加拿大經濟環境可能急劇轉向保守？

2023年中的時候曾有一篇文章指出，加拿大經濟處於1930年代以來最差的狀態。加拿大弗雷澤研究所（Fraser Institute）高級研究員菲利普·克羅斯（Philip Cross）在《金融郵報》撰文道，「（加拿大）GDP總量一直在增長，但由於人口不斷增加，人均GDP基本停滯不前。長時間的緩慢增長擴大了加拿大和美國的差距，而增長下滑的原因在國內，而非外部」。

克羅斯曾在加拿大統計局工作36年，擔任過該局的首席經濟分析師，他在文章中以數據說話——「從2016年第四季度到2022年底，美國實際人均GDP增長11.7%，加拿大僅增長2.8%。疫情之前、期間和之後，美國的發展都超過了加拿大，從2016到2019年底，超過了3.5個百分點。在疫情最嚴重的2020年上半年，美國人均實際GDP下降了9.7%，加拿大下降了13.2%。2020年年中以來美國增長了15.3%，而加拿大僅增長14.1%。對比兩國過去十年維持增長的能力，加拿大停滯不前不僅是因為人口老齡化或技術創新枯竭，也有本可以控制的因素」。

加拿大商界領袖首先認識到要解決經濟增長放緩的問題。2019年初，加拿大商業委員會成立了加拿大經濟未來特別工作組，重點關注增強加拿大經濟前景的六個政策領域。前財長莫爾諾（Bill Morneau）稱他2015年競選公職的一個原因是「加拿大經濟增長已經停滯了二十多年，需要復甦」。他任職部長後成立了經濟增長諮詢委員會，但增長放緩在他任內反而惡化了。另一個促進增長的行動是由分屬兩大政黨的兩位前內閣部長共同領導的兩黨共創美好未來聯盟，目標是就如何鼓勵加拿大經濟增長、提高生產力、增強競爭力和管理氣候政策達成共識。

2024年8月22日，加拿大魁北克省蒙特利爾，罷工的加拿大國家鐵路 (Canadian National Railway，CN)工人被公司禁止上班，他們選擇在公司總部外設立糾察線。（Reuters）

加拿大增長緩慢最突出的領域是商業投資和出口。2014年第四季度以來商業投資下降了17.6%，而美國商業投資增長了23.5%。與此同時，自2015年第三季度達到頂峰以來，加拿大商品出口量下降了0.4%，而美國上漲了14%，儘管自2014年以來加元還貶值了25%。

與加拿大產業競爭力逐年下降的情況相反，實際還有更加糟糕的情況，那就是房地產的虛高！

實際上，加拿大的全國房價持續上漲，2022年1月全國平均房價突破歷史新高。2022年1月加拿大房地產市場平均房價為748,439加元（587,487美元），較2021年1月上漲20%，這是加拿大房地產市場歷史上最大的按年價格漲幅。

值得注意的是，就在房價大幅上漲的同時，待售房產庫存降至歷史低點，買家幾乎沒有選擇。

加拿大央行在2022年1月的貨幣政策審查中將隔夜利率維持在0.25%，這是自疫情爆發以來的最低水平，並表示預計將在2022年中期保持這一水平。寬鬆的利率政策意味着，指望央行進行經濟環境的調整是沒有希望的，原有的經濟弊病將會繼續存在並且擴張。

8月16日，加拿大總理杜魯多在加拿大國家展覽會（CNE）上同民眾合照。（Reuters）

在加拿大，支持房地產價格上漲的主要動力之一，就是移民。移民一直是加拿大曆屆政府經濟增長的主要來源。隨着疫情迫使加拿大老年人提前退休，吸引移民變得越來越重要。表面看，該國重點關注的是高技能移民，但實際上到來的卻是渴望發財的資本移民，他們更有可能帶來金錢並賺取足夠的錢來爭奪令人垂涎的住房。根據加拿大統計局的數據，移民更有可能在大城市地區購房，例如大多倫多地區和温哥華地區，這些地區的房價已升至112萬加元（88,000美元）以上。

綜合來看，加拿大的基本經濟情況非常糟糕，產業老化並且壟斷性高，無法形成推動經濟增長的動力。並且房地產價格高企，一般人買不起房子，除了激起眾怒之外，也嚴重抑制了消費，進而影響經濟增長。從這些情況研判，加拿大實際走的是一條類似香港經濟的發展道路，注重房地產的發展，追求表面虛榮，產業則被擠出和邊緣化、空洞化，發展下去，實際就是香港經濟的另外一個「加拿大版」。

在這種情況下，由於美國影響力的存在，加拿大政界不可能不做出有力反應，杜魯多的政黨有可能下台，並且在一個相當長的時間裏無法重新執政，加拿大政策將會急劇地轉向保守。各種有針對性的政策措施可能出台，打壓房地產，限制房地產的價格。針對移民的限制性措施將會非常突出，以往「移民天堂」的加拿大，今後將會對移民明顯變得不友好。此外，加拿大貨幣政策也可能進行有針對性地調整。總之，今後的加拿大經濟環境，將會出現急劇的轉變，整體趨於保守，這對現在專注於房地產投資的企業和投資人非常危險，他們未必有這種敏感性，能夠看到形勢的逆轉趨勢，正在形成和擴張。

最終分析結論：

綜合來看，加拿大的基本經濟情況非常糟糕，過於注重房地產的發展，追求表面虛榮，產業則被擠出和邊緣化、空洞化，發展下去，實際就是香港經濟的另外一個「加拿大版」。今後加拿大的經濟環境，將會出現急劇的轉變，整體趨於保守，這對現在專注於房地產投資的企業和投資人非常危險

本文原載於2024年8月15日安邦智庫每日金融欄目

