史上最強太空望遠鏡周五發射　能否尋找宜居行星？

經歷多次超支延期後，造價逾百億美元的詹士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，JWST）終於本周五（24日）發射。作為「繼承者」，它和哈勃太空望遠鏡有何分別？又能否解答「我們是否唯一存在於宇宙」、「其他行星是否宜居」這些千古謎團？



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對於天文學者而言，太空望遠鏡就是「時光機」，可觀測太空的「歷史」。逾三十年來，哈勃太空望遠鏡為天文學帶來重要進展，科學家了解到黑洞、恆星爆炸，並修正估算宇宙中銀河的數量。作為「繼承者」，近日升空的韋伯太空望遠鏡肩負兩大任務：一是讓科學家觀測更加早期的宇宙歷史甚至起源，二是研究其他行星是否宜居。

科學家指出，韋伯可以看到大爆炸後一億年內（距今135億年）的初期星系，用NASA的說法：「哈勃可以看到相當於『幼兒星系』，而韋伯將能看到『嬰兒星系』。」因此，科學家可進一步拆解暗物質或暗能量的種種謎題。雖然韋伯不會直接從其他行星上尋找生命，但它會找出這些行星的大氣有何特徵，有助科學家研究這些系外行星。

韋伯太空望遠鏡將是這時代的奇蹟，誠如科學家所言，我們之所以是人類，是因為好奇、想突破界限探索、進一步理解宇宙，而韋伯太空望遠鏡將是我們下一塊重要的拼圖……

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《哈勃望遠鏡繼承者升空 將可找到「另一個地球」？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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哈勃望遠鏡繼承者升空 將可找到「另一個地球」？