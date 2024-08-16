經濟分析師：美國未來一年政治動盪風險升高　僅次於俄羅斯土耳其

彭博經濟分析顯示，美國是最可能在未來一年出現嚴重政治動盪的主要經濟體之一，風險僅次於土耳其與俄羅斯。



這項分析發現，由於民主制度受到削弱、派系矛盾加劇，美國國內爆發武裝衝突的風險已顯著提高至2.9%。這一風險水平雖然仍很低，卻是加拿大、德國、澳洲等民主國家的一倍，為二十國集團（G20）中第三高。

這項分析是基於美國政府政治不穩定特別工作組創建的方法。分析模型着重於兩個變量，其一是一個國家是否為民主體制、獨裁體制，或處於兩者之間的無支配體制（anocracy）。2020年一項分析顯示，美國處於無支配體制邊緣。

第二個變量是這個國家的派系鬥爭程度。在這方面，美國的情況更接近印尼，而不是加拿大和日本等其他高收入民主國家。

分析對衝突的定義為兩個非政府行為體，或一個政府與一個非政府行為體之間，造成至少25人死亡的政治暴力事件。美國的政治言論、領導人之間缺乏尊重，以及可輕易取得槍械等因素，加上小規模攻擊可能通過互聯網被放大，都可能使衝突迅速升級。

彭博經濟分析師霍爾馬克（Nick Hallmark）說，對內亂等罕見事件的預測伴隨着高度不確定性，目前美國尚未出現不穩定的國家面臨的嚴重經濟問題，如借貸成本上升、投資減少和增長放緩。但他警告：「如果制度繼續衰退、政治暴力上升，那麼美國經濟的優異表現、財政部的低借貸成本，甚至於美元的儲備貨幣地位，都不能再被視為理所當然的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

