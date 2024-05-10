匈牙利「是實現中國式現代化的重要夥伴」　習近平沒有誇大

國家主席習近平對匈牙利進行國事訪問，兩國在此期間交換了共建「一帶一路」、經貿、投資、科技、文化、農業等領域多項雙邊合作文件並發表了《中華人民共和國和匈牙利關於建立新時代全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。雙方表示要繼續做互信互助的好朋友、合作共贏的好夥伴，以建立新時代全天候全面戰略夥伴關係為契機，為兩國合作注入新的強大動力，繼續加強合作的願望非常強烈。

中匈關係能達到今天的高度，絕非一日之功，而是雙方多年相向努力、互利合作的結果。從 2010年開始，匈牙利就推出「向東開放」戰略。2013年中國提出「一帶一路」戰略。2015年，匈牙利成為首個加入共建「一帶一路」倡議的歐洲國家。「向東開放」與「一帶一路」的成功對接，讓兩國關係不斷深化，經貿往來迅速升温。近年來，中國在匈牙利的投資不斷上升，到2023年，中國對匈牙利直接投資達76億歐元，佔外國對匈直接投資總額58%。

匈牙利能源部歐盟事務和國際關係副國務秘書霍利曹（Peter Holicza）介紹說，僅在過去的五年，兩國間的經濟合作就促成來自中國投資者的85億歐元投資和33個項目，創造就業機會超過1.3萬個。來自中國的投資在增強匈牙利經濟競爭力方面發揮了重要作用。另外，根據中國外交部的數據，2022年，中匈雙邊貿易額達到155.2億美元，較2013年增長了84%。

歐洲國家中，匈牙利並不是和中國貿易量最大的國家，中匈經貿和中德、中法貿易規模相去甚遠，但是論直接投資、發展勢頭和從中得到的收益，匈牙利在歐洲絕對絕對居於前列。中匈關係所以能穩健發展，從匈牙利一方的角度，主要是看中了中國發展產生的外溢效應。作為歐洲發展相對比較落後的國家，匈牙利有着較為強烈的發展意願，一方面通過其歐盟成員國地位打開歐洲市場，一方面從中國吸引投資，在中歐間扮演着非常重要的橋樑作用。

中國國家主席習近平5月9日在布達佩斯同匈牙利總統舒尤克（Tamás Sulyok）舉行會談（Reuters）

對中國來說，匈牙利是中國在歐洲佈下的一枚非常重要的戰略棋子。歐洲是多極世界的重要一極，在中美競爭中，歐洲的地位非常重要，甚至可以說在某種程度上決定了中美競爭結果。儘管在歐美不對稱框架下歐洲很難說有完全戰略自主能力，歐美的精英們共享共同價值觀和意識形態，但是隻要歐洲保持適當中立，不完全倒向美國，和中國能繼續進行經貿與科技往來，美國想通過鞏固與盟友關係構築新冷戰體系隔離打壓中國的戰略就很難落地。

而匈牙利則是歐盟成員國中少有對中國好感要大於對美好感的國家，其國家領導層也與中國保持着相當友好的關係，而且匈牙利還將在今年下半年成為歐盟輪值主席國。這就等於是在歐盟內部，有了一個難得的可以幫中國說話的朋友。

更重要的的是，匈牙利同時兼具歐盟成員國、北約成員國和神根區成員國身份，其自身因為發展願望驅動，又不像其它歐洲國家那樣意識形態化與中國的外交關係，樂意吸引中國投資，在中歐之間扮演着貿易與投資的過橋角色，這就為中國公司通過在匈牙利投資設廠向歐盟出口產品提供了一個非常重要的市場通道。

事實上，近些年中美貿易戰不斷，中歐關係也面臨挑戰，但是在「一帶一路」和「向東戰略」對接下，中國對匈牙利的投資卻猛增至2023年的76億歐元，就已經很能說明問題。中國的新能源供應商寧德時代，以及電動車巨頭比亞迪等已經在匈牙利設廠。而以寧德時代和比亞迪等為代表的新能源與電動汽車又是中國新質生產力的典型代表，在中國的產業結構改造升級中佔有重要地位。

所以，習近平在和匈牙利總理歐爾班會談時說「歐洲是多極世界中的重要一極，是實現中國式現代化的重要夥伴」，「中國－中東歐國家合作具有強大內生動力」「中國－中東歐國家合作更好造福各國人民」等，決非一句抽象的外交辭令，更沒有絲毫誇大，而是有實實在在的雙邊經貿和互利基礎支撐。