得差不多了。」倪明選續說，「我們還有很多想做的東西也沒有機會做。我們想招聘更多的老師，但辦公室、實驗室、宿舍也受到空間的局限。」

能打破土地限制，「大灣區對於港科大而言是一個機會。」倪明選指出，早於2017年3月，廣州市市長來科大訪問便邀請科大在廣州分設校區。科大在經過全校多層級的會議決定「走出這一步」，隨後便密鑼緊鼓地籌辦推進。在獲國家教育部批准籌建後的一個禮拜，學校便於廣州南沙校址舉辦動工儀式，2020年中正式動工，預計2022年9月正式開學。 「整個校園建設55棟大樓，53萬平方米，570天內必須全部做好。」倪明選言及廣州校區建設的火箭速度，「24小時不同的shift（班次）在施工......這個在廣州市被叫『一號工程』。」倪亦強調，雖然建設速度快，但會保證工程質量，校方亦為此安排了100位品質監控人員全程把關。

「一號工程」的重視之下，廣州政府、南沙區政府給予了科大強有力的財政支持：征地及拆遷的建設用地費、校園一期建設投入、2019-22年的運營費用和開學前裝修及設備費全由內地政府負責，預計投入不低於300億元人民幣。

香港科技大學有望於明年9月在廣州開設分校。（資料圖片）

吸引人才回流

資源雙向流動

當然，科大選擇在大灣區內地城市辦學不僅是因為財政和土地誘因，更與「科創生態環境」有關。「我來科大20年，我看到很多優秀的畢業生，留在香港的並不多。」倪明選舉例，有的同學當了老師、教授，但香港高校職位有限，他們大多流向海外；有志創新創業者則去往內地，「因為我們的條件不夠好。創新創業不是說技術有多聰明，而是必須有生態環境，有上下游的配合......內地包括深圳的發展非常快，香港基本比較慢，所以它的生態環境越來越好，包括我自己的學生，創業都到對岸（指深圳）去，那政策太好了。」

倪明選感歎，過往香港高校基礎研究做得好，「可基礎科研是什麼？花錢買設備、請人」，但回到科研產出，「賺錢的部分就跑到別的地方去了」，「我們是不是有點虧？」他不得不發問，「粵港澳大灣區要發展國際科技創新中心，香港要怎麼融入裡面，扮演什麼角色？」

「這個角色不應該是單向的，我希望是雙向的。」倪明選指出，香港有法制和稅制優勢，可以吸引科技公司來港分設總部，但香港必須解決「住」的問題，「一個小工程師買去一棟房子也不簡單，香港必須在「住」的人才配套上做得更好。」

與此同時，科大廣州校區的創立，能夠與科大清水灣校區形成良好互動，亦同樣形成了資源「雙向流動」。以教學人才為例，倪明選談到，香港的高校及內地的高校都在「挖」科大的老師，但廣州校區的創立令部分有意回內地教書的老師「留了下來」：「我說，你不要去大陸了，廣州校區在等著你。有好幾個都是這樣的！我沒有廣州校區，才是真的被挖走了，是廣州（校區）把他留下來了。」倪更補充，有些已前往大灣區內地高校教書的教授亦有意回歸科大，「覺得還是科大的文化更適合他。」

倪明選強調，科大（廣州）「不會把香港挖空」，「每天都在招聘老師」，而這也是創辦校區需面對的挑戰之一，「第一期的目標是400位老師。」

香港具備科研優勢，應該貼合國家戰略，培養更多高端研究型人才。（資料圖片／盧翊銘攝）

貼合國家戰略

培養高端研究型人才

科大（廣州）預計分兩期招生，第一期只招四千位研究生，第二期會拓展為四千位本科生和六千位研究生，學費及學生補貼與科大相同。兩校雖同屬「香港科技大學」這一品牌，但財務相互獨立，兩校法人亦相互獨立，兩校地位平等。

對於前期著重培養「研究生」這一安排，倪明選解釋道，科大（廣州）的學術架構與科大是不重疊的，廣州校區創新地推出了「交叉學科」的學術架構，前幾年發展須以研究生為主，「因為研究生在過去大學的學習中已經有交叉學科的基礎、基石了。」

所謂的交叉學科，與傳統學科有何不同？倪明選舉例解釋，科大已有計算機系，科大（廣州）不會再辦，而是辦「人工智能」、「數據科學」，「跟計算機有關，但不屬於計算系。（校區間）學位是不會重複的。」

像上述兩個專業，都會放在科大（廣州）的「信息樞紐」中，除此之外還有「功能」、「系統」和「社會」共四個「樞紐」。科大（廣州）冀以「樞紐/學域」，打破過往「學院/學系」的關係，促進學科間的「交叉」，乃至「融合」。

（香港科技大學提供）

科大特色「走在前面」

「交叉學科」解決問題

不妨再以實例來理解「樞紐」這一學術架構。早前，科大（廣州）已開啟先導計劃招生，在2019年招收106人，在2020年招收了160人。吳同學是2020年入讀先導計劃的數據科學學域的碩士生之一，她向《香港01》表示跨學科教育是科大（廣州）比較吸引她的一個點：「每個廣州校區的學生會有兩個導師，這兩個導師會來自不同專業。我的第二導師也會參與到我的課題討論中。」吳同學舉例，她的兩位導師分別是運籌學和交通工程的方向，她主攻前者，運籌學與數學和工業有關，而交通工程系導師在數學模型上頗有建樹，可以為課題提供指導。

「交叉學科才能解決實際問題，而交叉學科需要不同領域的合作」倪明選比喻道，「樞紐像飛機場一樣，people come and go（人來人往），不同的人來交流又去不同的地方，學域之間合作。」他亦強調，學域會因應社會需求來設立或縮編，以此快速「解決社會需要的問題」，快速培養「國家需要的高科技人才」。

全國「兩會」正式通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（「十四五規劃」）中列出了中國重點攻關的七個科技前沿領域：新一代人工智能、量子信息、集成電路、腦科學與類腦研究、基因與生物技術、臨床醫學與健康、深空深地深海和極地探測。其中，「集成電路」，亦即「芯片」，是現時大國博弈間舉足輕重的「科技產品」，亦是中國亟需解決的「卡脖子」問題。對此，科大（廣州）的「功能樞紐」下亦分設「微電子」學域來回應科技發展的人才需求。除此之外，「先進材料」、「地球與海洋大氣科學」、「生命科學與生物醫藥工程」等學域亦在回應著國家層面的尖端科技需求。

「我們能不能做到，解決一些過去解決不了的問題？我想這裡面，每一樣都有前沿（探索）要做的。所以要鼓勵我們老師不要只看到現在的問題，往前看一點，想象力多一點。」倪明選說道，「『走在前面』，這是科大的特色。」