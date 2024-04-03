中美元首通話三大不同尋常：拜登承諾不禁TikTok？

中美元首在香港時間3月2日晚間進行了大約1小時45分鐘的通話，這次通話有三點不同尋常之處。



本文轉載微信公眾號冰汝看美國；撰文：冰汝



首先，通話低調進行。通話結束後才允許媒體對外報道。

第二，白宮提前吹風。在通話前十幾個小時，白宮高級官員專門就這次通話向媒體進行了吹風，但具體內容要求白宮記者在通話結束後才能夠發佈。而白宮專門就一次通話提前吹風也並非常態，比如拜登與盟友以色列領導人的通話，與歐盟領導人的通話，一般不會提前進行吹風。

第三，通話內容非常全面，中美各自發表的聲明也能夠體現不少一致性與互補性。

下面我們就從中美聲明中，來具體了解一下這次通話的內容。

就通話氣氛來講，中美都用了一模一樣的形容詞「坦誠」，美方還用了「具有建設性」「專業、務實」來描述對話。白宮表示，這次通話就是延續與落實中美三藩市峰會達成的共識，保持高層溝通渠道暢通。而這樣的勢頭還會持續，美方聲明提到未來幾天美國財長耶倫將訪華，美國國務卿布林肯在幾周內也會訪華。而中方聲明對此表示「歡迎耶倫（Janet Yellen）財長、布林肯（Antony Blinken）國務卿近期訪華。」

通話結束後幾個小時，美國財政部立即宣布了美國財長耶倫的訪華行程。耶倫將於周三（3日）出發前往廣州，然後在周六（6日）訪問北京。

去年11月的中美三藩市峰會，開啟了面向未來的「三藩市願景」，中美雙方都對過去四個月雙方落實三藩市達成的共識給予了積極肯定。白宮聲明寫道：雙方回顧並鼓勵三藩市峰會討論的關鍵問題所取得的進展，包括禁毒合作、持續的軍事交流、解決人工智能相關風險的討論以及在氣候變化和人文交流方面的持續努力。

而在地區和全球熱點問題上，雙方也各自闡明立場。

台灣問題：拜登重申了美國的一中政策，同時強調美國致力於維持台海和平與穩定的承諾。中方則強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對TD勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之。希望美方把總統先生不支持TD的積極表態落實到行動上。

拜登也在聲明中「順帶」提到了維護南海法治和航行自由的重要性。不過中方也堅決表明了立場。不過值得一提的是，下周菲律賓總統馬科斯將會加入美日領導人的會晤，舉行首次美日菲峰會。

美方的關切點還包括對所謂中國不公平貿易政策和非市場經濟做法的擔憂，聲稱這些政策和做法損害了美國工人和家庭的利益。因此拜登表示，他將會採取必要行動，防止美國的先進技術被用來損害美國的國家安全。不過拜登也強調，他不會過度限制貿易和投資。

中方則在聲明中進行了強烈駁斥：美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子越拉越長。這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。

美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）2024年3月25日在華盛頓白宮會見傳媒。（Reuters）

今天白宮記者會上，小王問了白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）兩個重要的問題：

第一，今年是大選年，拜登是否有對華強硬的政治壓力？

第二，雙方有沒有談到TikTok?

2024年3月12日來自芝加哥的一名TikTok支持者來到美國國會大樓外示威，表示反對強制TikTok自母公司字節跳動剝離的法案。（Reuters）

科比說：「TikTok確實是話題之一。拜登重申了我們對TikTok所有權的擔憂，他明確向中方表示美國不是要禁止這項應用程式，而是要剝離TikTok，讓美國的國家安全利益和美國人民的數據安全得到保護。」

「作為三軍統帥，拜登確實有義務和責任保護美國的國家安全利益。今天早上大部分對話都是坦誠和建設性的，非常專業、務實，圍繞着拜登非常重視的優先事項。」

中方在聲明中提出，今年的中美關係要堅持幾條大的原則。

一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對中美關係的正面預期。

二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定。

三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將三藩市願景轉為實景。雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。

接下來除了美國財長耶倫和國務卿布林肯訪華，白宮還提出了一個希望，即今年中美元首能夠再次會晤。