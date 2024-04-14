伊朗破天荒直接攻擊以色列本土 迫在眉睫的「伊以戰爭」怎樣打？

伊朗向以色列目標發射了彈道導彈，向以色列發射數十架自殺式無人機⋯⋯伊朗伊斯蘭革命衛隊對以色列目標展開了打擊行動。以色列方面稱，「以色列已做好防禦和攻擊準備」。當前以色列國防軍防空陣列、領空執行防禦任務的以色列空軍戰鬥機以及以色列海軍艦艇均處於高度戒備狀態。種種跡象表明：一場大戰，迫在眉睫——伊朗和以色列，這對中東的冤家對頭，直接發動攻擊，直接攻擊對方的領土，不再限於第三國。

事實上，對於伊朗和以色列的開戰，情報部門前幾日已經放出消息——「最快可能就在幾小時內，最慢也就在幾天後」。 所以，近日來其實有一系列迹象：

伊朗暫停了進出德黑蘭的所有航班；伊朗所有武裝部隊進入高度戒備狀態；伊朗媒體展示了九種能打擊以色列的導彈；以色列所有作戰部隊暫停休假；以色列徵召預備役加入防空部隊；以色列關閉了28個駐外使領館；美國在中東的部隊也進入高度戒備……

畢竟，誰都清楚，伊朗的報復肯定會發生。

整個事情的緣起是4月1日，以色列悍然空襲了伊朗駐敘利亞領事館。以色列動用F-35戰機發射的六枚導彈擊中伊朗駐敘利亞領事館。空襲造成13人死亡，包括7名伊朗人員和6名敘利亞人。伊朗聲稱將要報復。使館是一個國家領土的延伸，「炸館事件」是伊朗的奇恥大辱。伊朗最高領袖哈梅內伊4月10日發誓，以色列的「邪惡政權」，「必須受到懲罰，必將受到懲罰」。

早在4月3日，美國情報部門稱伊朗將在48小時內攻擊以色列，伊朗將動用數百架無人機和導彈對以色列實施首次打擊。那一次48小時過了，伊朗也還沒有動手。而後4月12日，是又說伊朗計劃在未來24-48小時內對以色列發動襲擊。在等待了兩個星期，伊朗憋紅了臉，終於忍不住出手了。

當地時間4月14日，伊朗發動對以色列空襲，在伊朗國防部和軍隊密切配合下，伊朗伊斯蘭革命衛隊動用了幾十架無人機，發射密集彈道導彈，對以色列目標開展打擊。幾十架自殺式無人機從伊朗多個省份的基地同時升空，有去無回，直奔以色列多個目標。發射了第一批彈道導彈後，緊接着發射了第二批彈道導彈。

伊朗和以色列畢竟沒有直接接壤，中間還隔着兩個國家，所以雙方即使真的打起來，初期頂多就是互扔導彈和無人機，不太可能派出地面部隊。不過伊朗倒是有可能通過抵抗之弧，以代理人戰爭的形式，把一些部隊化整為零，通過黎巴嫩真主黨等途徑，投放到跟以色列作戰的前線中。這跟當前北約扶持烏克蘭搞代理人戰爭的模式差不多。

事實上，以色列選擇在這個時間點襲擊伊朗大使館，目的很明顯，就是要將伊朗拖入巴以衝突，進而讓美國對以色列的支持進一步加強。4月12日，拜登也曾出面表示，他不想透露安全訊息，但預計伊朗「遲早」會襲擊以色列。拜登同時警告伊朗不要這麼做，稱美國將幫助以色列進行防禦，伊朗不會取得成功。從拜登這個表態看，雖然民主黨並不想美國在中東被拖下水，但如果以色列和伊朗真的直接爆發衝突，美國也只能被迫拖下水。

本來因為以色列一直要冒天下之大不韙去攻打拉法，已經引發國際社會公憤，美國也不得不去不斷批評和警告以色列，不要攻打拉法。本來民主黨和以色列極右翼之間的分歧是越發嚴重，但因為以色列空襲伊朗大使館，迫使伊朗不得不報復以色列，這使得美國和以色列之間的矛盾，又一致對準了伊朗。一旦以色列和伊朗爆發直接衝突，美國被拖下水的話，那麼即使以色列悍然攻擊拉法，恐怕民主黨也很難再跟以色列去做切割。這應該就是以色列極右翼目的所在。

美國軍艦部署其實已經到位，以「保護」該地區的以色列和美國軍隊，希望阻止伊朗可能對以色列發動的「直接攻擊」。美國官員說，美國的行動包括重新部署兩艘驅逐艦，其中一艘已在該地區，另一艘被重新部署到該地區。美國官員還說，其中至少一艘配備「宙斯盾」導彈防禦系統。

其實，回過頭看，伊朗給過機會。雖然一方面，伊朗在大使館被炸後不斷釋放了戰爭訊號：4月4日，伊朗進行代號為「先知使命-14」的大規模軍事演習。在波斯灣水域，伊朗海軍在真實作戰條件下，進行遠程軍艦對地打擊訓練。伊朗官方公布的圖片顯示，在這次演習中伊朗使用的武器包括「哈利傑」反艦導彈、「納西爾」和「卡林」巡航導導彈。「哈利傑」反艦導彈射程達300公里，具有超強的打擊能力。「納西爾」和「卡林」巡航導彈射程分別達700公里和1000公里，能覆蓋波斯灣全域。同時組建了兩艘新導彈艦隊。伊朗海軍司令方賈爾（Hossein Khanzadi）上將宣佈，伊朗將在不久後部署兩艘裝備「卡林」和「納西爾」導彈的海軍艦隊。這兩艘導彈艦隊將配備數十枚乃至上百枚各類導彈，具有遠距離精確打擊的能力。

但另一方面，其實4月8日伊朗已經告知美國，如果美方確保加沙達成永久停火協議，伊朗將不對以色列進行報復。這其實就是伊朗想通過這種報復的威脅，來迫使以色列達成永久的停火協議。但是，以色列雖然在4月7日從加沙南部撤出大部份軍隊，但以色列並沒有打算停火的意思。4月8日，內塔尼亞胡還信誓旦旦稱，以軍進攻加沙地帶南部城市拉法的日期已確定。這使得以色列的撤軍，更像是想換個方向攻打加沙南部，之前以色列是從汗尤尼斯地區，從北往南攻。現在想換成從以色列側面直接攻擊加沙最南部的費城走廊。以色列這壓根沒有半點停火誠意，即使停火，可能也只是上一輪臨時停火，而不是永久性停火。那既然以色列如此沒有誠意，伊朗留有的最後一點餘地，也被抹殺。可以說，局勢會發展到當前這樣不可收拾的程度，以色列負有主要責任，是以色列不斷抹除中東和平的最後希望。

終於，伊朗真的對以色列發動大規模的導彈和無人機進攻，現在就看以色列的動作。事實上，對於這次伊朗的報復可謂是在「眾目睽睽」之下，美國和以色列都了然於心，根本也是在伊朗提前通知的情況下發生的。伊朗是必然要對使館事件報復的，但很快，伊朗常駐聯合國代表團在社交媒體上發文表示，伊朗對以色列的襲擊可以被視為已「結束」。伊朗常駐聯合國代表團表示此次伊朗軍事行動是根據《聯合國憲章》第51條關於合法防衞的規定發起的。如果以色列再「錯誤」，伊朗的反應將會更加嚴厲。代表團還警吿美國不要捲入衝突。可見，伊朗也是「見好就收」。這就要看以色列的下一步動作了。

當然，如果本來就心懷鬼胎的以色列也對伊朗本土進行大規模襲擊，那麼雙方等於是直接進入交戰狀態，中東局勢必然會嚴重惡化，事態將螺旋式上升。屆時，中東巴以戰爭，將捲入更多的國家：美國、伊朗、敘利亞、黎巴嫩、也門、約旦……巴以戰爭，伊以戰爭，將升級為中東戰爭。中東，這個世界火藥桶被點爆！