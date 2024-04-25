日本央行議息前夕日圓貶破155關口　專家：倘不出手干預可低見160

撰文：外部來稿(國際)
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今晨的紐約外匯市場，日圓匯率跌至1美元兌換155.37日圓，這是自1990年6月以來，相隔34年創下的日圓最低值。距離今年初的140日圓，已經走跌了15日圓。

本文獲微信公眾號授權轉載；撰交：亞洲通訊社社長徐靜波

幾天時間裏，之所以日圓匯率會一口氣貶值2日圓，直接的原因是因為美聯儲原計劃在今年3月實施的下調銀行政策利率的觀察，在即將迎來5月黃金週的時候，還不見動向，使得市場一下子漂浮出一種強烈的失望感。

日圓大幅貶值，對於日本來說，一直是一把雙刃劍。

日圓貶值的好處是，可以擴大日本的對外出口。對外出口的擴大，將會提升企業的業績和利潤，也有利於提升股市，增加政府的財稅收入。同時，也有利於外國遊客的大量湧入。

這是2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

但是，日圓貶值的壞處是，由於進口原材料價格的大幅提升，使得日本物價也出現上漲，尤其是日本的農副產品的60%以上、石油天然氣的95%以上依賴於進口，這導致食品和電力、燃氣、燃油等價格的大幅上漲，壓迫了國民的生計，影響生產，導致日本消費市場的趨弱。

問題是，一旦物價上漲的幅度超過了日圓貶值的速度，那麼，日圓貶值就會變成「壞東西」。

嚴格意義上來說，日圓貶值與日本經濟的好壞，沒有直接的關係，主要是因為美元與日圓的利息差所造成的。

美國為了遏制通貨膨脹，從2022年開始，將銀行的政策利率從0%提升到5%。而相反的，日本一直維持-0%的負利率政策。美元與日圓的巨大利率差，導致國際投資家們大量拋售日圓購買美元，使得美元不斷升值，而日圓則一路貶值。

導致日圓貶值的另一個因素是與貿易和外國投資相關的貨幣交易。日本是一個出口大國，每年從海外投資中賺取大量貿易順差和利潤。這些賺取的利潤回流到日圓，對抵消日圓貶值起到了一定作用。

圖為2024年3月19日，日本東京外匯交易公司Gaitame.com 的電子熒幕旁展示着小型美國和日本國旗擺設。電子熒幕顯示着美元與日圓匯率。（Reuters）

但是，由於石油和其他資源的價格飆升增加了進口，貿易赤字近年來已成為常態，而且隨着日圓的大幅貶值，赤字額不斷擴大，加上美元高利率的誘惑，這導致日圓回流變得十分困難，更難以起到遏制日圓貶值的作用。

如果日圓匯率一直難以回升，那麼，日本政府和企業在海外投資與貿易所獲得的巨額利益，將會大量滯留海外，導致日圓貶值的趨勢可能會出現長期化。

今天，日本央行將要舉行政策會議，人們關注的是，央行會不會通過拋售美元來實施市場干預。

其實，實施市場干預也是一把雙刃劍，一方面可以阻止日圓繼續貶值。另一方面，也會導致日本的股市走跌。

東京的市場人士觀察認為，如果日本央行和日本財務省不實施市場干預的話，今年內，日圓匯率跌至160日圓的可能性會很大。

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