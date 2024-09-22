很多人總是忘記美國是一個中產階級社會｜安邦智庫

中產階級社會通常意味着在大選中，每一個總統候選人都必須使出吃奶的勁去巴結中產階級；意味着有錢人，包括暴發戶和金領階層，無法僅僅因為自己的錢多，而贏得尊重；意味着每個人的成功機會更多，成功的可能性更大；意味着整體社會呈現正態分佈，中間大，兩頭小。中產階級社會，還有很多不同的特點，中國在改革開放之後的很長一段時間，也許直到今天，都在爭取成為一個高水平的中產階級社會，因為，眾所周知，這代表着國家發展的成功、政治理想的實現。

中產階級社會具備什麼樣的特徵？

中產階級社會有很多的特點，但最基本的特點就是收入水平的差距不能太大，中間收入水平的群體擁有最大的規模。這裏以美國社會為例，通過各種對比，來看看藍領和白領收入水平的差距。

在中國人的社會意識中，白領工作要比藍領工作「高大上」，代表着個人的成功、更高的地位，但如果是這樣的話，社會中間階層的收入水平就會出現分化，削弱了中產階級社會。美國的情況則不同，藍領工作與白領工作的收入差異相對要小得多，因而極大地壯大了中產階級的群體規模。

9月20日，賀錦麗到搖擺州威斯康星出席競選集會。（Reuters）

在美國，藍領工作的人，他們實際是真正的工人階級群體，典型的比如水電工。如果是在德州的華人社區，水電工每次上門維修280美元，還是現金；如果是有執照的美國人，每次上門維修的收費是350美元，這些都不包括需要更換的設備費用。他們每天的工作是預約制，每一次工作用時約30-40分鐘，一天可以安排做5-6單工作。族裔不同，工作時長不同。這裏以華裔水電工為例計算，每天的藍領工作收入是1400美元，還是現金收入（稅金上繳靈活），一個月如果只工作22天，那麼這位藍領工人的月收入是3萬美元，年收入37萬美元。

在工作模式方面，很多藍領工作也是預約制，所以工作是嚴格按照時間計劃表進行的。那麼客戶數量的積累就非常重要，如果這位藍領工人的技術好，信譽好，則收入可能更高。尤其是「信譽好」這一點，積累的客戶數量多，預約的工作量大，則收入水平就會更高，完全可能超過年收入60萬美元。

值得注意的是，藍領工作的個人信譽非常重要，其中包括技術品質，也包括服務態度。信譽不好的藍領工作，無法積累客戶資源，收入就會下降不少。其實，信譽就是最好、最佳的競爭手段，也是淘汰手段。美國很多藍領工人，兢兢業業幹一輩子，原因就是個人信譽和收入水平的驅動。

2024年9月17日，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國密歇根州舉行競選市政廳會議。（Reuters）

在中國，很多人不願意做戶外性質的藍領工作，在美國則不同，甚至可以看到很多受過大學名校教育的人從事戶外性質的藍領工作，這些人喜歡陽光和空氣，不喜歡坐辦公室，再加上收入也不低，所以他們就會選擇藍領工作。

美國各州的藍領工作，收入水平差距較大，不同工種帶來的收入水平差別也比較大，這種收入差別之大，可以大到有50%甚至更大的差別。所以美國勞工報告公布的統計數據，因為是一種平均數據，往往拉低而不是抬高了真實的薪資水平。此外，如果從總體來看，組織性高的藍領工作，如生產線上的工人，收入水平就相對較低，如汽車工業的藍領工作年收入大致就是8.5萬美元；相反的是，如果是較為依靠個人技能的藍領工作，那麼收入水平就高，如上面所談到水電工。

那麼藍領工作的收入水平與白領工作的比較呢？

一個在美東從事電影動畫設計，畢業自紐約大學這種名校的應屆畢業生，年收入起步價是年薪8萬美元。這是相對較高的一個應屆畢業生的年收入，一般更常見的是7萬美元，甚至更低。工作一段時間，工作收入會上漲，Google程序員入職時的年收入是13萬美元，上漲後平均的年收入是25萬美元，但少數收入高的編寫代碼的軟件工程師，年收入也會有40萬美元以上。

9月19日，賀錦麗與美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）在密歇根州出席選舉活動。（Reuters）

在華爾街，有一本描述華爾街工作的書曾經寫道，一個年收入25萬美元的經理人，都不好意思跟人講自己的收入，因為太低了。華爾街有一批所謂金領工作，收入會達到上億美元，但他們不屬於中產階級。一般的白領工作，常見的年收入也是幾十萬美元至百萬美元之間，其中最常見的是幾十萬美元左右。

在美國，左右個人收入最重要的因素是人脈資源，這一點與中國一樣，不一樣的是路徑。美國的人脈資源與個人信譽緊密相關，這是華人社會最弱的一個環節，因為急功近利的人非常多，大幅削減了個人競爭力，實際大為壓縮了個人選擇的空間。最近幾年，美國的平權運動有所發展，實質也與人脈資源有關，白人、異性戀、畢業自名校、願意刻苦工作的人，機會就很多。從結果來看，實際也的確造就了某些不平等。

所以綜合來看，美國藍領工作與白領工作的收入水平，實際相差不大，藍領工作在一些領域，甚至還會在工作收入方面超過白領工作。這樣的藍領工作和白領工作，就導致、催生、產生出了一個數量巨大，在社會佔比最大的工作群體——中產階級。如果藍領工作與白領工作的收入差距過大，那麼中產階級社會的規模就會減半了，社會地位的矛盾也就會大為增加。

美國有一個叫Zig Ziglar的人講過這樣一句話，「你不必一開始就很偉大，但你必須開始學習如何變得偉大」。中產階級社會的「偉大」，指的是技術性的，尤其是工作中技術細節的進步和影響，中產階級社會中「偉大」的含義是不同的。比如，一個代碼工程師寫下的代碼像詩歌一樣簡潔；一個電工能夠把排線做得像藝術品；一位科學家在某個領域，取得了影響巨大而艱難的進步……，那就是真正的偉大。「偉大」在中國，因為傳統和習慣的原因具有另外的意思，更多的是「有錢」，「金榜題名時」，總之是「人上人」的意思。相比之下，這樣的社會流行概念，就不是中產階級社會的意識。

一個中產階級社會，偉大的從來都是人民！

最終分析結論：

很多人總是忘記美國是一個中產階級社會。中產階級社會有很多的特點，但最基本的特點就是收入水平的差距不能太大，中間收入水平的群體擁有最大的規模。中產階級社會中「偉大」的含義是不同的。中國在改革開放之後的很長一段時間，也許直到今天，都在爭取成為一個高水平的中產階級社會。這代表着國家發展的成功、政治理想的實現。

本文原載於2024年9月12日安邦智庫的每日經濟欄目

