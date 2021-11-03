拜登批習近平缺席COP26　但氣候峰會只有空洞承諾？

為期兩周的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）正在蘇格蘭格拉斯哥舉行，全球共120余國領導人及代表參加了此次會議。美國總統拜登亦在格拉斯哥逗留了兩日，在返回美國之前，他不忘批評中俄領導人，認為他們沒有出席氣候峰會是個「巨大錯誤」（big mistake）。



在首日的領導人峰會上，拜登承認美國與其他發達國家對氣候變化負有很大責任。拜登指出，氣候變化並非假設，而是每日都摧毀人類的生活，地球已出現看得見的危機，包括洪水、變幻莫測的天氣、乾旱及山火等，若不把握時機，無人能逃離仍未來臨的最壞情況。他表示，氣候變化已威脅人類生存，未來十年採取的行動，將決定子孫後代免受苦難。

拜登又就特朗普政府退出《巴黎協定》向全世界道歉，稱這個決定令全球減排的努力受挫。另一邊廂，特朗普則抓住一段拜登在峰會上閉目的片段，隔空揶揄拜登。他在一封郵件中說：「就連拜登也無法忍受聽到那麼多關於全球變暖的騙局，這是美國第七大騙局，緊隨其後的是2020年總統選舉騙局。拜登前往歐洲時表示治理全球變暖是他的首要任務，但在會議上，全世界都看到了，他很快就睡着了。對一門學科有真正熱情和信念的人是不會睡着的！」

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花絮歸花絮，COP26仍是各國在《巴黎協定》之後首次提高減排承諾的重要場合，只是，此次峰會能否真的帶來承諾之外的實質成效，在「氣候正義」的問題上邁出一步，展現出跨國性的應對氣候轉變決心？

詳細分析請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《COP26氣候峰會為《巴黎協定》帶來希望》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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