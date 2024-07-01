馬克龍賭輸了 後果很嚴重
本文轉載自微信公眾號牛彈琴，撰文牛彈琴
一覺醒來，馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）賭輸了。
而且是大輸特輸。
法國國民議會第一輪選舉，初步統計結果顯示：
極右翼的國民聯盟是最大贏家，拿下34.2%選票，位居第一；
泛左翼聯盟的新人民陣線列第二，拿下29.1%選票；
馬克龍陣營是最大輸家，只有21.5%選票，位列第三。
6月30日至7月1日，法國國民議會選舉第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威：
馬克龍提前議會選舉，本來是一場政治豪賭，賭法國人危機意識，賭他們會與極右翼分道揚鑣，哪知道一切正好相反，正好幫助極右翼提前上台。
法國是兩輪選舉，按照目前的投票結果，我看到，有預測說在法國議會577個席位中，極右翼將可望獲得240至270個席位，泛左翼聯盟可望拿下180至200個席位，而馬克龍陣營，將只有60至90個席位。
要知道，馬克龍陣營，現在共有245個席位。
這不是大輸是什麼？
這裏面，還有兩個關鍵數據。
第一個數據，選舉投票率超過了65%，40多年來最高紀錄。
什麼意思？
法國人心思變！
第二個數據，「國民聯盟」領軍人物馬林勒龐，第一輪就高票當選，得票率為58.21%。
勒龐女士氣勢如虹，現在是銳不可擋。
馬克龍難以掩飾的沮喪，呼籲在第二輪投票中，選民應明確選擇擁有民主和共和價值觀的人。
什麼意思？
要組建一個大聯盟，不管左翼還是右翼，只要反對極右翼，你就是好同志。
泛左翼聯盟領軍人物梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）表示，馬克龍經歷了「一次沉重且無可爭議的失敗」。
但他也表態：我們不會讓極右翼上台，不要把一張選票投給國民聯盟，不要讓一個極右翼議員當選。
但他們已無法阻止極右翼。
甚至不排除第二輪選舉，極右翼繼續擴大戰果，不僅僅拿下第一大黨地位，甚至超過半數。
在第一輪勝選後，在支持者的歡呼中，勒龐就表示：馬克龍建立起執政陣營幾乎完全被洗刷掉，在第二輪選舉中，法國人要給國民聯盟絕對多數。
國民聯盟主席巴爾代拉就表示：下周日（7月7日）舉行的第二輪投票，將是法國第五共和國歷史上最具決定性的投票之一。
如果拿下多數，極右翼將歷史性地在法國執政；28歲的巴爾代拉就出任法國總理。環顧當今世界，毫無疑問，這將是最年輕的大國總理了。
馬克龍賭輸了，後果很嚴重。
第一，法國政治將癱瘓。
如果極右翼上台，毫無疑問，雄心勃勃的馬克龍，將成為一隻政治跛腳鴨。接下來的3年，將是馬克龍的垃圾時間。
法國政策將急變。按照勒龐女士的說法，法國將終結大規模移民，讓法國再工業化，不排除貿易保護主義更抬頭，對烏克蘭也不再全力支持。
如果馬克龍拒絕辭職，法國將「左右共治」。但左右不可調和的矛盾，將使得法國政壇陷入無止盡的爭吵。
即便最後狙擊成功，極右翼不上台，但第一大黨的地位，馬克龍將處處受到掣肘。
馬克龍就是不想受掣肘，從而提前舉行選舉；哪知道選舉的結果，他受到更大的掣肘。
衝動是魔鬼啊！
第二，對歐美產生極大消極影響。
法國極右翼的歷史性勝利，毫無疑問，將在歐洲產生重大示範效應。
即使在大洋彼岸的美國，拜登政府也緊張。
按照美國媒體的報道，馬克龍宣佈提前議會選舉前，曾告訴了拜登，拜登剛開始還挺振奮，但隨即陷入了困惑和沮喪，甚至「已提前接受了馬克龍失敗的結果」。
報道稱，拜登團隊一直還自我安慰，馬克龍總統任期還有三年，而且法國總統掌管外交，因此美法關係還有望保持一定程度的穩定。
但考慮到勒龐的極右政策，拜登現在更擔心，馬克龍權力受限，左右共治將在歐洲造成政治混亂，意味着西方對俄政策、援助烏克蘭等問題上，將發生重大分歧。
法國的變故，也讓拜登不得不考慮，如果贏不了特朗普，他是否該提前走人。
第三，法國人很緊張很惶恐。
果然不出意料，第一輪選舉結果出來後，歡呼的法國人在歡呼勝利，憤怒的法國人在街頭鬧事。
可憐，很多巴黎汽車又成了撒氣對象，一些建築更燃起熊熊大火，警察向不安分的人群投擲催淚氣體……
很多商家早有準備，臨街的很多店鋪都是大門緊鎖，甚至加固了厚厚的牆板。
不得不說，還是法國人有經驗！
也不得不說，一切讓人難以相信，這就是奧運會舉辦前夕的巴黎！
7月7日，法國還要第二輪選舉，更重要的結果將公布，不排除更讓人震驚的事情將發生。