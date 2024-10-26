以色列空襲伊朗　中東陷入報復無限輪迴？

以色列還是動手了。



本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，原文標題：《以色列動手了，事情還沒有完》



10月26日凌晨，中東還是黑夜，以色列對伊朗發動了前所未有的導彈襲擊。

伊朗首都德黑蘭，至少聽到六次劇烈的爆炸聲。社交媒體的片段中，我們可以看到，爆炸引發的大火，正沖天而起……

如果沒弄錯的話，這應該也是兩伊戰爭結束以來，伊朗首都遭遇的最重大襲擊。

以色列也很直白：我們正對「對伊朗的軍事目標進行精確打擊」。

據報道，伊朗多處軍事基地遭到攻擊。看社交媒體上的圖片，應該是以色列作戰室，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）站着，屏幕上是德黑蘭爆炸引發的沖天大火。

社交媒體流傳的照片顯示，伊朗首都德黑蘭一處地方10月26日清晨遭以色列空襲後，冒出大量濃煙。（X/@sentdefender）

按照以軍的說法，自去年10月7日以來，伊朗一直在「七條戰線上」無情地攻擊「以色列——包括來自伊朗領土的直接攻擊，與世界上所有其他主權國家一樣，以色列有權利和義務做出回應。」

哪七條戰線？按照以色列總理內塔尼亞胡的說法：

一戰，加沙（哈馬斯）；

二戰，約旦河西岸激進武裝；

三戰，黎巴嫩（真主黨）；

四戰，也門（胡塞武裝）；

五戰，敘利亞；

六戰，伊拉克激進武裝；

七戰，伊朗。



以色列和伊朗，本來一直打打代理人戰爭，但最近越來越走向前台。

10月1日，為報復以色列在德黑蘭暗殺哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh），以及在黎巴嫩炸死真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah），伊朗200枚導彈襲擊以色列，這是以色列從未有過的奇恥大辱，以色列豈能咽下這口惡氣？

現在，以色列動手了。

伊朗自然也不是善男信女。

伊朗此前就警告以色列，不要對伊朗輕舉妄動。德黑蘭官員也警告：如果以色列造成了重大傷害，伊朗將展開報復，不排除發射1000枚彈道導彈。謹慎起見，以軍也宣布，「我們的防禦和進攻能力」已經充分調動起來。美軍也已經進駐以色列，同時運去了薩德（THAAD）反導系統。

怎麼看？不省心的中東，事情還沒有完，還是粗淺三點吧。

第一，以色列咽不下這口惡氣。

以血還血，有仇必報，這是以色列的一貫風格。所以，不管伊朗怎麼警告，也不管國際社會怎麼勸阻，以色列肯定會報復的。不報復，以色列還怎麼在中東混？還怎麼震懾哈馬斯、真主黨、胡塞武裝？以色列報復了，美國聲稱沒參與，皮球就踢到了伊朗這邊。

圖為2023年10月28日以色列總理本內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於在以色列特拉維夫的軍事基地舉行的新聞發布會上。（Reuters）

第二，以色列其實也留有餘地。

別忘了，一開始，以色列態度非常強硬，甚至暗示：動手目標，伊朗核設施和石油設施。那是要伊朗的命！

如果那樣，伊朗絕對不會罷休。所以，我們看到，先漫天要價，然後降低目標，真到動手時，以軍宣布：只是對伊朗軍事目標發動了襲擊。也算是對等報復吧。伊朗此前導彈襲擊以色列，也留有餘地，針對的是軍事目標和摩薩德總部。

甚至從伊朗軍方的部署看，在以色列發動攻擊前，不排除伊朗通過某種渠道已經得到了暗示。信號其實都很明確：雙方都不想丟面子，但雙方都不想大動干戈。

2024年9月25日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭舉行的會議上發表演說。（Reuters）

第三，之後就看伊朗了。

如果伊朗能忍，心字頭上一把刀，事情會逐漸降溫，開始新的博弈。如果伊朗忍無可忍，那就是報復-反報復，開始新的死亡螺旋。伊朗真不想打，尤其這個節骨眼。新總統剛上台，希望改善對外關係，進而改善民生。不然，哈尼亞被暗殺很久後，伊朗一直就沒動作，直到納斯魯拉被暗殺，伊朗忍無可忍，才對以色列發動了攻擊。總體看，中東大戰打不起來，更別提第三次世界大戰。

但這個世界唯一可以確定的，就是不確定性。如果總是以血還血，如果沒有一點克制，難免不會如地火般蔓延，最後是血雨腥風。最後要說一句，伊朗外長此前宣佈，所有鄰國都已經向伊朗保證，不會允許以色列和美國利用其領土和領空來針對伊朗。但以色列和伊朗又不接壤，以色列導彈不經過鄰國，怎麼到達伊朗？

中東的一些承諾，我們聽聽就好。

當然，中東一些國家，可能也很無奈，以色列的導彈，伊朗的導彈，就在他們天空上飛來飛去，他們又有甚麼辦法？