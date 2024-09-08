債務陷阱論是西方自娛自樂　中國對非真正做到「一個都不能少」

中非合作論壇在北京舉行峰會，非洲和中國建交的53個國家悉數出席。按照官方說法，這是近年來中國舉辦的規模最大，外國領導人出席最多的主場外交活動。這次峰會確定了未來三年實施「中非攜手推進現代化十大夥伴行動」。 為推動「十大夥伴行動」實施，未來三年，中國政府願提供3600億元人民幣額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度和800億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣，為中非各領域務實合作提供強有力支持。不得不說，能夠邀請這麼多國家領導人，能夠辦成實實在在的那麼多事，這個世界上目前來看，只有中國。如今，美國和歐洲國家不是有心無力就是連最基本的有心也沒了。

關注國際政治的人不難發現，近些年中國的主場外交越來越多，不管是2014年的APEC峰會，2015年的上合峰會，還是2016年的G20峰會，還是2017年的一帶一路高峰會，2018年中非峰會和上合峰會，2019年一帶一路高峰會，還是2022年的金磚會晤， 2023年的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，再到今年的中非合作峰會，涉及到的國家越來越多，不管是發達國家還是發展中國家，不管是南方國家還是最不發達國家，中國真正做到了「一個都不落下」。這一點和美西方主導的那一套秩序在非美西方國家實行的截然相反。

中國在主場外交方面佔據主動權，不僅和世界各國廣交朋友，更把美西方故意忽略或者說從來沒有打算幫助其共享人類發展機遇的非洲國家、美洲國家都拉過來共同發展。哪怕這些國家被美西方的選舉制度和深度干涉常常搞得發展不連續甚至嚴重受阻，但是中國靠着自己的影響力和強大的「動手能力」實實在在在這些國家搞基礎建設，搞外貿往來，促進當地的經濟發展。中國在話語權方面的搶佔，說到底不是停留在西方的那種「純口頭，純忽悠」，中國靠實打實的功夫在這些國家紮根發展，然後基礎做好之後，開始搶佔話語權。

2024年9月4日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會晤出席中非合作論壇北京峰會的加蓬總統恩圭馬。（新華社）

但特別要說的是，中國始終堅持也做到了「和平共處五項原則」——不干涉任何國家的內政，在和別國發展打交道的過程中從不附加任何政治條件。這一點拉美、非洲國家真的會體會到其多麼大的好處和尊重。就說一點，各國到訪北京，不論國家大小，不論國家貧富，中國領導人都會以國禮相待，僅就這一點，世界上恐怕也只有中國做到了。試問哪個正常的人類社會不喜歡自由和受尊重？中國幾十年堅持下的原則實實在在讓這些國家看到了世界上有一個強大的國家竟然可以完全尊重自己，而不是被美國、歐洲國家整天卡着脖子為自己服務。

中國在主動拉攏這些國家的同時，不僅在政治上完全不干涉，給予充分的尊重和理解甚至是支持，在經濟上甚至處於一種主動大規模長時間讓利的模式——非洲國家發展的慢說到底歷史因素更多，美西方的阻撓和控制更多。中國幫助發展基建，規劃城市和社會形態，甚至是提供管理經驗等等，幫助進出口貿易等等，不僅讓這些國家快速收益，而且是一種「永續而非暫時」的收益模式——靠自己發展。中國提供技術，經驗，市場等等，這些也是互惠互利的。中國的很多基礎建設配套的東西可以拿到非洲國家，很多勞務輸出可以實現，大量的中國產品出口到這些國家；當然，非洲的原材料可以進入中國等等，互惠互利實實在在在中非的往來中得到了體現。

塞內加爾外交部長Yassine Fall、中國外交部長王毅和剛果（金）（Democratic Republic of the Congo，DR Congo）外交部長Jean-Claude Gakosso於2024年9月5日出席2024年中非合作論壇峰會期間舉行新聞發布會。照片攝於中國北京。（Reuters）

正如習近平在本次論壇峰會主旨演講中所提的那樣，實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。第二次世界大戰結束後，以中國和非洲為代表的第三世界國家相繼實現獨立和發展，不斷糾正現代化進程中的歷史不公。外交部長王毅也在中外記者會上指出，中非雙方一致同意打破「小院高牆」、反對歧視偏見、糾正歷史不公，推動現代化發展事業惠及全體人民。這樣的時代背景，對全球南方國家無疑是一種鼓舞和激勵。

至於近年來，一些西方國家在國際上散佈中國「債務陷阱」論。首先，「債務陷阱」、「新殖民主義」等詞並非出自非洲。其次，事實已經證明，所謂中國在非製造「債務陷阱」，是西方的一種政治操縱手段，目的是為了擾亂中非關係。道理其實非常簡單，如果中國真的在非洲製造了「債務陷阱」，為什麼非洲國家這麼多年都前赴後繼？

反之，埃塞俄比亞前駐華公使所羅門·特斯法亞·特里拉的話很有代表性： 「眾所周知，世界上幾乎每個國家都會有外債。中國人不會要求干涉我們的內政，不會強迫我們支持他們的政治立場，從而讓我們獲得貸款。」在特里拉看來，非洲的債權人分為兩種——西方國家和中國。非洲人願意接受中國政府的借貸，用於基礎設施建設，並不會因此產生債務危機。他認為最重要的事，是非洲如何充分利用資金，促進當地發展。

習近平2024年9月5日出席中非合作論壇北京峰會，並發表講話（REUTERS）

事實上，20世紀90年代以來，非洲各國謀求發展，百業待興，整個非洲需要大量資金，投資到基礎設施、工業、教育、能源的建設當中。在這個過程中，成果是最實實在在的。亞吉鐵路、蒙內鐵路、喀麥隆克里比深水港等等，中國在非洲所落實的一些項目，無論是投資還是企業，都能看到一些實際具體的成果。所以，是否「債務陷阱」，都並非第三方來評斷。中國是否投資高度契合非洲發展的需求和痛點，非洲國家做了自己的判斷。就是那句俗語： 「鞋子合不合腳，自己穿了才知道。」

中國宣傳自己的發展經驗、制度經驗，不僅異於美西方的經驗而且優於美西方的成果——非暴力照樣可以發展的很好。最大的不易是，中國對這些國家的「授人以漁」是持之以恆的，在這次中非論壇上整體關係提升為新時代全天候命運共同體，攜手推進現代化六大主張、十大夥伴行動……因此相比較而言，向誰靠攏，或者說更多的選擇與誰合作已經是一目了然。要經驗給經驗，要技術給技術，要錢給錢，要人才給人才，幫助其發展，無任何政治附加條件，和中國打交道，是世界上最簡單也最受益的外交。中非合作論壇，無疑再次點亮了「南方時刻」。