莫迪開啟第三任期 習近平緣何無表示？

莫迪已經於6月9日第三次就任印度總理。6月11日中國總理李強向其發賀電，祝賀他連任印度總理。而截至目前並未有中國國家主席習近平向莫迪表示祝賀的報道。這和2019年莫迪連任時中國的反應並不同。

2019年印度大選結果出爐後，2019年5月23日習近平向莫迪致賀電，祝賀其領導全國民主聯盟贏得印度第17屆人民院選舉。莫迪就職後，2019年5月30日，時任總理李克強致電莫迪，祝賀他連任印度總理。

中印領導人非正式會晤機制始於2018年莫迪的武漢之旅，續於2019年習近平金奈之行，並將於2020年再次在中國舉行。圖為習近平和莫迪二人2018年4月在武漢共同泛舟。（Reuters）

2014年5月26日莫迪首次當選印度總理，當時中國總理李克強在莫迪宣誓就職當天發去賀電，習近平雖然當時未有公開電賀莫迪，但莫迪就職數日之後，2014年年6月9日，中國國家主席習近平特使、外交部長王毅就出現在了新德里總統府，當時王毅轉達了習近平主席和李克強總理對莫迪的問候以及習近平致莫迪的口信。習近平在口信中表示，熱烈祝賀莫迪擔任印度共和國總理，相信在莫迪領導下，印度將會取得更大發展和進步。

和2014年和2019年相比，此次中國對莫迪的祝賀規格只是延續了往常的總理發賀電傳統，並未有對莫迪的持續性特別禮遇。

在2024年6月7日中國外交部的新聞發布會上，當被問及中國領導人為何還沒有就印度總理莫迪贏得大選向其致賀。發言人說中方已表示祝賀。印方對此表示感謝。發言人所說的已經祝賀指的是6月5日中國外交部發言人說，「我們注意到印度大選結果已經揭曉，莫迪總理領導的印人黨及其所在全國民主聯盟在選舉中獲勝。中方對此表示祝賀」。

美印關係・美國印度・莫迪拜登：美國總統拜登和印度總理莫迪在2023年9月9日於印度新德里出席G20峰會的全球基礎設施和投資夥伴關係活動。（Pool via Reuters）

不少人將中國對印度的冷淡態度歸結為莫迪在台灣問題上的越界。台灣地區領導人賴清德通過社交媒體向莫迪表示祝賀。不久之後，莫迪在社交媒體上發文回覆感謝賴清德，稱「期待雙方建立更加緊密的聯繫」。中國外交部新聞發言人說印度作為中國的建交國，曾在一個中國原則上對中國作出過嚴肅的政治承諾，理應認清、警惕並且抵制台當局的政治圖謀，已就此事向印度政府提出交涉。

中國對待印度的態度和以往比有温差，現實原因是中印關係尚未走出邊界衝突帶來的關係震盪，兩軍在邊界的冷對峙並沒有得到完全的妥善處理。深層次原因是在當今國際形勢下印度的對華態度並不友好。

美國一直試圖拉攏印度組建對華聯盟，印度雖然奉行不結盟政策，但美印之間軍事關係頻頻有所突破。印度和中國同為新興大國，但正和中國競逐全球南方的領導角色，並在「一帶一路」倡議上頻頻指責中國。中印關係近年來陷入了冷和平的狀態，短期內難以有改善的跡象。