中國為何必須經營好中亞「C5+1」合作機制？

3月30日，中國-中亞機制（C5+1）秘書處啟動儀式在陝西省西安市舉行。4年前，中國同中亞五國因應合作需要和時代發展大勢，共同成立了中國-中亞機制。2023年5月，中國-中亞峰會在西安成功召開，中國-中亞機制由此提升至元首層級。

中亞五國在地理區位和地緣政治上都具有重要意義，對中國來說同樣如此。首先，中亞五國地處歐亞大陸的地理核心區域，在麥金德（Halford Mackinder）的「世界島」陸權框架下，中亞地區處於「心臟地帶」的核心位置，具有重要的戰略價值。

其次，在蘇聯解體這一20世紀最大的地緣政治事件後，中亞五國從蘇聯「脱胎」獨立。在這一區域，俄羅斯目前通過「集安組織」和「獨聯體」兩個地區性組織勉強維持這一區域的地緣政治合作。但從發展趨勢看，「集安組織」、「獨聯體」組織鬆散，各國分歧加大，其地緣政治作用逐漸淡化。

第三，中亞地區地處中國西部，其發展、安全和穩定與否，對中國西部地區的安全與發展有重要意義。一個分裂、動盪的中亞地區，既不符合中亞五國利益，也不符合中國的利益。第四，美國在中亞地區曾經租用不少的軍事基地，如烏茲別克的漢納巴德基地和吉爾吉斯的甘西空軍基地，美國至今仍在使用。

中亞五國的地圖。（Wikimedia Commons）

鑑於中亞五國的重要戰略位置，近年來，多個國家都開始加強與中亞五國的合作，而獨立後的中亞五國也希望通過與其他國家強化合作，來謀求更大的發展空間。自2004年以來，中亞國家與多國和國際組織都建立了「C5+1」機制：日本（2004年）、韓國（2007年）、美國（2015年）、中國（2020年）、印度（2022年）、俄羅斯（2022年）、歐盟（2022年）。不過，在以上七組C5+1機制中，只有中亞與中國的C5+1機制落地了實體秘書處。2022年，美國與中亞國家啟動了C5+1虛擬秘書處，旨在確保機構支持和協調執行所達成的協議。

對於中亞地區出現的變化，安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，中國要高度關注中亞地區地緣政治與地緣經濟形勢的變化，弄清目前所處的形勢及變化發生的邏輯。在我們看來，有如下方面值得重視。

（1）中亞國家利用C5+1機制與多方合作，這是中亞國家作為整體平衡外交的重要策略。作為在冷戰時期脱胎於蘇聯體系的中亞國家，由於國家綜合實力的不強，它們希望以一種區域合作力量來參與國際合作。

圖為中國與中亞五國領導人2023年5月19日在北京出席中國-中亞峰會。（Reuters）

（2）中亞國家與多個國家和國際組織建立C5+1機制，將在一定程度上抵消俄羅斯主導的「集安組織」和「獨聯體」的影響力。建立並維護這兩個組織，反映了俄羅斯試圖維持區域影響力、穩定區域安全形勢的訴求。俄羅斯尤其不願意這一中部腹地被其他域外地緣政治勢力（尤其是美國和北約）滲透、介入和影響。

（3）中亞國家與其他國家建立了多個C5+1機制，大部分合作主要基於地緣政治利益，少數合作涉及到地緣經濟利益。絕大部分合作都採用了虛擬機制，只有中亞地區與中國設立了實體秘書處，將合作機制的日常運轉落到了實處。其他兩個中國參與的政府間多邊合作組織分別為上海合作組織、中國-東盟合作機制，兩個組織的秘書處都設在北京。

（4）中亞國家最需要經濟合作，中國在經濟合作上佔有優勢。從中亞國家的需求來看，它們最需要的是經濟合作，以經濟發展來擺脱貧困，增強國內穩定與安全。作為中亞龐大的鄰居，中國在與C5的經濟合作方面存在優勢。中國今後需要利用好經濟合作方面的差別，強化中國在經濟領域的優勢。事實上，在安邦多年前提出的基於陸權的「新絲綢之路」戰略中，中亞是一個極為重要的戰略支點，構建「共同市場」是重要的經濟合作策略。

中國-中亞峰會2023年5月18日在西安開幕，中方舉行歡迎儀式。（影片截圖）

近年來，中國與中亞國家的經濟合作在加強。2023年，中國同中亞國家貿易額接近900億美元，再創歷史新高。中國與中亞國家有多個合作點，包括：中歐班列、中吉烏鐵路、中塔公路、68對直航客運航班、80對友城、中亞首家中國文化中心（落戶吉爾吉斯）、魯班工坊（塔吉克），以及在多箇中亞國家建立了孔子學院。

在未來全球地緣政治博弈的格局中，中國需要繼續做實並經略好與中亞的C5+1合作機制，實現三個重要目標：一是穩定中國西部的地緣安全形勢。二是以合作促進中亞五國的經濟發展，進而促進中亞各國的政治穩定。要以經濟為主要紐帶，加大對中亞地區的影響，避免中亞國家「阿富汗化」或「烏克蘭化」。三是保障中國來自中亞地區的能源安全，中國向中亞國家輸出技術與工業產能，在當地發展產業，在中亞地區共建可獲得雙贏的「共同市場」。

當然，中國要實現這些目標，現在和今後都面臨着巨大的挑戰，其中，最大的問題是安全問題。目前，中亞地區仍然面臨着恐怖主義的威脅。近期在莫斯科發生的導致144人死亡的恐怖主義襲擊，直接襲擊者就來自中亞五國之一的塔吉克。安邦智庫的研究人員認為，恐怖主義依然是中亞五國的重要威脅，且其有着較強的蔓延-擴散性，會對包括中國新疆在內的地區穩定產生持續性的威脅。

3月24日，4位莫斯科恐襲疑犯被送上法院，4人皆是塔吉克籍。（Reuters）

由於中亞五國不同程度地面臨貧窮和落後，成為造成恐怖主義的最根本原因，誕生恐怖主義的温牀並未真正根除。中亞恐怖主義團體始終在積聚力量而並未銷聲匿跡。比如，近年來，「伊斯蘭國呼羅珊」（ISKP）的影響力也在逐漸增強中。此外，西方國家的推波助瀾也會助推中亞五國恐怖主義勢力的壯大。

最終分析結論：

雖然挑戰巨大，但地理鄰居的關係無法選擇，也無法更改，中國仍要大力加強與中亞五國的合作，通過穩定的、面向長期的、務實的經濟合作，為中國與中亞五國合作打下較為紮實的基礎。這一合作基礎的建立，對於中國未來面對國際形勢的變化、增強戰略主動，都有着重要意義。

本文原載於2024年3月31日的安邦智庫「每日經濟」欄目

