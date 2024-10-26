賀錦麗民調仍領先　特朗普選情卻看漲　本屆大選民調將再次誤判？

距離美國大選僅有一個多星期，本就異常激烈的選情愈發白熱化，根據FiveThirtyEight的全國平均民調，截至10月24日，賀錦麗在全國民調中支持率為48.1%，依然些微領先特朗普不足兩個百分點；然而，不少專家、預測機構近期紛紛指特朗普贏面較大，連賭盤也押注在其身上。



這是否意味稍稍領先的賀錦麗真的會被翻盤？曾經欺騙了所有人的民調，此刻又是否還有參考價值？



近日，《國會山報》（The Hill）及決策台總部（DECISION DESK HQ）的選舉預測模型顯示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）的勝選概率首次超越了副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），達到了52%，後者則降至42%。這一變化發生在10月初，當時兩人的勝選概率還處於相持局面。如今，特朗普已經全面領先。

此外，博彩市場上的資料也顯示，特朗普的勝選概率高達57.9%，遠超對手的41%。億萬富翁投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示，市場似乎「非常確信特朗普會贏」。

箇中的原因是什麼？目前美國的全國民調，反映的是候選人在普選中的支持率，但大選的勝出者並非直接以全美選民一人一票來決定，而是取決於候選人贏得了哪些州份。每個州都有各自依人口規模得出的選舉人團票數，這些州份各自以一人一票產生結果，勝出者將獲得該州的所有選舉人票，最終勝負則取決於兩位候選人得到的選舉人票數總和。

這樣的制度設計意味着，即使候選人在全國整體選民間支持率超過對手，仍然有可能因為選舉人票數不及對手而敗選。因此，與其看全國民調，本屆大選中競爭最激烈的7個搖擺州的選情或許更有參考價值。

不過，在經歷2016和2020年民調集體「翻車」後，許多人都對這些民調數據持有疑慮。四年前的這個時候，民調顯拜登會相對輕鬆地取得勝利。他在RealClearPolitics的全國平均民調中領先特朗普7.9個百分點，最後拜登雖勝選，但勝出幅度卻較民調預期低了不少，差了3.4個百分點。

不過，在經歷2016和2020年民調的集體「翻車」後，許多人都對這些民調數據持有疑慮。四年前的這個時候，民調顯拜登會相對輕鬆地取得勝利。他在RealClearPolitics的全國平均民調中領先特朗普7.9個百分點，最後拜登雖勝選，但領先幅度卻低不少，差了3.4個百分點。

由於過去兩屆美國總統選舉民調預測與投票結果都顯示，曾兩度參選的特朗普在搖擺州的數字被嚴重低估，美國媒體與民調專家指出，如果今年出現同樣誤差，形勢對賀錦麗比較不利。

特朗普還擁有大量的「隱藏票」

民調機構回顧誤判的原因，發現在兩屆大選中民調都低估了特朗普支持者中，沒有大學學歷的白人選民數量。

研究指出，這些選民不願意接聽民調電話、或是聽信陰謀論而拒絕接受調查，令民調機構難以觸及這一群體。民調機構因此普遍提高了大學學歷的權重，還有越來越多機構採取「回憶投票加權」的方法，詢問受訪者在上屆大選中的投票情況，據此對投票結果進行加權調整。民調專家普遍認為這個問題已經得到改善。

在誤判最嚴重的2020年，則還有其他干擾因素：疫情期間選民投票途徑變得更多樣，許多人選擇提前投票、郵寄投票，此外，一批新年輕選民的突然出現令當年投票率創下新高，但這些選票都被民調機構忽略了。

8月7日，賀錦麗同沃爾茲在搖擺州威斯康星出席集會。（Reuters）

這實際上反映了每一屆大選中都可能存在選民群體、投票條件等變化，進而影響選民投票行為，而民調機構能否敏銳的捕捉到這些趨勢並做出適當調整，也會影響結果的準確性。

賀錦麗的競選團隊希望，目前的民調高估了支持特朗普的年輕拉丁裔選票，這些選民過去投票率不高，但今年可能成為特朗普的助力；此外還有民調機構可能忽視的新女性選民，她們或許會在墮胎權的驅動下壯大賀錦麗的票倉。

無論如何，有專業民調協會指稱今年會是美國40年來預測最不準確的一屆，看來最終結果還得到選舉結果塵埃落定方能知曉。