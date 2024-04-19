以色列疑導彈襲擊伊朗　演戲式報復如何終結？

雖然美國總統拜登一開始就說不支持不參以色列對伊朗的報復，一段時間以來歐洲領導人亦輪番勸阻以色列保持克制，但在內塔尼亞胡說以色列將自己決定如何回應之後，該來的報復還是來了。

據以色列《耶路撒冷郵報》與巴勒斯坦《聖城報》當地時間4月19日消息，當天，伊拉克巴格達省和巴比倫省、敘利亞南部蘇韋達省和伊朗伊斯法罕省當天凌晨傳出爆炸聲。美國廣播公司新聞（ABC News）當地時間4月18日晚間引述一名美國官員的話說，以色列導彈擊中了伊朗境內的一處地點。伊朗法爾斯通訊社稱，伊朗城市伊薩法罕（Isafahan）的一個機場傳出爆炸聲。綜合看來，以色列不只是報復了伊朗，還報復了當時幫助伊朗襲擊以色列的伊拉克、敘利亞某些勢力。

和伊朗百餘架無人機幾十枚導彈大陣仗襲擊以色列不同，以色列的還擊僅限於對伊朗境內某處地點的襲擊顯然是蜻蜓點水般的輕微。

和伊朗磨刀霍霍高調宣佈報復不同，以色列並沒有第一時間承認對伊朗襲擊。人們是從伊朗敘利亞、伊拉克發生爆炸來推斷以色列實施了報復，是通過各路媒體引述美國官員的話說以色列襲擊了伊朗境內的某處地點才了解了以色列的突襲。

圖為2024年4月17日，在伊朗德黑蘭舉行的國家建軍節閲兵儀式上，伊朗總統萊希發表演說。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

以色列精心選擇了伊斯法罕省這個有多處伊朗核設施的地方以及谢卡里空军基地附近進行襲擊，也不過是在敏感地點進行了造成爆炸的襲擊而已，不至於造成伊朗損失慘重。表演強硬姿態的用意遠大於實際殺傷力。

爆炸發生後，伊朗沒有立刻確認引發爆炸的起因是以色列的襲擊，伊朗半官方通訊社法爾斯通訊社說：「目前仍不清楚這些爆炸聲的起因，調查將持續進行，直至確定爆炸事件的具體細節。」

因此，現在的狀況是以色列沒有第一時間承認襲擊，伊朗沒有立刻確認爆炸來源於以色列的襲擊，反而是美國官員向媒體透露以色列進行了襲擊。所謂的以色列還擊伊朗目前停留在美國官員的傳媒敘事。是美國官員透過傳媒幫以色列保了面子。

以色列4月初襲擊伊朗駐敘利亞外交官舍時，始終對襲擊行為沒有官方蓋棺定論式承認，承認襲擊的行為僅限於以色列某些官員的表態。此次對伊朗的襲擊，以色列是否能克制住高調官宣的衝動，是否還有第二波對伊朗的襲擊，還有待觀察，初步看以色列並沒有想要激化矛盾。伊朗宣稱還在調查爆炸原因是在為事件的定性爭取時間。

2024年4月1日，伊朗駐敘利亞大馬士革大使館疑遭以軍空襲，附近一棟建築受損，現場竄起煙霧。（Reuters）

前不久伊朗襲擊以色列本土之時，伊朗在襲擊之後就說達成目標，報復已經結束，甚至在無人機和導彈發出前三天就通知了不少國家。襲擊事件之後，以色列美國宣佈攔截了幾乎所有的無人機和導彈，美國第一時間宣佈以色列贏了。也是一次三方勝利。

從這次襲擊看，似乎也是此之前一樣的演戲式報復。美國不想捲入戰爭，伊朗更不想捲入戰爭，以色列也達到了通過同伊朗的你來我往轉移了加沙局勢視線的目的。

未來局勢是否惡化，取決於以色列對伊朗的襲擊是否還有第二波，內塔尼亞胡是否能夠克制住宣佈勝利的衝突，取決於伊朗如何定性爆炸以及如何還擊以色列。