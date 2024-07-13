中美南海爆發電子戰？網民為傳聞「起舞」不論真假「已說明一點」

中美兩軍6月下旬在南中國海進行電子戰的消息，近日在中國互聯網上傳得沸沸揚揚。消息稱，中美這場12小時的電子對抗戰，使菲律賓呂宋島北部的全球定位系統（GPS）訊號和通訊訊號一度出現大面積失靈，結果是解放軍大獲全勝。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：于澤遠



一些港台媒體和名嘴也對中美電子戰發表了評論，但中美雙方都未證實這場電子戰的存在。有中國通訊專家指出，所謂中美電子戰導致呂宋島大面積斷網，是假消息。

有關中美爆發電子戰的消息6月下旬在網絡出現。7月1日，帶有官方背景的微信公號「海峽新幹線」發表文章，題目是「中美南海再度爆發電子對抗？山東艦一現身，菲律賓徹底冷靜了」。

文章說，中國航母山東艦6月30日現身菲律賓呂宋島以西海域，直線距離不到200海里。此前已有三艘中國055大型驅逐艦在南中國海單獨活動。在山東艦現身前，美軍航母戰鬥群已被解放軍南部戰區「浩浩蕩蕩的部署給嚇跑了」。

圖為2014年3月29日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號上軍人進行降旗時，將國旗摺疊。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。（EUTERS/Erik De Castro/File Photo/File Photo/File Photo）

文章稱，中國威懾菲律賓根本用不上山東艦，更多還是中美之間較量。「據說，在此期間，中美軍事力量再度展開電子對抗，結果遭殃的是菲律賓，導致其北部地區GPS訊號中斷，通訊、電話等一度訊號全無。」

文章也指出，雖然上述說法有點玄乎，真實性尚未可考，不過，山東艦行動也確實算是對美方近期動向進一步作以回應，尤其是「環太平洋2024」聯合軍演。唯有這等規模，才值得山東艦現身。

以上報道可以看出，「海峽新幹線」並沒有證實中美電子戰的消息，還特意指出中美電子戰的說法「真實性尚未可考」，但許多中國軍迷和自媒體認為，中美電子戰肯定發生了，山東艦就是去「鎮場子」的，解放軍不僅在電子戰中獲勝，還迫使美國堤豐中程導彈發射系統（Typhon missile launcher，暫譯）將撤出菲律賓。

山東艦。（央視新聞）

6月30日，解放軍南部戰區在深夜發表了一條「碧海深處硝煙濃」的短訊，不少中國軍迷認為這是中美兩軍在南中國海展開較量的證據。有網民發文稱，南部戰區的短訊，以及中共中央軍委7月上旬授予解放軍92950部隊一等功，表明中美在南中國海爆發電子戰「實錘了」。

文章說，92950部隊隸屬中國海軍航空兵，主要裝備艦載機、高新-6特種作戰飛機以及運-9通訊干擾機等，再加上815型海軍電子情報船的配合，完全可以擊退美軍RC-135和航母上起飛的EA-18「咆哮者」電子戰飛機。因此，美軍才決定把好不容易部署在呂宋島的「堤豐」導彈系統撤走，菲律賓高層也一再喊話中方和平處理南中國海問題。

不過，通訊專業博士「奧卡姆剃刀」在觀察者網發文稱，傳聞聽起來有鼻子有眼，但兩個大國的軍隊對抗，造成了第三國大面積斷網和GPS沒訊號，這肯定是個爆炸性的全球大新聞。而截至目前，尚未發現一家大媒體有過報道。

文章認為，傳聞沒有指出是哪家媒體具體的報道，境外社交網站也沒有呂宋島大面積斷網的討論，基本可以判定這就是個假消息。而一些網民之所以相信這個傳聞，主要原因是對電子戰的不了解，並有着不切實際的幻想。

圖為2023年6月29日，在菲律賓巴坦群島（Batanes Islands，又譯巴丹群島），菲律賓武裝部隊參謀長出訪期間，菲律賓士兵在雅米島（Mavulis）參加升旗儀式。巴坦群島位於菲律賓最北部，距離台灣不足200公里。（Reuters）

文章從技術角度分析了這場電子戰不僅與事實不符，而且原理也不成立，稱傳聞中的電子戰距離呂宋島300多公里，距離太遠了，干擾基站無線訊號絕無可能。

這場未經證實的中美電子戰之所以引發許多中國軍迷的關注，與上世紀九十年代美軍電子戰能力曾經幾度碾壓解放軍有關。

1994年10月，美軍「小鷹」號航母在黃海水域活動，僅用兩架EA-6B「徘徊者」電子戰飛機，就讓解放軍雷達手忙腳亂。當時，解放軍山東等地的對空警戒雷達上，突然出現了100多架戰鬥機，向中國直撲而來，解放軍派出戰鬥機前往目標方位查證，很久也沒發現地方飛機的蹤影。隨後幾天，中國東部沿海的防空警戒雷達基本都處於癱瘓狀態，這就是著名的「94華南空情異常事件」。

這一事件讓中國高層深刻感受到電子戰在現代化戰爭中的巨大威力，開始發展電子戰能力。但當時中國電子戰水平十分落後，完全不能與美軍抗衡。

EP-3E電子偵察機是美國海軍最先進的電子偵察機之一（Getty）

2001年4月1日，中美軍機在南中國海上空發生碰撞，美國一架EP-3E型電子偵察機被迫降落在海南陵水機場，經過幾個月的談判，這架飛機最終被拆解運走。在這幾個月中，中國電子戰專家對這架美國先進的電子偵察機進行了全面研究，破解了一些重大難題。

此後，隨着中國經濟高速發展，工業生產能力和科研水平都大幅躍升。尤其是過去10多年來，解放軍電子戰能力突飛猛進，已經有了長足進步。

在這一背景下，解放軍早已不是上世紀九十年代那個吳下阿蒙，電子戰水平正在快速追上甚至部分超越美軍，中美兩軍在電子戰能力上正在快速接近，中美兩軍在中國近海的偵查與反偵察的角力也不時上演。這次中美電子戰傳聞，其實表明了解放軍已是美軍的一個強大對手。

本文獲《聯合早報》授權轉載

