能源嚴重依賴俄羅斯　歐盟官員：制裁傷及自身經濟

俄羅斯對烏「特別軍事行動」踏入第八日，歐盟對俄羅斯金融、銀行領域、政府官員和企業人士等已發起數輪制裁。在最新一輪制裁中，歐盟宣布將七間俄羅斯銀行踢出環球金融電訊協會（SWIFT）支付系統，措施將於本月12日生效。如果俄羅斯的軍事行動進一步升級，可以預見，美歐的制裁陸續有來。不過，歐盟官員也坦言，制裁俄羅斯也將對歐盟經濟產生不小影響。



德國副總理哈貝克（Robert Habeck）在接受外媒訪問時指，因應俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家會停止購買俄羅斯的煤炭、石油、天然氣等資源。（美聯社）

隨着俄烏戰爭持續，歐盟對俄羅斯的制裁正在擴大。當地時間3月2日，歐盟發表聲明宣布對俄實施新一輪制裁，將七間俄羅斯銀行踢出SWIFT支付系統。聲明中說，這一新制裁措施將使受制裁銀行無法在全球快速有效地進行金融交易，從而有效阻止俄羅斯的進出口貿易。

不過，歐洲在石油和天然氣的進口嚴重依賴俄羅斯，這一嚴厲的制裁措施也將使歐盟遭到反噬。數據顯示，歐盟逾四分之一的石油及40%的天然氣來自俄羅斯。目前，倫敦布蘭特期油已跳升至每桶117美元的水平，而歐洲天然氣價格亦大升五成，一旦制裁措施正式生效，歐洲原已高企的通脹水平將百上加斤。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯指出，疫情下的歐盟經濟充滿不確定性，在此情況下對俄羅斯進行制裁，將對歐盟經濟產生不小影響。（Getty Images）

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟近日對俄羅斯發起的數輪制裁，旨在削弱俄羅斯的經濟基礎，但他強調，疫情下的歐盟經濟充滿不確定性，近期緊張的地緣政治局勢更加劇了動盪，這些都引發了人們對歐洲安全和穩定的疑慮。因此，在這種情況下對俄羅斯進行嚴厲制裁，也將對歐盟經濟產生不小的影響。

詳細內容請閱讀第306期《香港01》電子周報（2022年2月28日）《對俄禁用SWIFT是「金融核武」？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。