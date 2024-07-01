本文轉載自微信公眾號牛彈琴，撰文牛彈琴



一覺醒來，馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）賭輸了。

而且是大輸特輸。

法國國民議會第一輪選舉，初步統計結果顯示：

極右翼的國民聯盟是最大贏家，拿下34.2%選票，位居第一；

泛左翼聯盟的新人民陣線列第二，拿下29.1%選票；

馬克龍陣營是最大輸家，只有21.5%選票，位列第三。

6月30日至7月1日，法國國民議會選舉第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威：

馬克龍提前議會選舉，本來是一場政治豪賭，賭法國人危機意識，賭他們會與極右翼分道揚鑣，哪知道一切正好相反，正好幫助極右翼提前上台。

法國是兩輪選舉，按照目前的投票結果，我看到，有預測說在法國議會577個席位中，極右翼將可望獲得240至270個席位，泛左翼聯盟可望拿下180至200個席位，而馬克龍陣營，將只有60至90個席位。

要知道，馬克龍陣營，現在共有245個席位。

這不是大輸是什麼？

這裏面，還有兩個關鍵數據。

法國大選：圖左：2034年6月30日，法國埃南-博蒙，法國極派領導人、極右翼國民聯盟候選人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後發表講話。圖右：2024年6月12日，法國巴黎，總統馬克龍在新聞發布會上談及復興黨及其盟友在提早國會選舉中的優先事項。（Reuters）

2034年6月30日，法國埃南-博蒙（Henin-Beaumont），法國極派領導人、極右翼國民聯盟（National Rally-RN）候選人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後向記者發表講話，笑容滿面。（Reuters）

第一個數據，選舉投票率超過了65%，40多年來最高紀錄。

什麼意思？

法國人心思變！

第二個數據，「國民聯盟」領軍人物馬林勒龐，第一輪就高票當選，得票率為58.21%。

勒龐女士氣勢如虹，現在是銳不可擋。

馬克龍難以掩飾的沮喪，呼籲在第二輪投票中，選民應明確選擇擁有民主和共和價值觀的人。

什麼意思？

要組建一個大聯盟，不管左翼還是右翼，只要反對極右翼，你就是好同志。

泛左翼聯盟領軍人物梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）表示，馬克龍經歷了「一次沉重且無可爭議的失敗」。

但他也表態：我們不會讓極右翼上台，不要把一張選票投給國民聯盟，不要讓一個極右翼議員當選。

但他們已無法阻止極右翼。

甚至不排除第二輪選舉，極右翼繼續擴大戰果，不僅僅拿下第一大黨地位，甚至超過半數。

在第一輪勝選後，在支持者的歡呼中，勒龐就表示：馬克龍建立起執政陣營幾乎完全被洗刷掉，在第二輪選舉中，法國人要給國民聯盟絕對多數。

國民聯盟主席巴爾代拉就表示：下周日（7月7日）舉行的第二輪投票，將是法國第五共和國歷史上最具決定性的投票之一。

如果拿下多數，極右翼將歷史性地在法國執政；28歲的巴爾代拉就出任法國總理。環顧當今世界，毫無疑問，這將是最年輕的大國總理了。

圖為法國「國民聯盟」（Rassemblement National - RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）及黨主席巴德拉（Jordan Bardella）2024年6月2日在巴黎出席歐洲議會選舉的造勢集會。（REUTERS/Christian Hartmann/File Photo）

2034年6月30日，法國埃南-博蒙（Henin-Beaumont），法國極派領導人、極右翼國民聯盟（National Rally-RN）候選人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後發表講話期間，她的支持者在場揮動國旗並叫喊。（Reuters）

馬克龍賭輸了，後果很嚴重。

第一，法國政治將癱瘓。

如果極右翼上台，毫無疑問，雄心勃勃的馬克龍，將成為一隻政治跛腳鴨。接下來的3年，將是馬克龍的垃圾時間。

法國政策將急變。按照勒龐女士的說法，法國將終結大規模移民，讓法國再工業化，不排除貿易保護主義更抬頭，對烏克蘭也不再全力支持。

如果馬克龍拒絕辭職，法國將「左右共治」。但左右不可調和的矛盾，將使得法國政壇陷入無止盡的爭吵。

即便最後狙擊成功，極右翼不上台，但第一大黨的地位，馬克龍將處處受到掣肘。

馬克龍就是不想受掣肘，從而提前舉行選舉；哪知道選舉的結果，他受到更大的掣肘。

衝動是魔鬼啊！

2024年6月12日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在新聞發布會上談及復興黨（Renaissance party）及其盟友在提早國會選舉中的優先事項。（Reuters）

法國總統馬克龍2024年6月30日到票站參加國會選舉投票（Reuters）

第二，對歐美產生極大消極影響。

法國極右翼的歷史性勝利，毫無疑問，將在歐洲產生重大示範效應。

即使在大洋彼岸的美國，拜登政府也緊張。

按照美國媒體的報道，馬克龍宣佈提前議會選舉前，曾告訴了拜登，拜登剛開始還挺振奮，但隨即陷入了困惑和沮喪，甚至「已提前接受了馬克龍失敗的結果」。

報道稱，拜登團隊一直還自我安慰，馬克龍總統任期還有三年，而且法國總統掌管外交，因此美法關係還有望保持一定程度的穩定。

但考慮到勒龐的極右政策，拜登現在更擔心，馬克龍權力受限，左右共治將在歐洲造成政治混亂，意味着西方對俄政策、援助烏克蘭等問題上，將發生重大分歧。

法國的變故，也讓拜登不得不考慮，如果贏不了特朗普，他是否該提前走人。

法國國會選舉：2024年7月1日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者對路障縱火。 （Reuters）

法國國會選舉：2024年6月30日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者在共和廣場拉起橫額。 （Reuters）

法國國會選舉：2024年7月1日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者對路障縱火。 （Reuters）

第三，法國人很緊張很惶恐。

果然不出意料，第一輪選舉結果出來後，歡呼的法國人在歡呼勝利，憤怒的法國人在街頭鬧事。

可憐，很多巴黎汽車又成了撒氣對象，一些建築更燃起熊熊大火，警察向不安分的人群投擲催淚氣體……

很多商家早有準備，臨街的很多店鋪都是大門緊鎖，甚至加固了厚厚的牆板。

法國國會選舉：2024年7月1日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者行經一間櫥窗已被打破碎裂的商店。 （Reuters）

法國國會選舉：2024年7月1日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為民眾在共和廣場觀看示威者燃放煙花。 （Reuters）

不得不說，還是法國人有經驗！

也不得不說，一切讓人難以相信，這就是奧運會舉辦前夕的巴黎！

7月7日，法國還要第二輪選舉，更重要的結果將公布，不排除更讓人震驚的事情將發生。