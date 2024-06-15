美國經濟不着陸的可能愈來愈大

美國聯儲局6月12日結束為期兩天的貨幣政策會議，如市場普遍預期的，聯儲局宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是聯儲局自去年9月以來連續第七次會議維持利率不變。對於聯儲局何時降息的猜測，聯儲局仍然沒有給出明確的前瞻，而是繼續強調目前的數據不足以支持相關的可能性。

聯儲局在當天發表的聲明中說，美國經濟活動繼續穩健擴張，就業增長保持強勁，通貨膨脹率在過去一年有所緩解，但仍處於高位。聲明說，最近幾個月，美國物價水平在實現聯儲局設定的2%長期目標方面「取得了温和的進一步進展」。聯儲局表示，在對通脹率持續向2%的長期目標邁進抱有更大信心之前，聯儲局降低聯邦基金利率目標區間是「不合適的」。聯儲局主席鮑威爾表示，到目前為止，今年的數據並沒有給予更大的信心。然而，最近的通脹數據比今年早些時候更有利，實現通脹目標也進一步取得温和進展。「我們需要看到更多良好的數據，以增強信心來確信通脹正在持續向2%的方向發展。」

在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，在通脹持續維持粘性的情況下，聯儲局仍然沒有擺脱「兩難」處境，也就遲遲無法作出降息的決定。同時，通脹的粘性意味着美國經濟「不着陸」的前景越來越成為可能。不過，最新的數據顯示美國通脹水平有所下降。美國5月CPI按年增長3.3%，較前值和預期值3.4%小幅下降；5月CPI按月增長0%，低於預期0.1%，也較前值明顯放緩，為2022年7月以來最低水平。

6月12日，美國聯儲局主席鮑威爾宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。（Reuters）

另外，5月核心CPI按年增長3.4%，低於預期3.5%，也低於前值3.6%，為三年多以來的最低水平。這種變化使得市場對於聯儲局降息又有所期待，市場機構預期聯儲局將在9月份開始降息，全年降息兩次。不過，這種樂觀預期，仍是對通脹粘性估計不足的表現。去年以來，美國月度通脹數據的反覆已經多次上演，而且從長期的情況來看，美國通脹水平仍遠高於2%的目標水平。這種情況下急於降息，很可能如聯儲局所擔心的出現再通脹失控。

此次會議披露的訊息顯示，與3月相比，聯儲局維持了今明兩年美國經濟增長預期在2.1%和2%。預計今明兩年美國失業率分別為4%和4.2%。在美國經濟仍保持強勢增長的情況下，聯儲局並沒有降息支持經濟的理由。與此同時，聯儲局今年以個人消費支出價格指數衡量的通脹預期為2.6%，剔除食品和能源價格後的核心通脹預期為2.8%，均上調了0.2個百分點。實際上，聯儲局此次會議已經將通脹預期進行了上調，反映出聯儲局對通脹問題的謹慎態度。在就業和通脹之間，通脹仍然是聯儲局的政策重心所在。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

與CPI數據公布後，市場的變化相反，此次聯儲局會議中，政策官員對於降息的預期進一步趨於保守。聯儲局政策會議的點陣圖顯示，19位政策制定者的預期中，年內降息幅度的中位數位於25個基點，較3月會議的75個基點明顯收縮。其中，支持「不降息」的人數從2人提高至4人，支持「降息一次」的人數從2人提高至7人。聯邦公開市場委員會成員預計今年內或最多實施一次降息的人數已經佔據多數。與此前相比，預計會有多次降息的人數逐漸減少。而去年底多少人預計的降息3次及以上的選項，已經被排除。

如安邦智庫的研究人員此前所談到的，隨着聯儲局降息的不斷延後，其真正實施的可能性正變得愈發渺茫。未來美國通脹的「頑疾」在相當長時間內難以克制，意味着美國經濟「不着陸」的前景越來越清晰了。在這種趨勢之下，遏制通脹將成為聯儲局的一個長期挑戰。

最終分析結論：

雖然聯儲局此次繼續維持貨幣政策不變，但其實政策的趨勢和導向已經有了明顯的變化。聯儲局政策官員對通脹頑固性的認識越來越強。聯儲局提高通脹預期，意味着降息被不斷推遲和延後，而美國經濟不着陸的可能也越來越大。

本文原載於2024年6月13日的安邦智庫每日金融欄目

