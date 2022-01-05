烏克蘭是撬動中美俄三國博弈的重要支點｜專家有話說

自尼克遜訪華成功促成中美聯手對抗蘇聯並最終改變了國際局勢以來，大國之間的聯手與對峙便一直是國際關係界的關注重點。而美國學界、政界普遍認爲自冷戰最初開始以來，中美蘇（俄）之間的三角關係互動也一直是兩方聯結去應對另一方。拜登上台之後一直在推動其聯盟政策，却由於一邊與俄羅斯的價值觀及較多具體議題上的衝突，另一邊因爲擔心中國迅速崛起超越自己而要與中國競爭，同時將中俄放在了對立面。中俄兩國面對這樣的局勢也順水推舟，鞏固了雙邊關係不說，還大有聯起手來應對美國之勢。就連美國情報界的「2040全球趨勢報告」（Global Trends 2040）也預測中俄在未來很可能長期保持一致。



烏克蘭雖不直接參與中美俄三國博弈，卻是當前能直接影響中美俄大國關係的重要支點。美國退役四星海軍上將James R. Stavridis認爲中國會緊盯美國對俄烏局勢的處理方式來計算台灣問題如何處理。的確，拜登政府雖然當前想抽身印太以外的所有地區，但烏克蘭問題顯然已經成爲了中美俄之間博弈的核心。除了它直接關係到俄羅斯及美國北約盟友的切身利益之外，北京也完全以此來檢驗美方的戰略可信度，並從俄羅斯應對烏克蘭局勢的操作中掌握與美對峙的手段、戰術......

+ 2

孫太一

美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授



詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《新時代的大國三角關係》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。