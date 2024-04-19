否認遭到外國襲擊　伊朗是軟弱還是明智？

伊斯法罕空軍基地附近傳出爆炸聲，伊斯法罕（Isfahan）一個機場傳出爆炸聲，暫時停飛德黑蘭、伊斯法罕機場的航班，多架航班在伊朗領空改道，防空系統在多省份上空啟動，伊斯蘭革命衛隊宣佈處於最高戰備狀態......一系列不尋常的舉動都顯示，伊朗發生了重大事態。各方媒體報道的訊息均指向一個事實，以色列對伊朗多地發動了襲擊。

媒體紛紛引述美國高級官員的話說，「以色列當地時間周五凌晨對伊朗發動了襲擊」。「襲擊由以色列軍方直接發動」。甚至有美國官員向媒體證實，以色列導彈擊中了伊朗境內一處目標。來自以色列媒體的報道也佐證了這一點。當地時間4月19日，以色列陸軍廣播電台表示，有以色列安全官員證實，以色列對伊朗發動了襲擊。和伊朗幾乎同時發生爆炸的還有敘利亞和伊拉克。敘利亞國防部已經發布聲明證實以色列對敘利亞南部的防空設施發動了導彈襲擊。

而頗具戲劇性的是，伊朗不但沒有一開始就認定襲擊來自以色列，在經過相當長的訊息甄別發酵後，伊朗開始發布大量沒有受到襲擊的訊息。

伊朗核設施沒有受到襲擊：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

一名不願意透露姓名的伊朗高級官員對路透社稱，伊朗沒有立即對以色列進行報復的計劃，「該事件的外國襲擊源頭尚未得到確認。我們沒有受到任何外部攻擊，討論更多地傾向於是滲透而不是攻擊。」伊朗半官方媒體塔斯尼姆（Tasnim）援引知情人士報道稱，沒有任何關於外國襲擊伊朗中部城市伊斯法罕和其他地區的報告。伊斯法罕、大不里士等地的防空系統被激活，是因為防空機敏度上升並且可能發現一些小型無人機。

伊朗邁赫爾通訊社援引消息人士稱，伊斯法罕空軍基地未遭受任何襲擊。伊朗國家網絡空間中心發言人侯賽因·達利裏安表示，防空系統擊落了三架無人機，「目前沒有關於導彈襲擊的報道」。伊朗新聞電視台報道，伊朗伊斯法罕地區目前「一切正常，未發生地面爆炸」。

伊朗國家電視台消息說，目前伊朗全國多地傳出的爆炸聲，其來源為伊朗防空系統對可疑無人機目標進行攔截。伊朗陸軍高級指揮官西亞沃什·米罕多斯稱，「夜間襲擊沒有造成任何損失，伊斯法罕傳出的聲音是由於防空系統瞄準了『可疑物體』」。截至目前，伊朗沒有進行發射防空導彈的報告。

伊以衝突：2024年4月15日以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi，圖右面向鏡頭者）在以南內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase／Nevatim Israeli Air Force Base）發表講話。哈萊維15日表示，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊「史無前例」，將「遭到回應」。（新華社）

事件一開始伊朗半官方通訊社法爾斯通訊社曾報道說：「目前仍不清楚這些爆炸聲的起因，調查將持續進行，直至確定爆炸事件的具體細節。」但是到了後來，伊朗官方媒體的報道卻是，爆炸聲來自於防空系統瞄準可疑物體，沒有襲擊，一切都很好。

從一開始伊朗沒有認定以色列襲擊可以看出其慎重的姿態，但是最後完全翻轉姿態，發出沒有發生任何襲擊的言論，變化之大，出乎人們的意料。如果沒有受到任何外部襲擊，自然就沒有還擊的必要，事情自然到此為止。

如此打落牙齒和血吞，這是伊朗的認慫了嗎？只有煽動戰爭者才會嘲笑伊朗的軟弱。當伊朗這樣的大國選擇息事寧人時，其對於地區和平的意義是不言而喻的。這或許也是為了不掉入內塔尼亞胡轉移加沙戰爭視線陷阱的明智。平息同以色列的爭端，將中東問題的焦點回歸加沙，回歸美國和以色列的矛盾，才是正確的選擇。同時也相當於給中國等不少勸阻其克制的國家一個大大的面子。

敢於在事態發生後幾個小時就做出否認遭到襲擊的隱忍決定，需要勇氣和智慧。以色列政府對於襲擊不置可否，沒有公開認領襲擊，也是不敢公開報復伊朗，避免局勢升級的克制。伊朗沒有必要自動對號入座為要不要還擊以色列費神。