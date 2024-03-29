2月PCE公布在即　鮑威爾將發言　美國聯儲局政策的兩面性

編者按：3月29日，美國將會公布聯儲局更為關心的2月個人消費支出（PCE）物價指數數字。同日稍後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將在洛杉磯出席活動發表講話。人們關心在美國通脹似乎未見進一步下行之勢時聯儲局本年三次減息的計劃會否出現變故。本文寫於上周聯儲局議息之後。



美國聯儲局在3月20日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是聯儲局自去年9月以來連續第五次維持利率不變，符合市場的普遍預期。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，相信利率可能處於周期性峰值，在今年某個時間點開始降息是適宜的，但目前通脹仍然較高。鮑威爾表示，聯儲局仍然相當側重於實現充分就業和維持物價穩定的雙重職責，在實現這兩大目標已經取得實質性進展。這一表態被市場解讀為「鴿派」。在市場關注的何時降息、降息頻率等問題上，聯儲局公布的點陣圖顯示，今年內聯儲局可能實施三次降息。與去年年末的點陣圖預測相一致，這使得資本市場「鬆了一口氣」，也帶動了包括美國市場在內的全球資本市場的上漲。

其實，就市場的預期而言，從去年年底開始，由於通脹水平的快速下行，市場普遍樂觀預期聯儲局將在3月份開始降息，全年降息可能達到6次。不過，隨着通脹水平表現出很強的粘性，在今年連續兩個月高於預期，市場的樂觀預期也在向聯儲局一直堅持的「全年三次降息」的看法不斷靠攏。在年初降息的想法「破滅」之後，現在很多市場機構預計聯儲局最早自6月份開始降息。而近期以來，越來越多的人擔心聯儲局在通脹持續高於目標的情況下，繼續保持高利率，或者在年內減弱降息的幅度。隨着決議的公布，這種擔心不再存在，才導致市場所擔心的「鷹派」傾向沒有出現。

2024年3月20日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議結束後會見傳媒。（Reuters）

當然，在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，對聯儲局更加「鷹派」的擔心，並非是市場預期調整的「超調」，更多還是反映出對當前美國通脹水平的粘性沒有信心。其實，在此之前，安邦智庫的研究人員曾多次警告，在美國經濟需求強勁的情況下，美國的通脹水平並不會很快回落，聯儲局遏制通脹需要有相當長的時間。目前來看，安邦智庫的這一判斷和預期基本符合事實。當然，聯儲局在保持降息預期幅度不變的同時，鮑威爾也強調了「目前通脹仍然較高」，他繼續堅持稱，如果適當，聯儲局準備保持當前利率目標範圍更長時間。

需要注意的是，聯儲局對2025年降息的幅度的預期發生了變化。聯儲局的經濟預期摘要上調了未來三年的GDP增速預期，在2024年保持3次降息不變的情況下，同時將2024年底的核心PCE通脹預期上調到2.6%，為去年9月經濟預期的水平。根據剛剛發布的點陣圖，聯儲局官員對2024年底聯邦基金利率的中位數預期依然維持在4.6%，但對2025和2026年的政策利率中位數預期抬高至3.9%和3.1%。在去年12月的預期中，聯儲局官員對2024年底的中位數政策利率預期為4.6%（年內降息3次），對於後續兩年的預期則為3.6%和2.9%。這意味着聯儲局實際上縮減了對2025年的降息幅度預期。

有市場分析師認為，2025年的點陣圖上調，顯示聯儲局或並不及預期鴿派。和去年底相比，在經濟預測中，聯儲局對PCE通脹的中位數預測今年減少了10個基點至2.4%，明年則增加了10個基點至2.2%，2026年也降低了10個基點，至2%的目標。在長期保持高利率水平的情況下，聯儲局認為通脹在相當長時間內都難以回到2%的政策目標。在這期間，雖然聯儲局會下調利率，但整體利率水平還是維持在較高的位置，以保持對通脹的約束。這表明儘管聯儲局維持表明的「鴿派」政策，但實際上仍然通過調整中長期的預期保持內在的「鷹派」。

聯儲局在維持2024年的政策路徑以安撫市場的同時，並沒有對通脹的走勢變得更為樂觀，反而越來越傾向於以較高的利率水平來維持對通脹的壓力。這是目前很多市場投資者所忽略的潛在風險。當然，維持市場的繁榮和樂觀預期，也是聯儲局「外鴿內鷹」實施貨幣政策的一項隱含的目標。

最終分析結論：

聯儲局在剛剛結束的貨幣政策會議上表示，將維持利率不變，符合市場的普遍預期。同時，聯儲局對今年仍保持了降息三次的預期，表現出符合市場期待的「鴿派」形象。但聯儲局對通脹和2025年降息幅度的預期變化，卻暗含着中長期的「鷹派」取向。這種兩面性反映了美國通脹問題的粘性和聯儲局維持市場信心的策略選擇。

本文原載於2024年3月21日的安邦智庫每日金融欄目

