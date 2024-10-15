不斷升級戰爭　以色列股市為何總體平穩？

當前，以色列正同自加沙、黎巴嫩、敘利亞、也門及伊朗等多方軍事力量持續或間斷交火。因此，不少媒體報道和專家分析認為以色列經濟因為戰爭而遭受重創，苦苦掙扎，甚至趨向崩潰，並引用相關數據來證明。比如數據顯示，預計以色列2024年GDP增長率將僅為1.1%。近期，標普、穆迪、惠譽三大評級機構均下調了以色列的信用評級。以色列旅遊部9月底的數據顯示，自2023年10月7日以來，約有85.3萬遊客到訪以色列，僅為此前一年的四分之一。

然而，以色列經濟並非如此，其股市儘管與世界市場相比相對較低，但仍取得了上漲，處於中等偏高水平。其中，以色列股市主要指數顯示出令人印象深刻的增長，顯示出以色列經濟在戰時環境中的韌性。代表證券交易所最大的35家公司的TA-35指數上漲了約15%，代表接下來的90家最大公司的TA-90指數上漲了約15%。綜合前兩個指數的TA-125上漲約13%。需要注意的是，9月底以來，TA-35指數更多次創出新高。

對此，安邦智庫（ANBOUND）研究人員認為主要在兩個方面：一方面以色列政府對股市的控制能力較強，及時加大對金融市場的支持力度，穩定貨幣市場；另一方面，以色列經濟基礎穩固，科技行業和初創企業表現良好，吸引了大量國際資本的流入。具體分析如下：

10月11日，真主黨與以色列軍隊之間持續敵對，人們在以色列空襲的黎巴嫩貝魯特現場行走。(Reuters)

從第一個方面來看，儘管戰爭增加了以色列政府的財政負擔，但其對股市的控制能力較強，沒有采取類似於美國股市因9-11事件而暫停交易的極端措施，而是選擇通過市場操作來管理風險。以色列央行通過取消或暫停交易所收取的一些費用，降低操盤成本，併為投資者提供更多的投資機遇。與此同時，以色列央行向市場注入了大量美元，以穩定貨幣價值。根據以色列央行數據，過去20年間以國的外匯存底成長不少，從2005年的270億美元上升到了2023年的2046億美元。

因此，戰爭爆發期間，以色列央行表示，將出售價值高達300億美元的外匯儲備，以穩定貨幣並為市場的持續正常運轉提供必要的流動性。以色列央行還表示，如果需要，將額外提供150億美元的支持，並表示將繼續監控事態發展，跟蹤所有市場，並在必要時使用可用的工具採取行動。這是以色列央行兩年來首次對謝克爾進行干預，同時也是自以色列建國以來，首次通過在公開市場上拋售美元來捍衛本幣匯率。

值得一提的是，以色列也積極發售債券，基本上這就是它一直以來的戰爭傳統。一直到2024年5月，以色列已經出售價值180億美元的債券。此外，在緊急狀態下，以色列央行行長阿米爾.亞龍同意延長任期，以幫助應對經濟在戰爭期間面臨的挑戰。總之，以色列金融機構積極履行了自身責任，通過加強與企業和投資者的溝通，及時向市場公布最新訊息，以減少不確定性。同時，金融機構還加大了對受影響行業的支持力度，為這些企業提供更多的資金和貸款，幫助它們渡過難關。

以色列與真主黨的衝突持續，圖為2024年10月12日，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特南部市郊，有地方疑似中彈後冒出濃煙。（Reuters）

從第二個方面看，雖然以巴衝突升級對巴勒斯坦被佔領土造成了嚴重的經濟破壞，但以色列本土的經濟活動並未受到直接影響。因此，以色列股市從紛亂中迅速找到了自己的定位，並抓住了一些發展機遇。例如，以色列的國防和安全技術公司在以巴衝突中扮演着重要角色，它們的股價在衝突期間表現穩定，吸引了更多外資投資。

當然更重要的就是以色列的高科技企業，包括人工智能、網絡安全、生物技術等領域，均處於世界領先地位。以色列風投機構Viola Growth創始人Harel Beit-On認為，以色列科技行業受到的影響相對來說非常小，因為行業基本上是虛擬的，例如軟件、線上服務和雲服務。他表示，以色列的經濟，特別是高科技行業展示了很強的韌性和交付能力：「不讓當地的情況傳導到我們的全球客戶和夥伴那裏，這就是我們的文化，過去三十年一直如此，這次也是如此。」

10月14日，以色列軍隊擊中加沙中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）一個難民營，引起雄雄烈火。（Reuters）

正是這些高科技企業的卓越表現，推動了以色列股市的不斷攀升。例如，Check Point Software、NICE Systems和Mobileye等公司，近年來在全球市場上取得了顯著的成功。與此同時，以色列豐富的風險投資環境和創新文化，催生了大量的初創企業。許多初創企業在成功上市後，成為股市的新興力量，為市場注入了新鮮血液。例如，Wix、Fiverr等企業在上市後，表現出色，吸引了大量投資者的關注。因此，在衝突期間，以色列依然吸引了大量的外國投資。

外國投資者在年初出售了約66億新謝克爾的股票，但在上季度改變了方向，購買了約30億新謝克爾的股票。長期機構投資者全年繼續抓住機會，增加了約100億新謝克爾的購買量。此外，募集資金領域依然保持較高的總額。股票市場募集資金總額為72億新謝克爾，比上年減少18%。科技公司和房地產公司分別籌集了20億謝克爾和25億謝克爾，約佔籌資總額的三分之一。

總體而言，以色列股市表現出的穩定性在全球範圍內少見，特別是在衝突升級時仍能吸引大量國際資本投資，且市場指數依然保持在中高位。這絕非偶然現象，而是與以色列政府及時加大對金融市場的支持力度，穩定貨幣市場的積極干預措施密切相關，更深層次的反映了以色列深厚的經濟基礎和科技創新能力。

最終分析結論：

以色列股市表現出的穩定性在全球範圍內少見，特別是在衝突升級時仍能吸引大量國際資本投資，且市場指數依然保持在中高位。這絕非偶然現象，而是與以色列政府及時加大對金融市場的支持力度，穩定貨幣市場的積極干預措施密切相關，更深層次的反映了以色列深厚的經濟基礎和科技創新能力，使得科技行業與初創企業表現良好。

本文原載於安邦智庫2024年10月11日的每日金融欄目

