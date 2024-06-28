拜登vs特朗普｜總統辯論焦點竟在認知能力　民主黨輸少不能當贏

美國東岸時間6月27日晚上9時（香港時間28日早上9時），拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）將會進行2024年美國總統選舉的首場辯論。這次辯論由美國有線電視新聞網（CNN）主辦，美國各大電視台也會同步播放。

由於民主、共和兩黨都還未舉行全國黨代表大會正式確立兩黨的總統、副總統候選人，這次「夏日辯論」可算是搶先出閘，也是1960年首次有總統電視辯論以來最早的一次。

這場辯論是1988年以來首次不是由兩黨支持的總統辯論委員會（CPD）統籌的總統辯論。改由電視台主辦，是為了讓兩黨陣營能更自由談判辯論形式。

對於特朗普而言，他一直將拜登描述成「兩個句子都串連不起來」的「腦死亡喪屍」，最先提出要同拜登辯論，大概是有必勝之心。最終，拜登拍了一段「放馬過來」的影片迎戰，確立了這次CNN辯論和9月10日美國廣播公司（ABC）兩場辯論的時程。

這場CNN總統辯選將在佐治亞州亞特蘭大舉行。（Reuters）

從這次CNN辯論的形式來看，特朗普似乎為了同拜登辯論不惜一切，作出了甚多讓步，當中包括接受沒有現場觀眾、接受非發言時間「熄咪」等兩大安排。（按：特朗普表演慾強，喜歡有觀眾反應，而在爭相發言之上，他大概也比拜登強。）

這場90分鐘的辯論不設辯論前的單獨發言，兩位候選人與主持人問答之間會有兩個廣告休息時段，期間候選人不得同競選助手溝通，辯論結束之時，兩人會有先後單獨發言的時間。而辯論期間，兩人也不能帶筆記上台，在場也不會有讀稿機。

經抽籤之後，拜登首先選擇站在觀眾角度的右方，特朗普則得到最後的發言機會。

2020年10月22日，特朗普和拜登進行總統選舉電視辯論。（Reuters）

這次辯論的題目，雖然CNN未有預先公布，但大家都可想而知：美墨邊境移民問題、通脹和經濟、墮胎權、民主、以巴和俄烏等外交問題，甚至有可能會涉及到特朗普和拜登之子亨特（Hunter Biden）的刑罪問題。特朗普有可能會對拜登的年齡和認知能力作出正面攻擊，拜登則有可能利用特朗普成為第一位被裁定刑事罪成一事作反攻。

但從現實上說，論題本身並不是總統辯論的重點，這90分鐘時間根本不能真正討論些什麼。重點是拜登和特朗普二人能給予觀眾怎麼樣的感覺、為自己營造出什麼形象。

在特朗普一方，人們最關注的大概是他會否說出一些近乎瘋狂或者不明所以的話－－大家應該還記得特朗普在疫情時候有關注射漂白水的言論；最近，特朗普也有一段用以反對電動車，但是卻是有關電動船、被電死比被鯊魚咬死更好的奇怪故事（可看以下影片）。

在拜登一方，人們最關注的當然是他有沒有精力應付這場辯論、會否出現突然靜止、發呆之類的醜態或者其他認知問題。這，也是民主黨人最擔心的一點。

客觀而言，拜登的老態龍鍾難以爭辯，在人們愈來愈喜歡以影像接收資訊的時代，網絡上充斥於拜登看似發呆出醜的影片。（以下舉三個例子，附上相關片段。）

例如早前在意大利G7峰會上，一眾領袖在草坪上觀看軍人跳傘表演，拜登在片段中似乎無故離群往旁邊走，最後幸好作為東道主的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）把他拉回來，才沒有「走失」。

又例如在洛杉磯的一場籌款活動中，網上流傳影片顯示拜登突然在台上靜止不動，要同台的奧巴馬（Barack Obama）出手拉他的手腕把他帶走。

一些例子是有關拜登的尷尬神態。在白宮慶祝6月19日解放黑奴紀念日的活動上，拜登同副總統賀錦麗（Kamala Harris）一眾嘉賓站着聽歌手Kirk Franklin在台上唱《Love Theory》之除，個個嘉賓都在隨着音樂起舞，拜登卻面露靜止的笑容一動不動。

當然，這些片段其實有頗大的解讀空間。在G7峰會上，拜登慢步前往的方向，其實也有剛剛從天空降落的軍人，此前片刻，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）其實也望着同一方向，拜登大概是想向那一邊的軍人鼓掌，沒有注意到在一眾領袖面前也有另一個軍人降落，而梅洛尼把他拉回來，是要示意將會用英文向各個領袖作簡述的軍人是在這一邊。

在洛杉磯的籌款活動上，拜登「靜止」之前，其實有在向觀眾揮手。根據白宮的澄清，拜登靜止不動之時，台下有人高喊，拜登是想留神聽聽他在喊些什麼。

在6月19日的解放黑如紀念日活動上，拜登大概只是在聽台上音樂，而無意跟隨周邊比他年輕得多的其他觀眾們一起隨歌起舞。

問題是，人們一看過上述這種影像，就難以避免直接有了拜登年老遲鈍的感覺。任何後來的解讀、解釋都難以去掉。事實是什麼並不重要，觀感才重要。

2024年6月20日，美國總統拜登從空軍一號落機，準備登上海軍陸戰隊一號前往大衛營。（Reuters）

除非拜登由今天起到11月5日投票日，每日都能在公眾面前有生龍活虎的表現，否則單靠像本年3月初的國情咨文，又或者這場總統辯論的「單一表現」，難以扭轉選民的觀感。

為了這場辯論，拜登已提早近一周到大衛營作排練預備。由此可見，無論是拜登，還是民主黨人，都認為這場辯論必不可失。然而，正如拜登活力十足的國情咨文演講一般，「輸少了一次」並不會為民主黨帶來勝利。事實上，國情咨文之後，拜登的民調支持度幾乎完全沒有改變過。

圖為3月7日，美國總統拜登（中下）發表任內第三份國情咨文。（Reuters）

「輸少一次」，更可能是民主黨的失敗緣由。

到了今天，離大選只剩4個多月，拜登民望依然落後特朗普，已經是回天乏術，民主黨人只能期待有奇蹟出現。最初讓民主黨人接受拜登尋求連任的原因，其實是2022年中期選舉民主黨沒有遇上共和黨大勝的「紅色浪潮」，只以極微差距輸掉了國會眾議院控制權。正正是因為這次「輸少一些」，民主黨人才覺得民望一直低落的拜登2024年尚有勝算。這就造成了今天的惡果。

也許，在這一次辯論台上，拜登若然真的發呆出醜甚至不支倒地，讓所有美國人都看到拜登年老力衰，迫得民主黨人不得不陣前換將，無論是賀錦麗也好，其他新一代人物也好－－這種徹底的失敗才是能夠在這場總統選舉之中為民主黨開啟一線生機的出路。