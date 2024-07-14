日本冷鏈物流贏在哪？

日本預製菜行業的成熟離不開冷鏈物流的高質量建設與發展。自20世紀20年代引入冷凍機以來，日本冷鏈物流行業開始萌芽。50年代以來，隨着預製菜進入成長期，日本冷鏈物流行業也開始成長。1964年，日本政府出台了《冷鏈倡議》，開始着手建立冷鏈體系，促使日本進入低温物流時代。1950-1970年，日本平均每年冷庫容量增長14萬噸。70年代，日本冷鏈進入快速發展期。1970-1980年，日本平均每年增長冷庫容量41萬噸，年增長率7%，到1980年達到了754萬噸。

從2000年至今，日本冷鏈物流處於高質量發展階段。據國際冷鏈聯盟數據，2020年，日本冷庫容量達到了3925.7萬立方米，人均冷庫容量達到0.339立方米，位居全球第十。如今，日本已經構建起一條從生產端到消費端的完整的冷鏈物流行業系統，形成了比較完備的體系。據悉，日本農產品冷藏流通率達95%，農產品運輸腐壞率低於5%，生鮮農產品的運輸成本佔整個農產品銷售成本只有30%左右。此外，近年來，由於冷鏈物流系統的不斷優化，日本在庫商品的滯留時間明顯減少，冷鏈食品的周轉速度不斷提高，貨物年間周轉數已超過6次。

日本水果是很多遊客都喜愛的食物。（資料圖片）

日本冷鏈物流行業是如何做到這一切的呢？又有哪些值得借鑑的發展經驗呢？筆者通過梳理相關文獻，認為主要有三點：冷鏈技術的先進性、冷庫管理的精細化以及冷鏈物流的訊息化。具體如下。

一是冷鏈技術的先進性。冷凍相關技術是冷鏈物流得以發展的基礎，主要表現在再運輸和包裝兩個方面。一方面，日本冷鏈物流企業分別採用冷凍車和保冷車運送不同性質的貨物。冷凍車搭載的貨架裝有隔熱結構裝置和製冷劑，一般採用機械冷凍方法對貨物進行冷卻。運輸過程中，冷凍車中貨物內安裝記錄器並實時監測温度，當温度發生大幅度變化時，工作人員能夠通過記錄器判斷出故障發生的時間和原因。保冷車則不使用製冷裝置，完全依靠由特殊材料製造的車體來保持低温。目前，日本還側重於冷藏庫和冷藏車的低碳技術發展以及促進運廂體的標準化。在2020年實施「脱氟利昂」政策後，日本冷庫主要採用氨製冷、氨加二氧化碳製冷兩種方式。

便利店常見的便當。（Getty）

另一方面，日本冷鏈物流企業廣泛使用絕熱性能和保護性能高的包裝材料，在裝卸、運輸和儲存時避免內部的食品受到損失。如日本在櫻桃、桃、草莓等易碰傷水果的包裝上廣泛使用緩衝材料，並使用特製的保鮮箱，吸收水果散發的乙烯成分，控制水果過熟。此外，配合冷藏運輸，有時需要使用泡沫塑料包裝，在包裝內加製冷劑。日本還採用可多次循環使用的運輸容器，以有效提高運輸效率，降低運輸成本。比如日本在農產品運輸上廣泛使用標準尺寸的摺疊式運輸箱，運輸時可疊加擺放，卸貨後可摺疊起來不佔用運輸空間，且可多次循環利用。總之，日本通過這些以及其他更多新技術實現對冷庫有效控制。

二是冷庫管理的精細化。按照《日本冷庫法》規定，根據冷庫温度、產品、配送要求，日本把冷庫分為C3級、C2級、C1級、F1級、F2級、F3級、F4級等7個等級。目前，日本冷庫85%以上為F級冷庫（-20℃以下），並且以F1級冷庫（-20～10℃）最多，而C級冷庫中又以C3級冷庫（-2℃～10℃）居多。針對貨品性質，冷鏈物流企業又可以分為冷凍（-18℃～-22℃）、冷藏（0℃～7℃）、恆温（18℃～22℃）3個温度帶進行分裝配送。依靠先進的冷鏈技術以及政策的精細化規定，日本對冷鏈物流進行了精細化的高效管理，主要體現在以下幾個方面：

首先，由於日本國土資源緊張，受土地成本影響，日本冷庫的結構大多是多層結構，以3-5層、每層5-7米層高為主，並根據儲存商品和客戶的不同需求，實行梯級温度設置。其次，日本冷庫一般都包括存儲區、流通加工區等基本功能分區，同時根據客戶的需求，還有預冷區、解凍區等特殊功能分區。再次，在流程設計上，為確保作業環節的連續性和合理性，全程都需實行無縫式冷鏈管理，尤其通過冷藏車車廂與冷庫裝車站台的無縫銜接，既避免了冷鏈的斷鏈，又提高了貨物裝卸效率。最後，在倉儲環節中，自動化立體倉庫在實際操作過程中完全採用機器設備進行生鮮產品的存取，提高作業效率。此外，企業還根據貨物是否有氣味，以及其他商品特性進行分類處理，如根據原料的色澤、氣味、水分、保質期等特性，科學進行分類儲存，杜絕交叉污染。

塑膠包裝太多也會造成環保問題。（Getty）

三是冷鏈物流訊息化。隨着冷鏈物流的蓬勃發展，訊息化成為必要的趨勢。為了進一步提高冷鏈物流的運作效率，日本政府在放寬冷鏈訊息化業的基礎上，投入大量的經費升級冷鏈物流訊息化系統，推動物流訊息化基礎在日本冷鏈物流企業普及化，不僅降低了訊息不對稱性，改善了顧客和企業之間的關係，而且更有利於企業對整個運輸過程進行監督和管理。

其中，電子數據交換系統在日本的物流企業中得到了廣泛應用，不僅規範了物流訊息處理程序，提高了物流訊息的可靠性，還簡化了訂貨或者存貨的過程，加速冷鏈物流企業與客戶之間的交易流程；在訊息化庫存管理上，由於對農產品生產企業進行了良好的需求預測和生產銜接，因此從未出現過斷貨現象，使日本冷鏈物流訊息化始終保持快速運行；在配送業務上，日本的冷鏈物流運輸車輛上一般安裝有GPS和訊息通信裝置，不僅為送貨車設定合理的冷鏈物流配送路線，而且企業和客戶還可以實時掌握送貨員的實際配送路線和在每一個零售客戶停留的時間、車門開關過程等數據，還有利於對送貨員的管理監督，並提高配送效率。

最終分析結論：

日本預製菜行業的成熟離不開冷鏈物流的高質量建設與發展。目前，日本依靠冷鏈技術的先進性、冷庫管理的精細化以及冷鏈物流訊息化三點經驗，構建起一條從生產端到消費端的完整的冷鏈物流行業系統，形成了比較完備的體系。隨着中國預製菜的快速發展，日本冷鏈物流經驗值得中國借鑑。

本文原載於2024年7月7日的安邦智庫每日經濟欄目

