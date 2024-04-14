美國對中國「產能過剩」的指責為何站不住腳？

美國財長耶倫訪華，是中美關係從低谷回升背景下的「恢復之旅」，以落實中美兩國元首此前對改善兩國關係達成的共識。作為美國的財政部長，耶倫訪華的重點在經濟領域。中美雙方重申了加強溝通、防範脱鈎、聯合應對挑戰的共識。在此基礎上達成了四點共識，分別是：兩國合作促進全球經濟平衡增長、保持金融穩定、金融可持續發展、反洗錢等。值得注意的是，在「經濟平衡增長」概念之下，還包括美國對所謂中國「產能過剩」的抱怨和指責。具體來說，美國方面認為，中國企業在鋰電池、太陽能電池板和電動汽車等領域接受了政府補貼，產能大增而內需不足，導致大量產品出口到美國，使美國企業面臨極大競爭。

不過，指責中國「產能過剩」、低價衝擊美國企業，實在是站不住腳，就連美國媒體和分析人士也看不過去。彭博社的評論稱，「如今最傑出的經濟學家之一正在拒絕經濟學中存在已有200多年歷史的最基本原理之一：比較優勢。」「如果某個國家能夠以比你更低的成本製造商品，你就不應該實施貿易關稅壁壘，相反，應該進口商品；作為回報，你應該使自己的產業更有效率。」實際上，耶倫也意識到了這種矛盾之處。訪華之前在接受《華爾街日報》採訪時，耶倫表示，「我從小就有這樣的觀點：如果有人以低價賣給你商品，你應該寫一封感謝信。這基本上就是標準經濟學所說的。」不過她補充說，「我以後再也不會說『寄一封感謝信』了。」

中國在受到指責的清潔技術裏，真的出現「產能過剩」了嗎？至少在對美國的出口中很難看到這一點。據彭博社分析，「產能過剩」論關注的清潔技術如太陽能電池板、電動汽車和鋰離子電池，在中國出口中所佔的比例仍然較低，2023年僅約為5.7%，遠遠低於「服裝、傢俱和家電」這類傳統出口產品。諷刺的是，美國方面指責中國對美傾銷產品，但2023年的中美貿易逆差為2790億美元，這是2010年以來的最低水平。與美國的經濟規模比較，這一數字是自2001年中國加入世貿組織以來的最低水平。

圖為2023年8月16日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮出席《通脹削減法案》簽署1週年慶祝活動。（Reuters）

在對中國發展清潔技術的指責中，美國方面存在着前後矛盾和「雙標」問題。長期以來，在討論全球氣候變化時，美國認為有必要大力發展清潔技術。現在，面對中國企業在綠色產業領域的快速崛起，美國又認為不必發展太多清潔技術。美國的前後表達存在明顯的矛盾。至於財政補貼扭曲競爭，一方面，美國指責中國政府以大量財政補貼來使中國企業獲得競爭力；另一方面，美國政府通過《晶片法案》向在美投資的半導體企業提供超過500億美元的補貼，在《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）中，美國政府在稅收、能源、醫療領域斥資約6690億美元，為組織、企業和個人提供各類補貼，發展清潔能源，減少財政赤字，削減通脹。

彭博社氣候和能源領域專欄作家大衛·菲克林（David Fickling）一針見血地指出，耶倫此行顯示，為了阻撓中國的潔淨技術，不惜把反氣候保護主義包裝成綠色產業政策。彭博社警告，這種做法將導致一場正在醖釀中的保護主義災難，其影響不僅限於美國，也將波及整個地球。

作為資深經濟學家，耶倫訪華的表態相對温和。美國貿易代表戴琪在歐洲的強硬講話，能夠更好揭示美國在綠色產業政策之下隱藏的保護主義，以及美國將地緣政治博弈擴展到產業競爭領域。

4月10日，戴琪與丈夫到白宮出席拜登當局為岸田文雄準備的國宴。（Reuters）

戴琪表示，中國的經濟制度效率非常高，這給美國和歐洲帶來了挑戰。她強調，中國「令人難以置信的經濟增長」是中美關係緊張的一個關鍵因素，並呼籲美歐應採取適當的「反制措施」來共同應對中國經濟模式對西方「經濟開放體系」的挑戰。她指出，中國在鋼鐵、鋁、太陽能電池板和電動汽車等領域的「產能過剩」令人擔憂，特別是在電動汽車領域的「產能過剩」給了歐洲採取措施的動力。戴琪建議，除了使用關稅這樣的「防禦性」政策外，還需要動用「更具進攻性」的手段，比如「糾正不利於我們的市場動態的激勵措施」。很顯然，戴琪試圖拉攏歐盟，在應對中國「產能過剩」衝擊時與美國保持一致的態度。

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員此前曾經分析，耶倫訪華提出「產能過剩」議題不是臨時起意，而是經過了仔細的評估和選擇。耶倫和戴琪分別在不同場合對中國的「產能過剩」問題發起詰難，意味着中國與美國圍繞「產能過剩」的博弈才剛剛開始，後續還將會出現更多的攻擊和發難。

最終分析結論：

美國對中國「產能過剩」問題的指責，目前根本站不住腳。這是包裝在綠色產業政策之下的貿易保護主義，是將中美地緣政治博弈擴展到了產業領域和市場領域。這不僅與市場經濟理念和原則都存在明顯的矛盾，而且也無法減緩美國政府在相關方面對中國的施壓。

本文原載於2024年4月10日的安邦智庫每日經濟欄目

