以色列空襲伊朗 中東陷入報復無限輪迴？
以色列還是動手了。
本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，原文標題：《以色列動手了，事情還沒有完》
10月26日凌晨，中東還是黑夜，以色列對伊朗發動了前所未有的導彈襲擊。
伊朗首都德黑蘭，至少聽到六次劇烈的爆炸聲。社交媒體的片段中，我們可以看到，爆炸引發的大火，正沖天而起……
如果沒弄錯的話，這應該也是兩伊戰爭結束以來，伊朗首都遭遇的最重大襲擊。
以色列也很直白：我們正對「對伊朗的軍事目標進行精確打擊」。
據報道，伊朗多處軍事基地遭到攻擊。看社交媒體上的圖片，應該是以色列作戰室，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）站着，屏幕上是德黑蘭爆炸引發的沖天大火。
按照以軍的說法，自去年10月7日以來，伊朗一直在「七條戰線上」無情地攻擊「以色列——包括來自伊朗領土的直接攻擊，與世界上所有其他主權國家一樣，以色列有權利和義務做出回應。」
哪七條戰線？按照以色列總理內塔尼亞胡的說法：
一戰，加沙（哈馬斯）；
二戰，約旦河西岸激進武裝；
三戰，黎巴嫩（真主黨）；
四戰，也門（胡塞武裝）；
五戰，敘利亞；
六戰，伊拉克激進武裝；
七戰，伊朗。
以色列和伊朗，本來一直打打代理人戰爭，但最近越來越走向前台。
10月1日，為報復以色列在德黑蘭暗殺哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh），以及在黎巴嫩炸死真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah），伊朗200枚導彈襲擊以色列，這是以色列從未有過的奇恥大辱，以色列豈能咽下這口惡氣？
現在，以色列動手了。
伊朗自然也不是善男信女。
伊朗此前就警告以色列，不要對伊朗輕舉妄動。德黑蘭官員也警告：如果以色列造成了重大傷害，伊朗將展開報復，不排除發射1000枚彈道導彈。謹慎起見，以軍也宣布，「我們的防禦和進攻能力」已經充分調動起來。美軍也已經進駐以色列，同時運去了薩德（THAAD）反導系統。
怎麼看？不省心的中東，事情還沒有完，還是粗淺三點吧。
第一，以色列咽不下這口惡氣。
以血還血，有仇必報，這是以色列的一貫風格。所以，不管伊朗怎麼警告，也不管國際社會怎麼勸阻，以色列肯定會報復的。不報復，以色列還怎麼在中東混？還怎麼震懾哈馬斯、真主黨、胡塞武裝？以色列報復了，美國聲稱沒參與，皮球就踢到了伊朗這邊。
第二，以色列其實也留有餘地。
別忘了，一開始，以色列態度非常強硬，甚至暗示：動手目標，伊朗核設施和石油設施。那是要伊朗的命！
如果那樣，伊朗絕對不會罷休。所以，我們看到，先漫天要價，然後降低目標，真到動手時，以軍宣布：只是對伊朗軍事目標發動了襲擊。也算是對等報復吧。伊朗此前導彈襲擊以色列，也留有餘地，針對的是軍事目標和摩薩德總部。
甚至從伊朗軍方的部署看，在以色列發動攻擊前，不排除伊朗通過某種渠道已經得到了暗示。信號其實都很明確：雙方都不想丟面子，但雙方都不想大動干戈。
第三，之後就看伊朗了。
如果伊朗能忍，心字頭上一把刀，事情會逐漸降溫，開始新的博弈。如果伊朗忍無可忍，那就是報復-反報復，開始新的死亡螺旋。伊朗真不想打，尤其這個節骨眼。新總統剛上台，希望改善對外關係，進而改善民生。不然，哈尼亞被暗殺很久後，伊朗一直就沒動作，直到納斯魯拉被暗殺，伊朗忍無可忍，才對以色列發動了攻擊。總體看，中東大戰打不起來，更別提第三次世界大戰。
但這個世界唯一可以確定的，就是不確定性。如果總是以血還血，如果沒有一點克制，難免不會如地火般蔓延，最後是血雨腥風。最後要說一句，伊朗外長此前宣佈，所有鄰國都已經向伊朗保證，不會允許以色列和美國利用其領土和領空來針對伊朗。但以色列和伊朗又不接壤，以色列導彈不經過鄰國，怎麼到達伊朗？
中東的一些承諾，我們聽聽就好。
當然，中東一些國家，可能也很無奈，以色列的導彈，伊朗的導彈，就在他們天空上飛來飛去，他們又有甚麼辦法？