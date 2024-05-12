美國聯儲局沒有軟着陸的「靈丹妙藥」

在外界對美國經濟和貨幣政策重新進行評估的背景之下，美國聯儲局在5月1日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，並自6月起放緩資產負債表縮減速度。這一結果可以說符合大多數市場機構的預期。不過，未來美國通脹能否受到約束，美聯儲何時能夠降息仍然被保留了懸念。美聯儲目前仍然處於經濟增長和通脹進行取捨的兩難之中。

在美聯儲此前「暴力加息」的背景之下，自去年9月份到現在，美聯儲貨幣政策會議已經連續六次維持不變。雖然此前大多數市場人士都對此有所預期，但此次會議的特別之處在於，此前市場一直對於通脹回落持樂觀態度，認為美聯儲緊縮貨幣政策之下，經濟軟着陸是一個大概率的事件。但隨着一季度經濟數據的陸續披露，一方面通脹仍然居高不下，並出現反覆，超過了市場的預期；另一方面，美國經濟增長則弱於預期，高利率政策對經濟的傷害已經越來越明顯。這種情況下，越來越多的市場機構擔心美聯儲降息的可能性越來越小。有人認為今年年內美聯儲都無法降息，甚至隨着通脹的抬頭，有必要繼續加息。這樣的變化，使得市場擔心美聯儲決策可能有更多的「意外之舉」，進而帶來了股市、債市等國際資本市場的波動。

目前來看，美聯儲確認了維持利率不變的態度，同時再次確定了即將減少「縮表」的規模，為QT減速。這在市場來看，一方面在於美聯儲堅持其「點陣圖」給出的政策預期指引，另一方面，減緩縮表，意味着緊縮政策正接近尾聲，並不會出現政策的反覆。所以，此次對既有政策路徑的堅持，可以說是美聯儲給了市場投資者一顆「定心丸」，使得市場「鬆了一口氣」，帶來了市場的回升。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）2024年5月1日在美國華盛頓舉行為期2天的議息會議後舉行新聞發布會。（Reuters）

不過，對於通脹的問題，美聯儲仍然難以給出解決方案，甚至可以說其已經失去了方向。此前有媒體曾表示「美聯儲的降息猜測如海市蜃樓一般遠去。」美聯儲在當天發表的聲明中說，通貨膨脹率雖在過去一年有所緩解，但仍處於高位。近幾個月，美聯儲在實現2%通脹目標方面「缺乏進一步進展」。在對通脹率持續向2%的長期目標邁進抱有更大信心之前，美聯儲降低聯邦基金利率目標區間「是不合適的」。

雖然安邦智庫（ANBOUND）的研究人員此前警告過，鑑於美國通脹形成的多重因素，遏制通脹可能要走很長的路，但目前來看，不僅市場對於美聯儲降息的預期過於樂觀，包括美聯儲自身在內同樣如此。這是目前預期和現實不斷修正，帶來市場碰撞的原因。美聯儲主席鮑威爾在隨後的記者會上也承認，在降息問題上，獲得信心的時間將比原來預料的更加漫長，短期通脹預期已經上升，但下一步不太可能是加息。不過，他表示，勞動力需求仍然強勁，但相比新冠疫情以來的峰值已經降温。鮑威爾認為，雖然通脹過去一年內已經顯著放緩，但仍然高於2%的目標，打擊通脹缺乏進一步的進展，2024年迄今的美國通脹數據一直都高於預期。

更令人擔心的是，目前來看，美聯儲除了維持利率「更長」時間外，似乎沒有有效遏制通脹的辦法，因此對於未來也難以給出前瞻性的指引和預期。鮑威爾強調，短期通脹預期已經上升，長期通脹的預期也趨於穩定，經濟前景仍然不確定，美聯儲仍將高度關注通脹風險。鮑威爾表示，除非美聯儲對通脹持續向2%的目標邁進有了更大的信心，否則美聯儲預計不會降低聯邦基金利率的目標區間。他說，今年迄今，數據一直高於預期，還沒有帶來這種更大的信心。

圖為2024年5月1日，美國紐交所內，一名交易員正在工作，他前方的熒幕上正在顯示美國聯儲局議息會議後，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓舉行的新聞發布會。（Reuters）

其實對於美聯儲貨幣政策對通脹的抑制作用，一方面，如安邦智庫的研究人員此前曾指出的，通脹形成的長期因素意味着高利率並沒有太多作用。另一方面，美國持續的財政擴張實際上也助長了通脹的形成和持續。

目前的情況意味着美國的通脹並不會脱離經濟增長的數據而單獨下降。最新公布的美國非農就業情況表現並不理想，這意味着美國經濟在高利率的背景之下有放緩的跡象。如安邦智庫的研究人員此前所言，美國通脹維持得越久，美聯儲高利率政策持續的時間越長，對美國經濟帶來的抑制會越強，美國經濟增長更可能隨着通脹水平的回落而下降。這意味着美聯儲並沒有實現美國經濟「軟着陸」的「靈丹妙藥」。

最終分析結論：

美聯儲在5月1日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，並自6月起放緩資產負債表縮減速度。這一結果可以說符合大多數市場機構的預期。美聯儲承認，在降息問題上，獲得信心的時間將比原來預料的更加漫長。通脹的粘性，是美聯儲貨幣政策效果不佳的原因之一。這意味着美聯儲並沒有制約通脹，實現軟着陸的「靈丹妙藥」。

本文原載於2024年5月5日的安邦智庫每日金融欄目

