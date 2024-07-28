中國有辦法對付特朗普主義｜安邦智庫

「特朗普政府」當然是一個將來時的問題，所以這自然是一種預測，但由於與中國未來所面臨的國際環境緊密相關，所以也不得不進行預測和分析。這一預測的假定條件是特朗普成功當選，成為美國的下一任共和黨總統。我們認為，特朗普當選下一屆美國總統有很大的可能性。

一個值得注意的基本結論是，特朗普主義在中國問題上，基本上就是一種經濟民粹主義。這種條件下的特朗普主義，其實相對有利於現在的中國經濟發展，因為它關注的主要是美國至高無上的經濟利益，努力使之最大化，而不會過於糾纏政治或是其他方面的問題。這樣的特朗普主義，實際將會使得中美兩國的複雜現實變得更為純化，甚至會變得可預測。中國只要在貿易領域加以妥善應對，就能解決中美之間的大部分貿易衝突問題。這與拜登政府的進步主義態度，動輒涉及廣泛的、大量的、實際未知其解的意識形態概念和政治理念領域，形成強烈的對照，因為問題被簡化。

特朗普最著名的性格特點，也就是那口不擇言、動輒得罪人、有一張極其「有毒」的「大嘴巴」，這種表現依舊將會存在，因為性格是難以改變的東西。不過，美國這個國家行之有效的基本架構，這包括國會、文官制度、法律以及建制派知識分子群體，可以在很大程度上修正特朗普性格缺陷造成的問題和困局。因此無須懷疑美國這個體系的有效性，它已經有240年的歷史加以證明，中間還經過了第一次世界大戰和第二次世界大戰複雜局面的檢驗。特朗普個人可能在某種程度、某一方面被認為是瘋狂的，但特朗普主義並不瘋狂，它一定會按照某種程度的國家理性秩序加以體現。

2024年7月24日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡羅萊納州夏洛特市舉行的競選活動上發言。（Reuters）

特朗普政府的主要精力將會受困於國內政治問題。國會中，將會有激烈的兩黨交鋒，特朗普的每一個政策行動，都會被民主黨和傾向左翼的美國媒體，拿着放大鏡去仔細檢看，並且還會被毫無顧忌地予以放大。看看今天大部分美國傳統新聞媒體，基本完全放棄了中立和客觀的原則，變成了左翼政治的宣傳工具，變成了知識分子專用媒體。它們甚至會超越法律去給特朗普預先「定罪」，這樣的報紙、電視日益失去讀者群體，並非偶然的現象，而是一種激烈政治鬥爭的現實。面對如此巨大的內耗和挑戰，可以相信，特朗普自己也一定非常清楚，他任期內的時間成本是極其高昂的，因此他在國際貿易領域的押注，一定將會遠比他的第一個任期更加咄咄逼人，總是要試圖一舉定勝負。

不過，這樣的特朗普並不可怕，只要有足夠的戰略耐心。

雖然中國未來依舊會面臨美國兩黨一致，甚至是西方世界一致的對抗性糾葛，這幾乎是毫無疑問的局面，但中國實際還是有機會擁有比過去拜登時代更大的戰略空間。因為特朗普主義，更加傾向於推動美國走向孤立主義，猶如上世紀美國的「鍍金時代」，美國經濟因為特朗普對經濟問題的專注將會特別受益，甚至會在一定程度上重現「鍍金時代」的輝煌，但在世界地緣政治領域，美國也將會因為孤立主義的情緒和立場。進而在世界上讓出更大的空間，從而刺激、推動更多的區域霸權國家採取野心勃勃的大膽行動，從土耳其、印度到伊朗和以色列，甚至再到胡塞，群雄並起的現象將會在世界的各個角落發生。這樣當然會讓世界更加危險，但也讓中國因此擁有更大的空間去謀求生存和發展。

圖為2019年6月29日，日本大阪，中國國家主席習近平會見時任美國總統特朗普。（Reuters）

實際上，特朗普政府的行動將會非常困難，因為事實上他需要重組美國的產業秩序。他需要說服美國企業巨頭採取一致性的行動，他需要動員華爾街的資本加以配合，這些在今日美國，顯然都是極為艱難的工作，絕不會輕易實現。因此，特朗普能夠採取的行動，更多的將會是在國際關係領域和國際貿易領域，貿易戰、貿易摩擦、制裁與反制裁，將會司空見慣。不過，世界貿易從達伽馬開啟大洋航線之後從來都是如此，只是程度不同而已。世界貿易從來不缺爭端解決方案，談判、申訴、法律、輿論、制裁、反制裁、遊說、投資、利益交換、產業更替、技術升級……，這些都是正常的貿易爭端解決途徑，只要在商言商，只要市場需求存在，那麼國際貿易的積極參與者總能找到辦法，讓事情在軌道上前進。

其實，真正困難的問題是特朗普主義的長期化。特朗普的競選夥伴是萬斯（J.D. Vance），他其實是一位更為理想的特朗普主義者，4年或8年之後的萬斯，將會更加成熟，那時可能會繼承特朗普的職位，成為新一代的美國共和黨總統。這樣一來，特朗普主義將會出現長期化，成為今後很長一段時間的美國主旋律。自由主義、進步主義等建制派的反對聲音，隨着時間的延長，將會變得微弱，這個時候的世界，將會形成一種新的政治格局。可以展望的是，屆時，歐洲的保守派政治預計也將會登上歷史舞台，整個世界的空間將會呈現更為碎裂的狀態。保守主義浪潮將會席捲世界，而不僅僅是美國。

主張大增關稅以去除美國對外貿易逆差的前美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）預計會在特朗普第二屆政府中扮演重要角色。（Getty）

這種情況之下，中國有機會但也有挑戰。中國最大的挑戰在於自己，過於理想主義的政策，實際是有害的。中國經濟的未來重要支柱，一定是出口！在中國經濟增長率今日下滑嚴重的時刻，我們依然可以看到表現突出的出口數據，預計今後一個時期也將會如此。在這樣的情況之下，很容易出現，一味的只想自己賺錢，而不顧其他國家感受的貿易衝動，這種情況的結局只有一個，那就是以經濟民粹主義對抗經濟民粹主義，最後走向徹底的、斷裂性的對抗，進而葬送掉中國的國際機遇期。所以，中國最應該警惕的是貿易極端主義，應該採用更為圓滑的，為日本和韓國早已證明過的多種貿易戰略來解決貿易爭端。生意這回事，只要在商言商，總是東邊不亮西邊亮的。

特朗普主義令很多人畏懼，歐洲人痛罵特朗普，實際已經罵了很多年了，他們忘記了痛罵特朗普，等於順帶侮辱了在選舉中支持了特朗普的美國人。全世界都曾看到過那張很久以前的著名照片，默克爾等一大幫歐洲國家領導人，在G7峰會上圍着特朗普斥責孤零零坐着的特朗普。

最終分析結論：

大致來說，歐洲與美國的再度疏離是必然的，他們並未意識到他們嚴重缺乏遠見，僅僅依靠約翰遜那樣少數熟悉特朗普的人，僅僅依靠歐洲政客們的厚顏，實際並不能有效應對未來歐美之間疏離的可能性。中國不會這樣，也不應該這樣，因為根據這裏的預測，中國有機會在特朗普主義的階段，改善與美國的關係，能夠用「錢」來解決的問題，都不是大問題，尤其對特朗普主義而言，更是如此。

本文原載於2024年7月18日安邦智庫每日金融欄目。

