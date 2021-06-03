撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-06-03 18:00

全球知名車廠豐田（Toyota）是這場晶片荒的最新「受害者」。豐田在5月中宣布，日本岩手縣和宮城縣兩間廠房共三條生產線將暫時停產，預料減產高達20,000輛汽車 。近月來，各大廠房先後宣布減產，似乎成為業界新常態。全球第四大汽車製造商Stellantis在5月初表示，晶片短缺令公司在今年第一季減產19萬輛汽車，旗下44間廠房中有8間受到影響。

業界預警供求失衡難解 「恢復模式」遙遙無期？

大規模減產將對汽車業造成沉重的經濟打擊。美國福特汽車（Ford）估計，今年的汽車產量將減少100萬輛，預料損失25億美元利潤。諮詢公司AlixPartners 5月中估算，晶片短缺將令汽車業本年減產390萬輛及損失1,100億美元。

近月來的晶片荒，令中外多間車廠短暫停工，大幅影響汽車生產及收入。圖為豐田位於日本元町的廠房。（Toyota）

去年底爆發的全球晶片荒，仍未有紓緩迹象。AlixPartners汽車與工業業務全球聯席主管Mark Wakefield估計：「短缺在第三季仍然影響深遠，第四季前仍未能進入『恢復模式』。」德國車用半導體製造商英飛凌（Infineon）行政總裁Reinhard Ploss坦言，若要重新平衡供求，需要不少時間：「兩年可能太久，但我們肯定問題至少會持續至明年。」市場調查公司Forrester副主席Glenn O'Donnell亦估計，晶片荒將延續至2023年：「因為需求將持續高企，供應量仍然受限……加上雲端運算和加密貨幣挖礦發展迅速，晶片需求量龐大，除了大爆發之外，我們看不到其他可能。」

在疫症爆發之初，車廠大幅削減晶片訂單。與此同時，疫情下全球封城造就「宅經濟」崛起，在家工作和娛樂成為新常態。不過，一眾車企低估行業反彈速度。受低利率、振興經濟支票、疫下私人交通工具的需求提升等因素帶動，自去年第四季開始，汽車需求大增，車廠趕緊恢復車用晶片訂單。然而，當時晶片製造商早把產能分配予手機、電腦、遊戲機等晶片。

近期天災及意外令晶片短缺雪上加霜，包括美國德州寒冬令晶片廠關閉（圖），以及日本瑞薩電子（Renesas）廠房火災。（Getty Images）

天災疫情下雪上加霜 貿易戰加劇供應短缺

而且，中美貿易戰促使華為在禁令前增加半導體訂單囤貨。近來多宗天災意外事故，再令晶片荒雪上加霜。先是美國德州在2月受暴風雪吹襲，恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）、三星（Samsung）等半導體供應商被迫關閉位於美國奧斯汀（Austin）的工廠。3月中，主要車用晶片供應商瑞薩（Renesas）位於日本茨城縣常陸那珂市的工廠，因電力故障釀成火災。

據金融科技公司海納國際集團（SIG）5月發表的研究指出，晶片交貨時間（lead times）在本年4月延長至平均17周，是該集團自2017年起最長的交貨時間。部份嚴重缺貨的產品如電源管理晶片的交貨時間在4月延長至23.7周，比一個月前增加約四個星期 。不少業者也反映類似情況。主要汽車晶片供應商恩智浦（NXP）的交貨時間，從去年末約12周增加至現時超過22周。手機充電器晶片供應商Navitas Semiconductor企業行銷及投資者關係副主席Stephen Oliver透露，部份晶片交貨時間更長達26周以上。

多間晶片及電子零件供應商均表示，現在晶片交付時間愈來愈長。（Reuters）

智能家電都需要晶片 成本紛紛轉嫁消費者

最近，晶片荒已經從汽車業蔓延至各大消費電子產品。三星在3月預告，今年可能會取消發表新一代Galaxy Note系列智能手機。小米中國區總裁盧偉冰也在微博慨嘆：「今年晶片缺貨，不是缺，而是極缺。」在遊戲機方面，Sony財務總監十時裕樹在4月中坦言，公司無法大幅增加新款遊戲機PlayStation 5的產量，並預期半導體短缺會在未來整個財政年度持續影響公司運作。

瑞信（Credit Suisse）亞洲半導體研究主管Randy Abrams提醒：「微控制器單元供應緊張，可能會影響一般家用電器。」家電生產商惠而浦（Whirpool）透露，其生產線不斷轉換，視乎有什麼零件在手。寵物用品商Petoneer已暫停出售部份智能產品，如貓用機械玩具；酒櫃生產商Vinotemp表示，4月底收到中國製造商通知，因為晶片短缺而暫停生產部份酒櫃。當各種電子產品出貨受阻，相關行業當然受到波及，例如販量零售商Costco表明，在採購電視、電腦及其他需連接互聯網的家用電器時面對不少困難。

任天堂近日表示由於生產過程受半導體零件影響，預期Switch的銷售額將減少。（AP）

Gartner分析師Alan Priestley指出，近日不少消費者在日常生活中已感受到晶片短缺的影響：「可能很多東西都買不到，或者價格略高。」觸控板積體電路供應商Synaptics行政總裁Michael Hurlston透露：「不幸地，這些組件的價格只會不斷上漲。我們或會將成本轉嫁至客戶，預料客戶會再轉嫁至消費者。」正如惠而浦行政總裁Marc Bitzer向投資者表示，原材料及晶片短缺下，公司將會在不同國家提高商品售價5%至12%。對於這場全球晶片荒，台灣奇景光電執行長吳炳昌坦言：「公司成立二十年來，我從未見過這種情況，許多產品及生產過程都缺乏晶片。」

（節錄）

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《由汽車蔓延至手機、電腦、家電 全球晶片荒的沉痛教訓 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

267期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】保釣運動50年 香港人還愛國嗎？

死因庭案件積壓 法院行政宜改革

【治港新勢力．三】泛民低潮期： 蓄力調整還是「自然流失」？

由汽車蔓延至手機、電腦、家電 全球晶片荒的沉痛教訓

搶電視觀眾爭奪話語權 沙特土耳其掀中東「劇」鬥