美國出兵台灣：信則無，不信則有

多人聽說過「信則有，不信則無」，不理解在台灣問題上美國出兵「信則無，不信則有」是什麼意思。有必要先解釋一下，就是如果大陸武統台灣，兩岸發生戰爭，在美國會不會出兵介入這個極為關鍵的問題上，存在兩種情況：

第一種情況是，如果你認為美國會出兵，按照美國會出兵來進行軍事準備，能夠承受住美國出兵帶來的壓力，在軍事上能夠對美國軍事介入建立有效拒止能力，而且讓美國清楚如果軍事介入一定會被中國打敗，那麼美國就可能不會出兵。

第二種情況，如果你認為美國不會出兵，在軍事上不是按照美國會出兵來準備，實戰中承受不住美國出兵帶來的軍事壓力，未能對美國軍事介入建立讓美國信服的有效拒止能力，那麼有很大可能，美國會出兵。

在美國會不會軍事介入台海衝突這個事上，有不少觀點認為美國不會介入，另外一些觀點則截然相反，認為美國不會介入。還有一些觀點從技術層面，認為如果短時間能拿下，美國就不會介入，如果短時間拿不下，美國就會伺機介入。

拜登在過去兩年台海局勢緊張時也連續四次表示說美國會軍事介入，後來又被他的發言人掰回了美國傳統的模糊立場。美國國防部長以及美軍負責太平洋區域一線作戰的太平洋司令部司令，也差不多等於說是會軍事介入。

台海軍演：2022年8月4日，央視發布4日舉行軍演、發射導彈的畫面（CCTV。）

這些可能性分析重要，也不重要。重要是因為美軍介不介入是可能影響戰局的兩個關鍵變量，不重要是不管美軍介不介入，中國大陸都必須按會介入準備，都必須得有這個阻止介入能力。

從中國的角度，肯定是希望美軍不要介入，但是，光希望沒用，必須得有這個反介入能力。如果還沒有那個能力在對台灣一擊必中的同時對美軍介入進行有效拒止，那就寧可先和美台打嘴官司，必要時搞個演習，做個樣子要打就可以了，千萬不要輕易動手，真要動起手來，麻煩可就大了。

相反，如果在台灣有一擊必中的能力的同時又能對美軍介入進行有效拒止，而且也做好了這方面承受壓力與犧牲的充分準備，那麼在必要的時候，在紅線再被踢破的時候，就要有痛下決心的勇氣。

有人可能會說，又沒有開打，美國怎麼知道解放軍有沒有有效拒止能力？放心，美國會知道的，美國遵循的是現實主義與實力主義原則，他們的作戰分析與情報體系也不都是廢物，如果中國大陸具備迅速搞定台灣同時又能有效拒止美軍介入的能力，美國人是會有自己的判斷的。

當然，最後必須強調一遍，我們不希望台海發生戰爭，非常不希望。兩岸最好能和平統一，在窮盡一切和統辦法之前，千萬不要輕啟武統。兩岸能早統當然最好了，早統不了的話，晚一天統關係也不大。台灣就在那兒放着，又跑不了，關鍵是要控制好成本，要想明白統的目的是為了什麼，不是為統而統，大陸是不會把這個問題搞顛倒的。

(轉自微信公眾號杭子牙）