中國汽車出口何以顯著增長？

新質生產力現在是一個很熱的新創詞彙，中國的汽車出口甚至都與這個詞有關。包括新能源汽車在內的中國汽車出口增長確實明顯，甚至明顯到美國要採取政策限制的地步。根據中汽協數據顯示，從2021年起，整車出口顯著增長，當年出口量首次突破200萬輛，按年增長103%，成為全球第三大汽車出口國；2022年，整車出口首次突破300萬輛，達到332.12萬輛，按年增長56.8%；2023年，這一數據躍升至491萬輛，按年增長57.9%，超過日本。

其中，新能源汽車出口增幅十分迅猛。中汽協數據顯示，2020年，我國新能源汽車出口近7萬輛，僅佔汽車出口總量的7.0%；2021年，新能源汽車出口達到31萬輛，按年增長3倍；2022年，新能源汽車出口67.9萬輛，按年增長1.2倍。2023年，新能源汽車出口量為120.3萬輛，按年增長77.6%。那麼，究竟是什麼因素導致了中國汽車出口有了顯著增長，甚至被認為是可以代替房地產的新質生產力？

這主要與新興市場經濟體國家進入汽車時代、俄羅斯市場需求史無前例暴漲以及中國新能源汽車技術快速進步三個因素的綜合作用密切相關。具體分析如下：

一是新興市場經濟體國家進入汽車時代。在逆全球化背景下，隨着中美貿易戰的持續，新興市場經濟體國家成為新一輪產業轉移的受益者，經濟得到快速發展，尤其是亞洲地區經濟增長表現較為亮眼。根據亞洲開發銀行（亞行）發布的《2023年亞洲發展展望（12月版）》報告亞太地區發展中經濟體2023年將增長4.9%，較9月預期上調0.2個百分點。在次區域中，南亞地區今年將增長5.7%，東亞地區4.7%，東南亞地區4.3%，中亞和高加索地區4.8%，太平洋島國地區3.5%。因此，隨着居民收入的提高，新興市場經濟體國家進入汽車時代，促進中國生產的低價車出口。

2月28日，比亞迪在墨西哥發布Dolphin Mini電動車。（Reuters）

根據數據顯示，從中國出口量來看，2023年，墨西哥位居第二，出口41.51萬輛，按年增長62%；巴西11.48萬輛，按年增長222%；土耳其出口11.06萬輛，按年增長267%。馬來西亞出口8.33萬輛，按年增長114%。泰國出口17.06萬輛，按年增長92%；吉爾吉斯斯坦出口7.6萬輛，按年增長2782%;烏茲別克斯坦出口11.74萬輛，按年增長257%;哈薩克斯坦出口9.92萬輛，按年增長248%。

二是俄羅斯汽車市場需求史無前例暴漲。自2022年俄烏衝突以來，歐美國家對俄採取史無前例的嚴厲制裁，使得大量歐美車企撤出俄市場，甚至日韓汽車銷量也出現萎縮。其中，沃爾沃、通用、福特、寶馬、奔馳、大眾、雷諾、豐田、本田、日產等跨國車企暫停向俄出口新車，奔馳、大眾在俄工廠也陸續停產。因此，俄汽車市場一度面臨整車和零部件短缺問題。而中國車企抓住機遇，迅速進軍俄羅斯，填補空白。2022年，中國汽車品牌在俄羅斯的市場份額從9%增至37%。2023年，俄羅斯的汽車出口量躍居中國全年首位，成為中國第一大汽車出口目的地。其中，有6個中國汽車品牌進入俄羅斯銷量前10名。

海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）港口上的中國汽車。（Reuters）

數據顯示，2023年俄羅斯市場銷量最高的是俄羅斯本土品牌拉達，全年銷量為324446輛。中國品牌則佔據第二名至第七名，超越韓國起亞、現代和日本豐田。其中，奇瑞在中國品牌中銷量第一，全年銷量達118950輛，市場份額達11.2%。其次是哈弗，銷量111720輛。進入前十名的品牌還有吉利（93553輛）、長安（47765輛）、星途（42152輛）、歐萌達（41983輛）。從份額看，截至2023年12月底，中國乘用車在俄羅斯進口新車中所佔的份額為76.1%。

俄中友好、和平與發展委員會俄方主席季托夫表示，按價值計，2023年中國對俄羅斯的乘用車出口增長了543%，中國汽車已佔據俄羅斯市場的一半以上，達53%。從存量看，截至2023年年末，俄羅斯的經銷中心數量達3600家，其中2300家銷售中國汽車。從增量看，2023年，俄汽車市場新增1568家經銷中心，其中1400家銷售中國汽車。

第三，中國新能源汽車技術快速進步。作為世界造車新勢力的中心，中國的技術進步還是有的，猶如韓國汽車過去的情況，電池、發動機以及智能化等都有所突破和具備，剩下的就是設計車型和全球網絡的組建，這是一個顯著的發展期。截至2023年底，中國申請人通過《專利合作條約》提交的國際專利申請量連續四年位居世界第一。中國太陽能電池全球專利申請量達12.64萬件，排名世界第一。中國新能源汽車銷售排名前10位的重點企業全球有效專利量超過10萬件，居全球前列。

中國電動車：2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會（CISCE，鏈博會），電池製造商寧德時代（CATL）攤位展示電動車電池。（Reuters）

技術的創新與突破，對新能源汽車也極為關鍵。在動力電池方面，行業正在向半固態和固態電池方向加速變革。 2023年，比亞迪推出的刀片電池；寧德時代也推出了麒麟電池、神行超充電池等產品；蜂巢能源推出短刀電池；蔚來展示了自研大圓柱電池；極氪則展示了自研「金磚電池」。在新能源電動機方面，中國從早期的10000rpm，到已經裝車的20000rpm，期間克服的一系列設計、材料等諸多限制。2023年下半年以來，極氪、智界、小米汽車、埃安等品牌紛紛發布了最高轉速超20000rpm的電機。2024年1月，廣汽埃安旗下鋭湃智能生態電驅工廠正式竣工投產，最高轉速達22000rpm的M25電驅量產落地。吉利旗下的星驅科技最新研發的SPEED高速電機，最高轉速可達24000rpm。隨着車市內卷加劇，智能化也在大步推進。業內普遍認為，城市NOA是最趨近於L3、且是從L2到L3跨越至關重要的一步。基於此，各大車企紛紛在2023年發力城市NOA。包括小鵬、理想、阿維塔、智己、華為問界等多個品牌正在佈局從高速NOA到城區NOA的升級。

最終分析結論：

被視為替代房地產的新質生產力，中國汽車包括新能源汽車出口出現顯著增長，甚至遭受到美國的政策限制。這主要與新興市場經濟體國家進入汽車時代、俄羅斯市場需求史無前例暴漲以及中國新能源汽車技術快速進步三個因素的綜合作用密切相關。這也是現在中國汽車工業發展的基本形勢。

本文原載於2024年3月19日的安邦智庫「每日經濟」欄目

