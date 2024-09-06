聯儲局9月降息事在必行　或也難阻美國經濟放緩趨勢

8月23日，在傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上，美國聯儲局（Fed）主席鮑威爾終於鬆口表示將開啟降息的進程。這使得資本市場進一步增強了9月份聯儲局降息的預期。同時，全球股市經歷了「黑色星期五」（8月2日）與「黑色星期一」（8月5日）之後，隨着聯儲局貨幣政策的放鬆，也正在逐漸恢復之中。近期美國股市的變化，也反映了當前資本市場對於聯儲局放鬆貨幣環境所具有的樂觀態度。

目前市場預期，聯儲局幾乎肯定會在9月的政策會議上下調其利率目標，而分歧在於聯儲局降息的幅度。去年聯儲局點陣圖曾預期2024年降息3次，共計0.75個百分點，但由於今年遲遲沒有降息，年內如果實現預期，9月份之後，聯儲局可能需要加快相關的政策調整節奏。市場方面對此也非常期待，而更樂觀的預期是年內降息1個百分點。

之所以目前對聯儲局降息預期增強，其實還在於美國通脹的變化。從鮑威爾的講話來看，其一改此前維持利率不變的小心態度，明確表示「調整政策的時機已經到來」，向市場釋放了明確的信號。鮑威爾表示，「通脹的上行風險已經減弱」，「對通脹將可持續地回到2%的信心有所增強」。同時，鮑威爾表示，貨幣政策的重心將轉向勞動力市場，鮑威爾強調勞動力市場的降温已「顯而易見」，「就業的下行風險已經增加」。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和土耳其央行行長卡拉漢2024年8月24日出席在美國懷俄明州傑克遜霍爾（Jackson Hole）舉行的年度經濟研討會。(Reuters)

這其實意味着通脹的下降更多還是來自經濟的降温。因此，與市場機構普遍對於美國經濟實現「軟着陸」的樂觀態度不同，在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，聯儲局之所以明確降息的時點更在於美國就業市場帶來的美國經濟放緩的壓力不斷增大。在利率水平仍然具有「限制性」的情況下，美國經濟放緩的趨勢並不會因聯儲局開始降息而扭轉。

隨着美國通脹水平的持續下滑，市場普遍對於聯儲局貨幣政策實現美國經濟的「軟着陸」更加「具有信心」。當然，最新的數據顯示，8月10日當周，美國首次申領失業救濟人數為22.7萬人，既低於前值23.3萬人，也低於預期23.5萬人。

毫無疑問，這使得很多市場人士認為，美國勞動力市場並沒有出現惡化。另外，美國第二季度國內生產總值（GDP）增幅高於預期，從首次公布的2.8%上修至3.0%；零售支出數據依然穩健；而聯儲局9月份首次降息似乎也已經板上釘釘，消費者可能很快就會重獲生機。

2024年9月5日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在美國紐約經濟俱樂部發表演講。（Reuters）

不過，從就業市場的情況來看，其放緩的態勢同樣明顯。在過去一年中，失業率從3.4%上升到了7月份的4.3%，達到近三年來的最高水平，7月份，美國勞動力市場新增了11.4萬個職位，這是自2020年以來的第二低月度增幅。隨後，8月21日發布的月度就業數據進行了修訂。

數據顯示，截至2024年3月，美國經濟僱傭人數比最初報告少了81.8萬人，這表明勞動力市場可能早在最初預期之前就已開始降温。最新的數據則更為明顯，美國勞工統計局8月27日發布的7月大都市地區就業和失業報告數據顯示，7月，美國10個城市中有9個城市的失業率較上年同期上升，而其中超過40%的城市平均周薪下降，凸顯出勞動力市場普遍放緩。

7月，美國10個城市中有9個城市的失業率較上年同期上升，而其中超過40%的城市平均周薪下降，凸顯出勞動力市場普遍放緩。（Reuters）

從通脹數據來看，7月美國CPI按年增長2.9%，核心CPI按年增長3.2%，均低於前值0.1個百分點；但7月美國CPI和核心CPI均按月增長0.2%。這顯示出通脹水平同樣沒有快速下降至目標區間的路徑，而美國經濟放緩的趨勢越來越明顯。

聯儲局更為看重的個人消費支出價格指數（PCE）數據顯示，7月份美國PCE按年上漲2.5%，與預期和前值持平；按月上漲0.2%，高於前值0.1%。剔除食品和能源價格的核心PCE指數按年上漲2.6%，低於預期2.7%，和前值持平；按月增長0.2%，與預期和前值一致。

這組通脹數據，一方面鞏固了市場所確信的預期，即聯儲局將在9月進行4年多來的首次降息。另一方面，從其結構來看，與去年同期相比，商品價格的跌幅也為0.1%左右，但服務價格上漲了3.7%。房價依然是美國通脹保持一定黏性的主因。最新的聯儲局消費者信心指數顯示，本月信心從7月的101.9上升至103.3。同時，消費者對勞動力市場的擔憂增加。

美國失業率回升，消費者對未來收入的預期也稍顯消極。（Reuters）

聯儲局相關人士稱，「消費者對當前勞動力市場的評估，雖然仍然積極，但繼續減弱，對未來勞動力市場的評估則更為悲觀。這可能反映了最近失業率的上升。消費者對未來收入的預期也稍顯消極。」而最新的8月份PMI數據則進一步證實了美國經濟前景不妙。美國8月ISM製造業指數47.2，繼續位於非景氣區間，預期47.5，7月前值46.8，7月時ISM製造業PMI創下去年11月以來的最低值。這樣的數據引起市場對美國經濟放緩的擔心，使得美國股市再次出現大幅下跌的局面。

這些數據其實正反映了通脹和就業市場的兩難局面，一方面，通脹仍具有黏性，特別是服務業的通脹水平較高；另一方面，消費信心高企預示着需求仍沒有顯著下降，因而通脹難消，但勞動力市場的萎縮已經越來越明顯。其實，去年聯儲局曾預測今年降息3次，但直到目前聯儲局遲遲沒有降息的原因就在於通脹的黏性使得聯儲局暴力加息的效果大打折扣，目前，美國通脹和經濟增長仍呈現同步放緩的趨勢。

在通脹仍然沒有回落到政策目標的情況下，聯儲局「暴力降息」的可能性並不大。即使其9月份如預期開始降息，其兩難的境遇並沒有真正緩解，美國經濟陷入「衰退」的風險並沒有被排除，反而會隨着美國經濟放緩而面臨越來越大的壓力。雖然美國還沒有陷入衰退，但Affirm進行的一項調查顯示，約有五分之三的美國人認為已經陷入衰退。8月27日，瑞銀同樣上調了美國經濟衰退的概率，從20%增至25%，以反映就業增長疲軟以及7月份失業數據引發對經濟衰退的擔憂。

美國通脹持續下滑，聯儲局9月減息勢在必行，只是幅度問題。（Reuters）

瑞銀指出，美國經濟衰退的風險有所上升。目前維持經濟軟着陸的基本預期，但整體而言，前景仍陰雲密佈。安邦智庫首席研究員陳功此前曾估計，美國經濟將會經歷一個5-10年左右的一箇中長期的調整期，在這個調整期當中，美國股市將會反覆出現較大幅度的震盪。就此而言，聯儲局開啟降息周期，其實並非預示着「好日子」的到來，而是經濟下行周期的開啟。

最終分析結論：



雖然降息對美國資本市場而言是一個好消息，但隨之而來的勞動力市場衰減，以及美國經濟放緩可能會帶給資本市場更多實實在在的壞消息。聯儲局降息實際上意味着美國經濟一箇中長期調整周期的開啟。

本文轉載自安邦智庫9月4日每日金融專欄

