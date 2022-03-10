油價大幅回落　美國增加原油供應策略奏效？

國際原油價格瞬息萬變。受地緣政治衝突和美歐擬禁止俄羅斯石油消息影響，國際油價早前一度衝上每桶139美元，創2008年以來新高；但就在昨日（3月9日），美國原油指標和國際原油指標突然大幅回落，市場的憂慮情緒似乎又有所緩和。



當地時間3月9日，美國原油指標西得州中質原油（WTI Crude）下跌15美元，每桶收報108.7美元，跌幅超過12%。國際原油指標布蘭特原油（Brent Crude）價格亦下跌16.84美元，收於每桶111.14美元，跌幅為13.16%。而就在兩天前，WTI原油和布油價格曾一度高見130.5美元和139.13美元，皆創2008年7月以來新高。

國際能源署成員可能釋放更多戰略原油儲備的消息讓油價有所回落。（美聯社）

分析指，油價突然下跌與多重因素促使投資者獲利了結有關。首先，烏克蘭總統澤連斯基透露出願意讓步的意向。他在3月8日接受美國廣播公司（ABC）訪問時指對加入北約早已冷淡，又表示可以就頓巴斯地區和克里米亞的未來與俄方展開討論，尋求妥協方案。澤連斯基的轉態令人期待戰火是否可以稍歇。如果今後幾周烏克蘭局勢出現緩和，預計油價會進一步下降。

其次，儘管美國已宣布禁止俄羅斯石油進口，惟歐盟並未跟隨。美國銀行早前預計，如果俄羅斯的大部份石油被切斷，全球市場可能會面臨每天500桶油的缺口。如今歐盟未跟從美國禁止俄油進口，衝擊力也就相應減小。

最後，在美國鼓勵及施壓之下，不少產油國同意增產。阿聯酋駐駐美國大使奥泰巴（Yousef Al Otaiba）昨日在大使館官方網站發布公告稱，阿聯酋傾向於增加石油產量，並將鼓勵石油輸出國組織（OPEC）考慮提高產量。值得一提的是，《華爾街日報》日前才有報道指，沙特和阿聯酋王儲在最近數周均拒絕與美國總統拜登通話。

另外，伊拉克石油部長Ihsan Ismaae同日亦表示，如果OPEC與減產夥伴國要求，伊拉克也可以提高產量。

對此，美國Again Capital資產管理公司合夥人John Kilduff指出，前幾日油價突破每桶130美元反映了市場對俄羅斯石油供應完全中斷、OPEC堅持不額外增產，以及烏克蘭局勢繼續惡化的擔憂。現在看起來，對這幾方面的擔憂有所減少。

詳細內容請閱讀第307期《香港01》電子周報（2022年3月7日）《美國增加供給政策失敗 油價或破頂超147美元》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。