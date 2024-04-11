歐亞安全對話橫空出世　中國直挑美國核心利益？

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）日前對中國進行了兩天的正式訪問，輿論普遍認為拉夫羅夫此訪是為了給俄羅斯總統普京訪華做鋪墊。那麼拉夫羅夫為普京訪華做了什麼樣的鋪墊？

從中國外交部發布的拉夫羅夫訪華新聞通稿中，很難窺見重磅訊息。中國官方通稿對於拉夫羅夫在北京的言論着墨甚少。從俄羅斯官方和俄羅斯媒體的報道中，拉夫羅夫此訪除了一些例行的兩國外交部合作，中俄已經開啟了一項重磅對話——歐亞安全對話。

這一消息並不是秘密，而是拉夫羅夫在與王毅會談後舉行的聯合記者會上公開說的，他稱強化歐亞地區安全是中俄兩國的共同目標，兩國將就此啟動對話，並歡迎「志同道合」的國家加入。

王毅與拉夫羅夫2024年4月9日會晤後共同見記者（中國外交部）

拉夫羅夫在補充說，為回應西方針對中俄實施的「雙重威懾（double deterrence）」，王毅提出中俄對西方實施「雙重反制（double counteracting）」。拉夫羅夫上述言論並未出現在中國官方通稿中，更沒有在中國內地輿論場發酵。

對於歐亞安全對話的重要性，連日來俄羅斯媒體對此進行了頗多解讀。俄羅斯外交部外交學院當代國際問題研究所專家弗拉基米爾·涅日丹諾夫接受俄媒採訪表示，俄羅斯外長拉夫羅夫訪華期間，莫斯科和北京開始就歐亞安全對話，這是歐洲大西洋主義思想的替代方案。「這是就一系列與歐亞安全相關問題進行對話的開端。」「這是一個新鮮的想法，不僅可以在全球南方國家之間，也在歐洲國家之間產生共鳴。俄羅斯和中國表示，歐亞安全具有一體性，考慮到各方的相互依賴程度，歐亞大陸所有國家對此都十分感興趣。」「這一概念排除了第三方勢力對歐亞大陸事務的干預。」

眾所周知，長期以來歐洲安全是和美國深度捆綁的。北大西洋公約組織被認為是歐洲安全的基石。美國常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）當地時間4月9日在參加智庫活動時說得非常直白，「對於美國來說……從歷史上看，我們最重要的使命是維護歐洲的和平與穩定。」「我們試圖向中方對話者表明的一點是，這是我們的『戰略利益』。這是『最核心的問題』，而中方正以一種他們認為我們不完全理解的方式介入。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）訪華，2024年4月8日會晤中國外長王毅。（Telegram@Maria Zakharova）

中國並未主動宣佈歐亞安全對話並不代表此事不存在。俄羅斯方面單方面大肆渲染中國和俄羅斯要進行歐亞安全對話有拉攏中國與美國的一面，但是也恰恰證明了此事的重要性。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今年2月29日在發表國情咨文時表示，美國的行為造成歐洲安全體系被破壞，這對所有國家造成了風險。在此背景下，必須在可預見的未來在歐亞地區打造平等的、安全不可分割的新安全框架。普京表示，俄方將就這一話題與所有有意願的國家和組織進行有針對性的對話。

從普京在國情咨文中提出新安全框架，到拉夫羅夫訪華中俄就歐亞安全對話達成共識。俄羅斯在對抗北約東擴上是認真的，聯合中國是俄羅斯必然要做的。俄羅斯長期處於和北約對抗的戰略前沿，急於尋找支持者。

但是一直呼籲歐洲戰略自主的中國，如果和俄羅斯一道佈局歐亞安全對話，是否做好了直接挑戰美國核心利益的準備？中國對於北約將手伸向亞太是不滿的，王毅等中國高層外交官並不避諱談及此事。歐亞安全對話是中國反制美國的一步棋嗎？是中國希望北約在亞太知難而退的威懾手段嗎？

習近平2024年4月9日在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（俄外交部）

中美俄歐關係並不是簡單的中俄對抗歐美，歐亞安全對話不只是挑戰了美國的利益，歐盟的核心國家法德不會簡單認為中俄此舉沒有分裂歐洲的用意。在安全上嚴重依賴美國的歐洲國家很可能會將中國一反常態接入歐洲事務視為挑釁，這對中國來說並不見得要好事。

拉夫羅夫說：「長期以來，有以北大西洋公約組織（NATO）為形式存在的歐洲-大西洋安全結構，當然還有歐洲安全與合作組織（OSCE）。但它正從可以進行有意義談判並達成基於利益平衡協議的相關結構中自我毀滅。」俄羅斯不只是否定了北約，對於自身一直主導的歐安組織也沒有正面評價。如果中國和俄羅斯一道主導歐亞安全對話，中國至少在原有俄羅斯實力範圍內可以自由發展。這是俄羅斯拋出在橄欖枝。

俄羅斯在烏克蘭攻城掠地，一旦烏克蘭戰敗，將是影響歐洲大陸格局的重磅事件。俄羅斯邀中國一道推出歐亞安全對話，是要分享勝利果實，還是沒有完全同美歐攤牌的實力希望中國協助？不管如何，歐亞安全對話對中國不會是百害而無一利。中國官方閉口不談，是尚未做好準備，還是對此不置可否，值得進一步觀察。