美國大選｜射向特朗普的第二槍：美國社會的裂痕與陰謀論的蔓延

撰文：沈逸



近日，美國聯邦調查局（FBI）將發生在佛羅里達州西棕櫚灘高爾夫俱樂部附近的槍擊事件定性為針對前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的疑似「暗殺未遂」事件，並啟動調查。據《紐約郵報》透露，槍手的背景和在社交媒體上發布的內容和喊出的口號表明，他認為特朗普是「民主的威脅」，號召民眾「用一切方式為民主而戰」。這一言論與副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）斯競選團隊的口號存在相似性，再次揭示了美國社會日益加劇的分裂與極端化，尤其是在左翼民粹主義崛起的背景下。



如果沒有此前一次「失之毫釐」的針對特朗普的槍擊事件，這起槍擊案可能僅會被看作是美國安保體制正常運作的結果——FBI發現並拘捕了一名疑似具有暗殺政治領導人意圖的暴民。然而，正是上一次槍擊事件引發的廣泛爭議，使這類事件變得更加複雜。關鍵的原因是，上次槍擊中，特勤部門未能有效阻止險些成功的刺殺行動，引發了公眾對其失職的質疑，並且有特朗普的支持者會認為，這種失職其實可以看做是「深層國家」，或者說，不願意看到特朗普重返白宮的力量，「系統性放縱」兇手的某種結果。

圖為2022年5月3日，涉嫌企圖刺殺共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）疑犯魯斯（Ryan W. Routh），曾參加在烏克蘭基輔舉行集會。（REUTERS）

此次事件雖然危險程度不及上次，但相似性顯著，為陰謀論的傳播提供了土壤。一些政治人物和媒體通過片段化的信息拼湊，放大了事件的政治意義。尤其是社交媒體平台X上，有親特朗普的政治人物，發布未經證實的消息，稱一位「吹哨人」在向媒體揭露賀錦麗提前拿到辯論題目後車禍身亡，儘管很快被證明為虛假信息，但這一傳言再度激發了輿論中的猜疑與不信任。

真理與謬誤的模糊邊界

真理往前一步就是謬誤。在這個信息充斥與謠言橫行的時代，公眾無論站在哪一方陣營，都必須保持對事實的敏感和理性的判斷。這尤其適用於涉及中美戰略博弈的大局背景下的事件。大膽想像的同時，應當小心求證，避免被情緒裹挾，即使對今天主要處於吃瓜位置的中國民眾來說，這可能也是高質量吃瓜的基本條件之一。

在事件發生後，埃隆．馬斯克的一則社交媒體帖子迅速引發了爭議。他質問道：「甚至沒有人試圖暗殺拜登或賀錦麗」，從民主黨，左翼進步主義，以及廣義的反特朗普的政治力量來看，此言無疑是煽動性言論的典型例子，也反映了某種認知錯亂。

諷刺的是，MAGA（讓美國再次偉大）運動中的「紅脖子」群體雖常被批評，但其行為的顯著特徵，就是嚴格遵循美國法律制定的行動邊界，具有與其刻板印象截然不同的衝突特徵。反而那些批判MAGA立場的人開始「挑逗」MAGA支持者，甚至諷刺他們為何還不採取行動，而且，在美國政治日常生態中，反MAGA力量表現出了更多對於美國某些法律規定的行為模式與秩序的不遵守。如此對立的情緒加劇了美國政治的極化，也表明無論是右翼還是左翼，極端情緒的蔓延都將對美國社會構成重大威脅。

第二次暗殺未遂的微妙政治影響

雖然這次暗殺未遂事件遠不及第一次那般「兇險」，但它的發生必將對美國當前的選情產生微妙影響。在首場賀錦麗與特朗普的辯論中，通過有效的準備和強悍的辯論技巧，賀錦麗明顯佔據上風，迫使特朗普採取了事實上的避戰策略。然而，民調數據並未出現明顯分化，賀錦麗的勝利僅僅是鞏固了她的基本盤，並未呈現出顯著的領先特朗普的實際優勢。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普2023年12月13日在美國艾奧瓦州舉行的「致力於黨團」活動發表講話。在他後方的佈景版，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的標語。（Reuters）

正因為如此，這起事件發生的時機耐人尋味。在此前第一次針對特朗普的刺殺行動後，賀錦麗迅速上位，取代了當時的現任總統拜登。而這一次刺殺未遂，恰逢特朗普在大選中的聲勢下滑，尤其在他擅長的「嘴炮」領域被賀錦麗壓制的情況下。第二次槍擊案，如果得到有效的傳播和加工，將可能起到重新喚起特朗普支持者對他「天選之人」身份的記憶，對於防止賀錦麗挖牆腳鞏固基本盤具有一定的作用。

同時，這起事件也為特朗普構建的陰謀論敘事提供了新的素材。特朗普長期以來堅稱，「深層國家」正在操縱一切，當無法通過正當手段打敗他時，殺手便會被派遣出動，以確保一切回歸正軌。這種敘事手法與荷里活電影中的情節如出一轍，而正如特朗普所說，荷里活一直以來是民主黨的主場。

陰謀論的持久吸引力

在這一事件的背景下，陰謀論在網絡空間的擴散並不令人意外。上一次刺殺事件之所以如此引發關注，部分原因在於其「來得太早」，直接將美國政治拉入了一個極端化的舞台。而這次暗殺未遂則在特朗普逐漸失勢的節點再次發生，為陰謀論提供了「腳本」。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月31日重回上次遇刺的賓夕法尼亞州競選造勢。圖為他在集會上邀請一位年輕女子上台，稱對方制作的「移民圖表」救他一命。（Reuters）

值得注意的是，雖然有聲音質疑這起事件是否可能是特朗普團隊「自導自演」的操作，但從政治後果來看，這樣的做法一旦暴露，將正中那些早已盯着要徹底摧毀特朗普的美國主流精英和建制派的下懷。因此，就目前已有的證據來說，這一假設還很難說是可以成立的。

然而，網絡上依然充斥着關於這次暗殺未遂的各種猜測和臆斷。這反映了公眾對美國政治體系的深刻不信任，以及對兩黨極化現象的普遍焦慮。面對信息碎片化、情緒化傳播和不斷膨脹的陰謀論，社會各界需要更多的冷靜與理性，避免在政治對立中加劇社會裂痕。

結語

在未來幾個月的選戰中，這起暗殺未遂事件將繼續發酵，尤其是在特朗普和賀錦麗的競爭加劇的背景下。特朗普將繼續利用這類事件鞏固他的支持者，強調他所構建的「深層國家」敘事，而賀錦麗則需要謹慎處理，以免陷入過度反應的政治陷阱。無論如何，美國社會的撕裂已無法忽視，如何修復這道裂痕，將是未來美國政治的核心挑戰。

本文原刊於《觀察者網》，作者沈逸為上海復旦大學國際政治系教授。香港01獲授權轉載。

