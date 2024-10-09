真主黨捱打伸出橄欖枝，但以色列已決意「棒打落水狗」

本文出街之時，以色列已經將黎巴嫩戰線的部隊增加到4個師的規模，總共大約有4至6萬人。因為似乎成功「打殘」真主黨而民望回升的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月8日聲稱，外界普遍認為將會接任真主黨領袖的薩法丁（Hashem Safieddine），甚至是薩法丁本人的預定繼任人，都已經被以色列擊殺。

「抵抗軸心」不再抵抗？

看似勝券在握的內塔尼亞胡表示，真主黨很多很多年來也沒有今天般虛弱。正如他早前給伊朗人民的發言一樣，內塔尼亞胡直接向黎巴嫩人民喊話，呼籲他們起來「把你們的國家奪回來」、「把你們的國家從真主黨解放出來」，如果他們錯失了這個機會，黎巴嫩將會陷入像加沙一般的「毀滅和苦難」之中。

9月底，領導真主黨32年的納斯魯拉（Hassan Nasrallah）被以色列用高達80個重型炸彈密集轟炸擊殺之後，真主黨亂成一團，雖然有其背後大佬伊朗以超過180枚彈道導彈幫忙打擊以色列，但真主黨自己卻從來沒有向以色列施展出數千枚飛彈彈如雨下般的攻勢。

據報已經遭害的薩法丁，真主黨尚未確認其死訊。圖為其在2023年10月指責以軍攻擊加沙醫院時的發言現場。（Reuters）

很明顯，經過此前傳呼機、對講機爆炸，以至以色列的全境密集空襲之後，黎巴嫩真主黨已經失去了指揮系統、高中層領袖幾乎被掃清，不再是那一把「懸在以色列頭上的利劍」－－根據以色列方面的消息，一周之前，真主黨的一半武裝（按：各式火箭、飛彈、無人機據估計可達20萬發）已被摧毀。

伊朗10月1日的大規模導彈攻擊，雖然比起4月時的「表演式反擊」認真得多，但除了擊中以色列南部沙漠內瓦提姆空軍基地（Nevatim Air Base）的不少空地之外，似乎沒有造成任何重大損傷。伊朗方面有消息吹噓毀滅了20架F-35戰鬥機，但此說幾乎無人相信。射完一輪導彈之後，伊朗已表明無意升級，聲稱行動結束。

如今，面對以色列潛在的報復行動，伊朗只能「出口術」，一方面警告區內阿拉伯國家不要讓以色列使用他們的空域來攻擊伊朗（按：由於以伊兩國不接壤，以色列的戰機或導彈都要經過周邊國家的領空才能到達伊朗），另一方面則向以色列表明任何針對伊朗的能源或核設施作出攻擊都會越過伊朗的紅線。

瓦提姆空軍基地被伊朗導彈擊中後的衛星圖片分析：

為了阻止局勢升級，以色列媒體報道稱，美國和阿拉伯國家正同伊朗進行秘密溝通，希望達成一個全面的停火協議。本周稍早，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）亦已到沙特進行交涉。

除了一直希望將以色列推進區內大戰之中的哈馬斯領袖、10月7日襲擊主腦辛瓦爾（Yahya Sinwar），以及以色列的多派政治領袖之外，全世界都在努力阻止中東局勢升級。

這，還包括了真主黨本身。

如今變成了真主黨實然領袖的納斯魯拉副手卡西姆（Naim Qassem）10月8日發言之時，雖然繼續聲稱真主黨的武力依然完好無缺，卻首次公開將真主黨的停火同加沙停火切割，顯示出真主黨停火心切。

卡西姆表示，他支持黎巴嫩國會議長貝里（Nabih Berri）尋求停火的努力，沒有同時提到加沙停火的問題，但聲言如果以色列繼續戰爭，那就只有由戰場決定。貝里並非真主黨人，卻屬黎巴嫩什葉派的另一個政黨，被視為是真主黨的盟友。

10月8日，貝魯特一家醫院手術室內的電機視正在直播卡西姆的演說。（Reuters）

去年10月8日以來，真主黨為了支持加沙的巴勒斯坦兄弟而向以色列北部邊境地區持續發射火箭攻擊，導致大約6萬名當地以色列人被迫離開家園－－讓這一批人安全回家就是內塔尼亞胡9月中以來升級黎巴嫩戰事的公開目標。而真主黨則一直堅持只有加沙達成停火才會停止對以色列的攻擊。

過去兩天，已經有至少兩位較低層的真主黨官員提到停火卻沒有提到加沙。有黎巴嫩政府官員向路透社表示，真主黨是因為大量黎巴嫩人口被迫遷移、以色列愈來愈激烈的地面行動，以及黎巴嫩其他政治黨派對真主黨立場的反對而改變了其立場。

如果以色列的目標真的只是要讓以色列北部居民安全回家的話，真主黨此刻伸出的停火「橄欖枝」已經能解決這個問題。內塔尼亞胡自己也可以藉此向以色列民眾宣傳自己的戰爭策略已經達成了一個明確可見的成果－－相較之下，以色列加沙戰爭的三大目標（消滅哈馬斯、救回人質、保證加沙不再構成威脅）都未見影蹤。

2024年10月7日，黎巴嫩貝魯特，以軍和真主黨敵對行動持續，圖為以色列夜襲當地，在首都貝魯特見到一處地點冒出濃煙。（Reuters）

一了百了的機會？

不過，以色列的目標很可能已不止於要讓以色列北部居民安全回家，而是要趁機會一次搞定真主黨，甚至是伊朗伊斯蘭政府對於以色列的長期安全威脅。

從這個維度來看，黎巴嫩一線的戰事進行得如火如荼，以軍大舉地面入侵之後會否陷進加沙一般的泥沼，最後演變成佔領黎巴嫩部份地區的困局（正如1982至2000年佔領黎南一樣），如今也是個未知之數。不過，正如加沙哈馬斯一樣，至少在今天，真主黨似乎已經失去了大舉打擊以色列的能力。

另一個更宏大的目標就是要把伊朗的威脅都一併消除掉。這裏有兩種主要的可能：一是破壞伊朗的石油出口基建，特別是伊朗近九成石油出口也要通過的哈爾克島（Kharg Island）。由於石油生產佔了伊朗經濟產出近四分之一，這將對伊朗本來已經頗為不穩的經濟局面造成重擊（按：2018年特朗普退出核協議之後，伊朗通脹率長期處於幾十個百分比的水平），在最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei，現年85歲）即將要尋找接班人的時期更有可能造成伊朗國內政治危機。

哈爾克島（Kharg Island）的位置。（Google地圖）

二是直接打擊伊朗的核設施，去除以色列的最大擔憂。以色列過去廿年來一直都想主動打擊伊朗核設施，一舉掃除伊朗可能發展出核彈的可能。不過，從小布殊（George W. Bush）以來的各任美國總統都不支持以色列直接炸毀伊朗的核設施，一直沒有給予以色列相關穿透地底建築的武器。在特朗普時代，美國雖然對伊朗實施了極限制裁，卻不敢武力打擊伊朗核目標。拜登上台後更想重談核協議，而經過伊朗10月1日對以色列的導彈攻擊之後，拜登也表明反對以色列打擊伊朗核設施。

問題是，根據《紐約時報》的報道，以色列空軍兩年前已經在地中海演練過模擬攻擊伊朗核設施，其目標是要向拜登當局說明以色列有「單獨」攻擊伊朗核目標的意志－－即使外界普遍認為，沒有美國的參與，以色列成功擊毀伊朗主要核設施的成功機率不高。

但成功機率不高又如何？如果以色列真的「單獨」出手了，伊朗也真的為此不惜一切的反擊以色列，美國到時候難道不會出手支持以色列嗎？

圖為2023年10月28日以色列總理本內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於在以色列特拉維夫的軍事基地舉行的新聞發布會上。（Reuters）

10月8日，美國公布以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）原訂的訪美行程被取消。雖然雙方都沒有說明具體原因，但消息人士向不同媒體表示，是內塔尼亞胡阻止了加蘭特訪美。

根據《華爾街日報》引述美國官員的報道，以色列至今依然拒絕向美國傳達他們反擊伊朗的計劃細節。報道特別提到，9月底以色列擊殺真主黨領袖納斯魯拉之時就沒有事先知會美國，導致區內美軍未有為可能發生的事態做好準備。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）也特別向加蘭特為此表達不滿。美方本來期待加蘭特的訪美行程將會為拜登當局帶來一些以色列反擊行動的細節，但行程卻沒有成事。

其後，西方媒體廣泛報道拜登10月9日可能會同內塔尼亞胡通電。不過，從過去一年的美以交往來看，拜登並沒有任何能力制止內塔尼亞胡的激進升級。

在以色列國內，升級針對黎巴嫩的戰爭獲得八成人民支持。被視為內塔尼亞胡的最大潛在政敵的前總理貝內特（Naftali Bennett）如今已呼籲以色列政府要把握「50年以來最重大的契機，將中東改頭換面」，「我們『此刻』必需行動，毀滅伊朗的核計劃、它的核心能源設施，並讓這個恐怖主義政權致命地變成殘廢。」

貝內特稱，以色列有理由、有工具（去攻擊伊朗），而且真主黨和哈馬斯都癱瘓了，「伊朗已無遮掩。」

即使拜登當局口裏說反對，內塔尼亞胡會放過這個「棒打落水狗」的機會嗎？

當然，打落水狗只能是一時痛快。激化了同周邊國家的世仇，未來只會後患無窮。