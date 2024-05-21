內塔尼亞胡遭控戰爭罪：以色列的瘋伊朗的悲　中東勢迎疾風驟雨

伊朗總統萊希墜機身亡，5月20日，全球都聚焦在這個不幸的消息當中。看似意外的背後，是否還有什麼「黑手」，是否事有蹊蹺？而萊希，被認為是伊朗最高領袖哈梅內伊最可能的接班人，接班人突然換了，對伊朗影響小嗎？尤其在中東，哈馬斯、胡塞武裝、真主黨背後最關鍵的角色，就是伊朗。萊希身亡會怎樣的微妙影響這些組織與伊朗的關係，進而影響中東局勢……突然間非常多的疑問。在圍繞萊希墜機的紛雜訊息後，有一條重要的可能影響更深遠的訊息被忽略——國際刑事法院要逮捕以色列總理內塔尼亞胡。罪名，是戰爭罪和反人類罪。

伊朗總統萊希空難身亡：圖為2024年5月20日，人們在伊朗德黑蘭聚集，哀悼已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

根據報道，國際刑事法院首席檢察官卡恩（Karim Khan）向法院法官申請對以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特的逮捕令，指控他們涉嫌「採取包括拒絕提供人道主義救援物資、故意針對衝突中的平民等戰爭手段，造成了大規模殺戮和飢餓」。這一指控如果成立，將構成戰爭罪。

此外，卡恩還申請了對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）三名領導人的逮捕令，指控他們在扣押以色列人質期間對人質施加迫害。這些指控都涉及到嚴重的國際罪行，需要得到國際刑事法院的審理和判決。

當然，現在還在走程序，檢察官只是已申請逮捕令。國際刑事法院的司法程序需要遵循嚴格的法律程序和規定。在逮捕令申請被批准後，國際刑事法院需要向相關國家發出逮捕請求，並等待該國家的回應和配合。如果相關國家拒絕合作或阻撓逮捕令的執行，國際刑事法院將面臨很大的困難。

國際刑事法院有可能對內塔尼亞胡等以色列高官發出拘捕令，內塔尼亞胡就更加需要美國的政治支持。（Reuters）

以色列政府的反應也將對逮捕令的執行產生影響。如果以色列政府採取強硬措施阻撓逮捕令的執行或拒絕承認國際刑事法院的判決結果，這將使逮捕令的執行變得更加困難。然而，如果以色列政府選擇與國際刑事法院合作並接受其判決結果，那麼逮捕令就有可能得到執行。國際社會的態度和立場也將對逮捕令的執行產生重要影響。如果國際社會普遍支持國際刑事法院的決策並呼籲相關國家配合執行逮捕令，那麼逮捕令就有可能得到順利執行。然而，如果國際社會存在分歧和爭議，那麼逮捕令的執行將面臨更大的困難和挑戰。

如果逮捕令得以簽署，內塔尼亞胡和加蘭特，將幾乎無法出國，因為去100多個《羅馬規約》締約國家，包括歐洲的英國、法國、德國、意大利等，都有被逮捕的可能。當然這都是後話。

國際刑事法院要逮捕以色列總理內塔尼亞胡，是說明世界終於不再迴避，以色列在加沙的殺戮犯有戰爭罪和反人類罪在加沙，已經有3.5萬多人被打死，其中70%是婦女和兒童。如果加沙的殺戮，還不是戰爭罪？不管判決多麼有爭議，但這一次，能踏出這一步，不容易，非常不容易。

圖為2021年3月31日，鏡頭下位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）。（Reuters）

從聯合國兩次關於巴勒斯坦的投票，一次是2023年10月27日的投票呼籲停火，120 票贊成，14 票反對，45 票棄權；一次是2024年5月10日建議讓巴勒斯坦加入聯合國的投票，143票贊成，9票反對，25票棄權。足可見國際社會在巴以衝突這件事情上的態度變化。這些都說明「勢變」。

以色列政府對國際刑事法院的指控表示強烈不滿和否認，認為這是對以色列的無端攻擊和干涉。內塔尼亞胡痛罵，這是針對以色列的「政治暴行」。 以色列總理內塔尼亞胡還與美國總統拜登進行了電話溝通，希望美國能夠出面阻止國際刑事法院的逮捕令。美國公開威脅，要對國際刑事法院進行制裁，更可見美國的虛偽和雙標。

其實以色列此前就表示，不排除將會退出《羅馬規約》。而同時，以軍繼續擴大在拉法的行動。內塔尼亞胡此前就表示，拉法行動推進越快，哈馬斯覆滅越快，國際壓力就會越大。

可以看到，國際社會的反應愈來愈逼迫以色列，雖然無用，但以色列開始抓狂。憤怒的以色列，將更加憤怒；而悲情的伊朗，將更加悲情……已經夠混亂的中東，或更加疾風驟雨。