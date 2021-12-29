香港人均生態足印高企　環保教育刻不容緩

相信不少人都會同意，環境、生態與我們每一個人休戚相關，蓋因人類的行為總會消耗地球資源，同時留下生態足印。根據世界自然基金會（WWF）香港分會發布的《香港生態足印報告》，香港人均生態足印連續多年高踞亞太地區前三甲，其對自然資源的消耗量已遠超本港實際生物承載力，意味港人活動對生態系統及生物多樣性造成極大壓力。香港「生態赤字」長年不見改善，「環保教育」到底出了什麼問題？



WWF香港分會高級保育主任（生態足印）黎姵延指出：「日常用戶的消費習慣佔了香港整體生態足印的76%，其中以食物比重最大（21%），其次為個人交通 （11%）和餐飲及酒店服務（8%）。」（梁鵬威攝）

WWF香港分會的最新報告顯示，香港的人均生態足印高踞亞太地區第三位，全球則排第十四位。WWF香港分會高級保育主任（生態足印）黎姵延指出：「日常用戶的消費習慣佔了香港整體生態足印的76%，其中以食物比重最大（21%），其次為個人交通 （11%）和餐飲及酒店服務（8%）。」她續指：「跟2019年的報告一樣，食物是本港生態足印的最大來源，其中又以海鮮及肉類佔最高，分別為30%和25%。」

WWF香港分會的報告指出，如果全球人類均以港人的生活方式為標準，將需耗用4.4個地球的資源才可滿足這種消費習慣。WWF香港分會行政總裁江偉智表示：「最新的生態足印分析揭示了我們現時的生活模式不利持續發展。」他指出：「我們必須從個人及社會層面作出改變，包括改變生產食物模式和飲食習慣，例如香港餐飲業可以通過推廣多菜少肉來大大降低本地碳足印。」

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事實上，香港市民的環保意識並不算薄弱，有逾九成人都認同「保護環境，人人有責」，但不少人都是知而不行，不願為環境保育付諸實行。歸根究柢，仍然是我們的環保教育出了問題......

詳細內容請閱讀第297期《香港01》電子周報（2021年12月28日）《市民知而不行 「環保教育」出了什麼問題？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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