歐盟對華加稅為追趕中國車企爭取時間　惟「禁售燃油車」爭執再起

當地時間6月12日，歐盟委員會宣佈將對從中國進口的電動汽車加征臨時關稅，臨時關稅將於7月4日正式生效。



「面臨風險的是一個擁有1290萬員工的行業，佔歐盟GDP總量的7%，且越來越落後於同行。」「政客新聞網」歐洲版6月13日指出，歐盟此舉是希望給其備受珍視的汽車行業一個「喘息之機」，因為該行業正經歷一場痛苦的、歷史性的「油車轉電車」進程。報道稱，若歐洲汽車製造商不浪費這個機會，歐盟藉此「保護主義」手段為它們追趕中國競爭對手創造了一個「小窗口期」。

然而就在此時，歐盟內部以及自身行業卻都出現了「混亂」。在此次歐洲議會選舉後，右翼勢力的崛起打擊到了綠色政策的實施力度，以歐洲議會最大黨團歐洲人民黨黨團（EPP）主席為首的一派人士正尋求終結歐盟的「2035年禁售燃油車計劃」，而現任歐盟委員會主席馮德萊恩則是該計劃的主要推動者。

除了政策上在燃油車和電動車之間的「搖擺不定」，許多歐洲車企更是活在自己的「舒適圈」，眼前只看到利潤更高的燃油車，而不願在電動車領域發力競爭。相比之下，中國車企則持續發力，甚至開拓了除歐美以外的更多市場。因此報道認為，歐盟的臨時關稅可能頂多只是「減速帶」，無法阻擋中國車企前進的步伐。

圖為2012年3月29日，一輛寶馬BMW Mini電動車在慕尼黑市中心的一個車站充電。（Reuters）

而這也是歐盟宣佈加稅之後，西方媒體輿論比較主流的觀點。美國有線電視新聞網（CNN）6月13日也舉例分析稱，歐盟計劃對比亞迪加征最低一檔17.4%的關稅，這樣的稅率水平使得比亞迪成為了相對意義上的「贏家」，在歐洲市場仍能保持較高競爭力，甚至有可能通過進一步降低售價來爭奪市場份額。

「如果不採取措施（加征關稅），歐盟汽車行業將失去銷量和市場份額，其盈利能力將迅速下降。」歐盟委員會一位匿名官員這樣聲稱道。而就在歐盟宣佈對華加征關稅之際，前不久剛剛在第十屆歐洲議會選舉中獲勝的歐洲人民黨黨團中的一個派系，也正試圖扼殺歐盟的「2035年禁售燃油車計劃」，各黨派之間正在「攤牌」。

一年前，歐盟各成員國和歐洲議會共同作出決定，從2035年起禁止新註冊柴油和汽油發動機汽車。簡而言之，就是禁止排放二氧化碳的汽車上路，該消息一出就引發很大爭議，

歐洲人民黨黨團主席韋伯（Manfred Weber）在此次歐洲議會選舉勝選後，就瞄準了這項禁令，而他的立場顯然和同為德國人的現任歐盟委員會主席馮德萊恩產生了分歧，馮德萊恩正尋求以歐洲人民黨黨團候選人的身份競選連任。

為尋求連任，馮德萊恩可能需要同堅決綠黨達成協議，以組建一個新的聯盟，而綠黨堅決反對重新討論這一禁令。

「這些措施並不能彌補德國汽車工業在電動汽車方面的落後。」歐洲議會工業委員會的德國綠黨籍成員布洛斯（Michael Bloss）警告稱：「逐步淘汰內燃機（汽車）的曲折做法正在產生不確定性，並對汽車行業造成巨大損害。」

「政客新聞網」歐洲版的報道提到，除了這些政治層面的博弈之外，歐洲電動汽車的裹足不前也與眾多車企更願意待在「舒適圈」有關係，這才催生了歐盟內部廢除「2035年禁售燃油車計劃」和動用關稅手段以獲得喘息時間的想法。

2024年5月21日，位於法國史特拉斯堡的歐洲議會大樓中庭懸掛歐盟成員國的國旗。歐盟成員國6月6日至9日舉行歐洲議會選舉。（Getty）

由於生產成本高和採用率放緩，許多歐洲車企已經放棄其電動汽車目標。德國大眾在今年早些時候的一次會議上就表示，將更多地依靠混合動力汽車來彌補純電動汽車銷量的下降。

缺少2.5萬歐元（約合人民幣19.5萬元）或更便宜的平價車型，是阻礙電動汽車普及的一大障礙。由於兼顧廣闊的供應鏈資源和低廉的成本，中國車企正好可以填補這一空白，而反觀歐美車企，則專注於價格更高、利潤更豐厚的大型車型。

「如果現有汽車製造商的大部分利潤仍然來自內燃機汽車，那麼你將看到這樣一種局面——它們在世界其他市場的競爭力越來越弱。」彭博新能源財經（Bloomberg NEF）清潔交通首席分析師麥克拉徹（Colin McKerracher）指出。

就在歐洲還在討論如何前進之時，中國和美國正在迎頭趕上，打造自己的電動汽車巨頭，這也使得歐洲成為汽車品牌眼中「最有利可圖的市場目的地」。

「政客新聞網」歐洲版指出，藉由關稅手段，歐盟想給高速前進的中國汽車製造商設置「路障」，但這些臨時關稅可能頂多只能充當「減速帶」的作用。

報道直言，中國車企所能獲得的利潤可能將會暫時受到打擊，但歐盟此舉只會加速這些汽車廠商在歐洲境內建立生產設施以避開關稅的計劃。到目前為止，中國車企廣受歡迎，諸如匈牙利等過都為這些中企投資敞開了大門。在此期間，比亞迪等中國新能源汽車巨頭有足夠的緩衝力來消化關稅，並維持目前的消費價格。

此外，中國車企也在關注歐美以外的市場，比如東南亞，那裏的市場份額正在迅速增加。根據彭博新能源財經的年度展望報告，2023年，中國品牌佔泰國電動汽車銷量的77%，而2022年這一比例為46%。麥克拉徹表示，在此情況下，如果歐洲汽車製造商被允許維持對傳統內燃機汽車的執念，「他們將與世界其他地區脫節」。

對於歐盟此次對中國電動汽車加征關稅，中國商務部新聞發言人6月12日回應稱，歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

關於中方會否反制歐盟對中國電動汽車加征關稅，中國外交部發言人林劍6月13日在例行記者會上應詢表示，中方有必須捍衛的原則，那就是世貿組織規則和市場原則，也有必須維護的利益，那就是中國電動汽車產業和企業的合法權益。為此，中方將堅決採取一切必要措施。

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