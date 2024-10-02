副總統辯論｜Tim Walz「窮絕」近代候選人　平凡生涯反成賣點？

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）選擇明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）為自己的競選搭檔，一名在很多方面與自己不同的人。沃爾茲是小城鎮美國人，他是工會成員，以身穿T恤、頭戴迷彩帽參加競選活動聞名，散發著中西部活力農村白人男性的氣質——作為無樓、無股票、無債券的鄰家大叔，會否比主導政壇的精英或資本家，更符合美國中產階層或鄉郊選民的口味？



其中最令人著目的，是沃爾茲最新的個人財務狀況，他與兩黨的總統、副總統候選人與別不同，不但沒持有任何債券、股票、房地產等，其淨資產只有價值約112,007美元至330,000美元；另一極端，《福布斯》（Forbes）2024年的估計顯示，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的淨資產將高達75億美元。

因此，外界關注沃爾茲平凡的人生、中庸的資產收入，是如何使他成為本屆大選，甚至美國政壇中一個特別的角色。

圖為2024年8月9日，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯，右二）與副手沃爾茲（Tim Walz，右一）、前眾議員吉福茲（Gabby Giffords，左二）及參議員凱利（Mark Kelly，左一）在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）出席競選活動。（REUTERS/Go Nakamura）

民主黨精英輩出 沃爾茲「平凡」生涯反成特例

民主黨總統候選人賀錦麗的職涯始於阿拉米達縣（Alameda County）地方檢察官辦公室，她2003年成為地方檢察官，後來獲選為加州首位女性和黑人總檢察長，並利用這個勢頭在2017年當選參議員。最終於2020年成為時任民主黨總統候選人拜登的副手。

如此亮麗的「履歷」，卻充滿精英階層的影子。這讓她在威斯康星州、賓夕法尼亞州、密歇根州等地區，無法得到農村、工人階級選民的選票。

事實上，民主黨一直是「精英政黨」，現任總統拜登（Joe Biden）早早步入政壇，他29歲當選參議員，為美國歷史上最年輕的參議員，人生大部份時間都在政壇打滾；前總統奧巴馬（Barack Obama）雖然是非裔人士，但他學歷顯赫，於1988年入讀哈佛法學院，畢業後他成為一名律師。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，不在圖中）和她的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）出席2024年8月7日在密歇根州舉行的競選活動。（Reuters）

相反，沃爾茲沒顯赫的學歷，也沒有創下特別的政治里程碑。他17歲高中畢業後加入陸軍國民警衛隊，1981年至2005年在明尼蘇達州國民警衛隊服役。《紐約時報》報道，他是半個多世紀以來首位沒有上過法學院的民主黨副總統候選人。

沃爾茲其後擔任過中學老師和足球教練，他退休後競選國會議員，於2007年至2019年在國會任職，目前正在擔任州長的第二個任期。

除了平凡的生涯外，沃爾茲作為一個出身中西部白人男性，還有一個文化溫和派的外表，他擁有槍枝，喜歡打獵，深受當地選民歡迎。內布拉斯加州民主黨委員會主席Jane Kleeb坦言，有時政客會特別穿上Carhartt品牌的平民T恤、工裝服，試圖向農村大眾表示關心，但沃爾茲不必那樣做，因為這已是他的日常。

民粹主義崛起 反精英成社會常態

不過，自從前總統特朗普在2016年上台，以及2008年、2020年兩次的金融危機後，民眾對精英、大企業、官僚日趨反感，反精英民粹主義在美國絕不罕見。

左圖為：共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）於2024年8月6日在美國賓夕法尼亞州舉行記者會。右圖為：民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）於2024年8月13日在加州洛杉磯舉行的美國州、縣和市政僱員聯合會（AFSCME）第46屆大會上發表講話。（Reuters）

共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）的出身與沃爾茲類似，他成長於俄亥俄州（Ohio）南部且家境貧寒，其後力盡艱辛入讀耶魯大學。

他2016年出版有關童年的暢銷書《鄉巴佬輓歌》（Hillbilly Elegy，（又譯《絕望者之歌》）以及根據該書改編的Netflix電影而一舉成名，書中描述他在俄亥俄州的工人階級的成長經歷，以及中西部鄉下人、勞工階層的種種社會經濟問題。

沃爾茲不只生涯貼地 財產更「親民」

乍看之下，萬斯看似比沃爾茲更「貼地」，但2人相似的「出身」，卻導向兩種南轅北轍的現狀。

萬斯財務披露表顯示，他擁有100多間公司的股票，於2022年的收入在120萬至130萬美元之間。在房地產方面，他從華盛頓特區的一棟別墅中獲得15,001美元至50,000美元的租金。

他擁有的巨額資產及收入，可能是美國中產階級奮鬥一生都無法獲得的高度，惶論中西部、鐵鏽帶（Rust Belt）的農村、工人階級。另一方面，沃爾茲「平庸」的財政狀況卻是本屆選舉中絕無僅有的存在。

美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）於2024年8月6日在賓夕法尼亞州的競選集會上鼓掌。（REUTERS）

2023年的州政府利益申報表中，沃爾茲除擔任州長而獲得收入外，沒列出任何房地產、證券、股票、圖書版稅或其他形式的收入。而2022年的納稅申報表顯示， 沃爾茲夫婦當年的收入為166,719美元（約130萬港元），其中115,485美元（約90萬港元）來自他擔任州長的薪水。

沃爾茲一家2019年前曾在明尼蘇達州擁有房地產，但自從他當選州長後， 他們以約30萬美元的價格賣掉該房屋。

儘管他比一般的美國人更有錢，但《華爾街日報》如此形容沃爾茲在財產方面的「親民」程度：

如果您（一般美國人）看到他的資產負債表，您可能會想與他分攤啤酒賬單。

綜觀美國政壇 貼地政客並不常見

《今日美國》稱，彭斯（Mike Pence）2016年成為特朗普的副總統並辭去印第安納州長職務時，幾乎沒有投資，也沒有擁有重要的共同基金。彭斯夫婦2015年的總收入僅為113,026美元，而且他當時沒有持有任何股票、共同基金或租賃財產。

然而，彭斯仍然屬「前特朗普」時代的共和黨人，是擁有專業的精英階層。他在成為眾議員前，曾在印第安納大學的麥肯尼法學院獲得法學博士學位，之後成為私人執業律師。

圖為2020年11月4日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）和時任副總統彭斯（Mike Pence）就2020年總統大選的初步結果發表講話。 （Reuters）

對選情是利是弊？

雖然沃爾茲的生涯、財產狀況在美國政壇別樹一幟，但選民似乎對此評價好壞參半。

26歲身為公務員的Mark Wardlaw在接受《華爾街日報》採訪時稱，沃爾茲的生涯、財務背景的確有引人注目之處， 有望打破金錢主導的政治。他認為：「透過在經濟上更接近一般美國人，你自然更容易了解他們正在經歷的生活。

另一方面，居住在佛羅里達州的退休人員道森（Jerry Dawson）對沃爾茲的財務狀況並不滿意。 他認為，理想的候選人是那些經營過自己成功企業，在當選後知道如何在預算範圍內工作並處理稅收及法規的人。

當然，正副總統的財務手腕不會是選舉重點因素，但對美國，在身份政治如斯重要的今天，候選人的觀感或許大於實際政崗或政績。沃爾茲的「平凡」與「貼地」能否為民主黨箍票——守住中西部藍牆州票源、拿下鐵鏽帶搖擺州，可能是民主黨扭轉乾坤的殺著。