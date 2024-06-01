美國聯儲局降息的可能性正變得愈發渺茫

5月22日，美國聯儲局公布了4月30日至5月1日召開的貨幣政策會議的會議紀要。當時的會議決定維持利率不變，但市場人士仍然關心會議紀要所透露的對未來政策走向的判斷和預期。與聯儲局主席鮑威爾在會議結束後談話的相對温和態度有所不同，此次會議紀要所透露的訊息，在市場看來要更為「鷹派」，意味着聯儲局對降息的看法，和市場預期有着更為顯著的差異。

和當時的會議決定所透露的訊息一致，會議紀要透露，多位與會決策者都提到，如果經濟前景面臨的風險成為現實並使進一步收緊政策變得適當，他們願意採取行動。與會決策者表示，未來的政策路徑將取決於即將公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡狀況。不過，據媒體報道，此次會議紀要的一些細節，令市場感到擔心。一方面，「多數與會者」質疑政策的限制性是否足以將通脹率降至目標水平。

這一內容實際上意味着在高通脹下，聯儲局不僅不會降息，甚至有一定的可能性繼續加息。這一點出乎市場的意料。另一方面，聯儲局官員們認同，最近令人失望的第一季度通脹數據，以及經濟勢頭強勁的跡象表明需要更長時間，才能獲得降息的信心。這和近期一些聯儲局官員講話所透露的情況類似，實際上意味着降息的時間會進一步延後。

在會議紀要公布之前，芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，必須對通脹數據進行更長時間的觀察，要保持耐心。波士頓聯儲主席柯林斯也稱，保持耐心很重要，需要更長的時間才能看到調整利率所需的進展。目前，一些媒體評論認為，這是為此次會議紀要所披露的鷹派訊息提前「打預防針」，而不至於「嚇壞」市場。會議紀要發布之後，市場的確有所反應，美股持續上漲之後出現回落，而此前大幅上漲的大宗商品價格大幅下跌。一方面意味着美元強勢將維持一段時間，另一方面預示着全球市場需求隨之下降。

圖為2024年5月1日，美國紐交所內，一名交易員正在工作，他前方的熒幕上正在顯示美國聯儲局議息會議後，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓舉行的新聞發布會。（Reuters）

在此之前，其實資本市場對於聯儲局扼制通脹信心十足。在聯儲局暴力加息的背景之下，去年美國通脹的快速回落，使得市場對於聯儲局今年啟動降息充滿期待。儘管去年末，聯儲局預期今年將降息三次，但當時市場一度預期聯儲局將降息6次（每次25個基點）。今年以來，市場的預期隨着通脹維持在高位而不斷下調。一方面，聯儲局開始降息的時間節點，從3月份一路延後至9月份，而降息的頻次，也降至1-2次。聯儲局5月份紀要發布後，市場對聯儲局的降息預期再次降温。9月降息的概率為59%，低於上一交易日的65.7%。全年降息幅度大約38個基點，前一日收盤時為41個基點。高盛甚至更為悲觀地預計，聯儲局今年可能不會降息。而之所以包括聯儲局在內，對降息的預期一拖再拖，變成了「海市蜃樓」，其實還是在於美國通脹走勢表現出來的出乎意料的頑強。

今年以來，如安邦智庫（ANBOUND）的研究人員所警告的，美國通脹表現出前所未有的粘性。美國經濟在高利率之下正在表現出放緩的跡象。數據顯示，美國2024年一季度實際GDP按月折年率為1.6%，較上個季度的3.4%的按月增幅明顯放緩，且低於市場預期的2.5%左右。雖然一季度GDP的按年增速達到3.0%，與去年三、四季度變化不大，但按月增幅的放緩可能更意味着經濟在高利率之下表現出減速的態勢。與此同時，美國第一季度的CPI按年增速3.48%，預期增加3.4%，前值增加3.15%，有所抬頭。在這種「滯脹」威脅之下，聯儲局5月份雖然繼續堅持維持高利率不變，但從會議紀要透露的訊息來看，聯儲局官員對於貨幣政策抑制通脹的效果越來越「缺乏信心」。這不僅表明未來美國通脹的「頑疾」在相當長時間內難以克制，更令人擔心的是聯儲局的緊縮政策變得沒有效果。

雖然聯儲局會議之後公布的4月份通脹數據有所回落，核心CPI按年增長3.6%，低於前值的3.8%，但仍遠高於聯儲局2%的通脹目標。同時，越來越多的人相信，這種回落更多還是供給端的一些長期因素改變所帶來的「隨機漫步」，並非聯儲局貨幣政策的功勞。這種情況下，聯儲局貨幣政策調整與否，可能對於資本市場的影響遠大於對通脹和實體經濟的影響程度。這恐怕是目前美國高度金融化的經濟結構所決定的。而聯儲局決策對經濟的影響也變得「不可預測」了。聯儲局失去對美國經濟的掌控和預見能力，可以說是目前美國新的貨幣政策框架所面臨的挑戰。

美國聯邦局外觀（Reuters）

聯儲局堅持維持政策不變，與其說其更具預見性，倒不如說其難以作出決策。那麼，從引導預期到落後於事實，聯儲局何時降息的難解之謎，也變得更加沒有答案。目前來看，這種不確定性正在對全球帶來影響，特別是亞洲地區作為對外貿易依存度較高的國家，經濟和資本市場隨着美元匯率的波動而不斷震盪，飽受聯儲局不確定貨幣政策的衝擊。

安邦智庫的研究人員此前曾提到，聯儲局降息的不確定性正在成為全球經濟不確定性的主要政策風險。在其他國家通脹回落、經濟低迷而不得不開始降息的情況下，聯儲局貨幣政策的不確定性實際上會繼續推高美元，也會使得各國受聯儲局政策影響變得更大。

最終分析結論：

聯儲局貨幣政策會議紀要透露出聯儲局對通脹和降息更為謹慎的態度。這不僅意味着美國通脹的粘性超乎想象，也意味着聯儲局貨幣政策變得「缺乏信心」。這些變化使得聯儲局降息的可能性更為渺茫。而這種不確定性正隨着全球經濟重新放緩，以及央行貨幣政策差異的擴大而對全球經濟更具威脅。

本文原載於2024年5月23日的安邦智庫每日金融欄目

