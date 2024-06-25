英國大選變表演藝術？　保守黨「賭博門」的超現實主義

7月4日的英國大選，對於英國、對於執政14年的保守黨，也是一場存亡之戰。

脫歐之後，英國的人均GDP到2030年就有可能比波蘭追過。這對於十年前還在抱怨波蘭外勞的英國右翼而言，可算是國家自信的重創。難怪重視均富多於財富的工黨，如今也以經濟增長為最大的執政目標。

另一方面，保守黨首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布大選超過一個月以來，保守黨不只沒有因為通脹回落、移民人數減少的數字而拉近同工黨的距離，反而負面新聞一浪接一浪，辛偉誠自己也屢次犯上極低級政治錯誤（例如提早離開諾曼第登陸80周年紀念活動去錄製訪問等）。

6月24日，辛偉誠在倫敦出席選舉活動。（Reuters）

同時，脫歐派民粹政客法拉奇（Nigel Farage）亦以英國改革黨（Reform UK）名義第八次投身國會選舉，有可能首次晉身國會，改革黨的支持度甚至一度超越保守黨，保守黨在選後「亡黨」或者被改革黨「入主」的可能並不是空中樓閣。

根據法拉奇決定參選之後的5個議席推算，工黨在650席國會下議院中將獲得406至516席不等，保守黨則有可能跌破三位數字，得53至155席不等。以各式奇特方式宣傳「刷存在感」的自民黨（Lib Dem）－－當中包括黨魁Ed Davey玩滑水梯等等－－並非沒有可能在選民策略性投票之下取代保守黨成為第二大黨。

5月28日，自民黨黨魁Ed Davey出席競選活動時玩直立板失平衡墮入湖中。（Reuters）

這一場本該極其嚴肅的存亡之戰，到選前稍多於一周的時間之中，最為人關注的卻是保守黨內「擠牙膏」式爆出的「賭博門」醜聞，其荒謬程度同導致前首相約翰遜（Boris Johnson）下台的新冠疫情「派對門」差不多。而使其更加超現實的是，這場風波竟然發生在打着認真、專業執政招牌上台的辛偉誠之下。

「賭博門」醜聞，最早由《衛報》在6月12日。其中涉事者是辛偉誠的國會私人秘書兼保守黨國會候選人Craig Williams。《衛報》發現這位首相重要助手竟然在辛偉誠公布7月4日大選之前3天下注100英鎊，賭大選會在7月進行，因而被英國賭博委員會立案調查。

在辛偉誠公布選舉日期之前，人們都預期保守黨口中「下半年」舉行的大選將會在秋天舉行，而非7月的夏天，因此當時7月選舉的賭盤大概是一賠五之比。從其100英鎊的極低賭注來看，Williams的投注大概是玩票性質為主，最多是以為貪一點小便宜「無傷大雅」，並非是要借機賺錢。他在「東窗事發」之後也道歉稱自己犯了「嚴重的判斷失誤」。

英國改革黨黨魁法拉奇正在英格蘭東岸選區克拉克頓（Clacton）參選，目前勝算甚高。（Reuters）

辛偉誠本來大概也認為Williams「小賭怡情」無傷大雅，沒有對他作出暫停黨籍之類的處分，而是以賭博委員會的調查還在進行中來推搪，只表示自己非常失望。

可是，一波未平一波又起。原來保守黨內喜歡「小賭怡情」的高層人數不少。保守黨競選活動主任Tony Lee、他的妻子兼另一位保守黨國會候選人Laura Saunders，都被揭出有提前下注選舉會在7月舉行。

英國媒體以部份賭博網站投注數據作分析後，也發現7月大選的投注在辛偉誠宣布選舉前幾天不正常地急升，達至數千英鎊之數。

到6月23日，這場已經延續了超過十天的醜聞還未完結。保守黨的首席數據主任Nick Mason同日被揭也正在受到賭博委員會調查。Mason同Lee兩人都已經請假暫停職務以迴避爭議。

在保守黨錯錯失誤之下，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，左）幾乎只需要同黨人擺出專業形象，就能輕鬆勝算。其右為影子財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）。（Reuters）

被視為保守黨「官媒」的《每日電訊報》見勢色不對，就引述「內閣辦公室官員」消息，指倫敦大都會警署（Metropolitan Police）是爆料原兇，似乎是想將「賭博門」的焦點由利用內部資訊違法下注轉向政府建制中人玩弄政治對付保守黨。不過，大都會警署就否定了有關說法。

這種「擠牙膏」的醜聞續爆可能還未完。ITV在23日就報道稱賭博委員會正就同類大選日期賭注的案件調查更多人士。辛偉誠自己則表示他不知道有其他保守黨人正面對同類調查，並宣布啟動保守黨內的調查機制。

另一位被揭發也有提前下注、卻沒有被公開姓名的人物是保護首相安全隊伍的一位成員。相較於辛偉誠對同黨的「仁慈」，在賭博委員會對他啟動調查之後，他就因為公職行為不當而被拘捕。

已決定不尋求連任下議員的地方發展房屋及社區大臣高文浩（Michael Gove），過去一個多月來一直為保守黨辯護，23日也不得不出言將「賭博門」與約翰遜的「派對門」相提並論，指出事件在公眾印象中構成「他們守一種規則，我們守另一種規則」的「大細超」觀感，批評少數幾個人破壞了整個黨的競選。

高文浩（Michael Gove）被視為保守黨疑歐派中較具行政能力的人物，但在保守黨大敗當前的形勢之下，他就決定退出國會。（Reuters）

一個月前，雖然人們都知道保守黨回天乏術，但在一般人眼中，辛偉誠只是無能施政、無力治黨。想不到，這位當年在「派對門」醜聞中有份帶頭推翻約翰遜的認真政客，到最後竟然會輸在堪比「派對門」的另一場荒誕醜聞之中。

以往，人們提到歐洲超現實主義一般的政治，往往都會想到比利時：2010年以來，該國有兩次選後籌組政府都花上超過一年時間，人們發現政府幾乎不存在一切也運作如常；而權力甚弱的聯邦政府由政治立場完全不一樣的超多政黨組成（此刻是7個），保持政府不解體是首相的正業，管治國家只是閒情……

但今天保守黨治下的英國大概已經可以跟比利時競逐「超現實政治之都」的地位。

除了約翰遜的「派對門」之外，英國還有任期最短首相卓慧思（Liz Truss）這位笑料不斷的人物－－當了49天首相搞出一場金融危機之後，卓慧思竟然敢出版一本題為「拯救西方的十年」（Ten Years to Save the West）的回憶錄，如今還有權每年向英國政府申請11.5萬英鎊為上限的前首相開支經費，而在這次不少保守黨議員都決定退出的選舉之中，卓慧思依然堅持在其相對安全的保守黨選區中尋找連任。

今天保守黨的選舉大敗，以「賭博門」的風波作結，可以說得上是一種頗為符合現實的超現實結局。