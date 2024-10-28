印度股市為何長期趨勢性走高？

印度股市的上漲是一個長期的過程。 20世紀90年代初至21世紀初，印度股市開始逐漸受到關注；2003年左右至2008年金融危機前，印度股市經歷了一段較為明顯的上漲。然而，2008年全球金融危機爆發，印度股市也受到了較大的衝擊，出現了大幅下跌；2009年至2020年初，金融危機過後，印度股市逐漸復甦，並再次進入上漲通道。2020年初新冠疫情後至現在，印度股市儘管受到新冠疫情和俄烏衝突的影響，但表現出了較強的韌性，不僅很快從疫情初期的下跌中恢復，而且繼續保持上漲態勢。

總體而言，印度在長達十幾年時間內保持長牛行情，印度Sensex30指數從1979年成立至今漲近800倍，45年裏近80%的年度保持正收益，最近5年更是勢如破竹，年化收益率超17%；NIFTY 50指數收盤價為26216.05點，24年時間上漲近400倍，年化收益率超11.71%。對此，安邦智庫研究人員通過長期的追蹤，認為背後主要有以下三個方面因素綜合作用。具體如下。

首先，經濟較快穩定增長，依賴於人口紅利與科技進步。印度作為新興經濟體，近年來經濟增長較為穩定且快速。其GDP增速在全球主要經濟體中處於領先地位，連續多年保持較高的增長率。自莫迪2014年上台以來，除了2020年受疫情衝擊以外，印度GDP年均增速6%。其中，2023年印度GDP按年增長8.2%，是世界主要經濟體中經濟增速最快的。2024年上半年，印度GDP增速7.2%。

值得重視的是，人口紅利和科技進步構成了印度經濟長期增長的基礎。印度擁有龐大的人口基數，按聯合國預測，印度可在2023年中躍升為人口第一大國，總人口預計達14.26億人，其中20-64歲人口將超過8.45億，呈現比較健康的金字塔型。同時，印度並不是一個大宗資源特別豐富的國家，主要靠需求拉動和科技創新推動。過去，印度的經濟增長主要由第三產業貢獻，包括金融、IT服務等，佔比高達55%以上。在全球離岸外包的產業趨勢下，印度豐富的IT工程師儲備有利於支撐IT服務業持續高速增長。與此同時，印度政府大力發展製造業，通過基建項目帶動了建築、建材、鋼鐵等行業的發展，服裝、手機等產業鏈承接轉移。

Sensex30自1986年至今的走勢。（Google Finance截圖）

其次，大力推動經濟改革，聚焦大規模基建和扶持製造業。莫迪政府的增長政策主要聚焦於大規模基建和扶持製造業，政府投資是印度經濟高增長的主要來源。在基建方面，在過去10年執政期間，印度開始大規模基礎設施改造，包括實現交通網絡現代化、改善城市設施和擴大數字基礎設施，2023年基建投資較2014年提升5倍，國家公路網裏程增長60%。啟動「巴拉特馬拉國家經濟走廊」建設，提升印度國內海岸、港口和高速公路的貫通性，大規模擴建地鐵、鐵路和機場設施，機場數量由2014年的74個升至2024年158個。

與此同時，在產業政策方面，莫迪政府發起「印度製造」運動，以期改變傳統上以服務業為主導的印度經濟。計劃到 2030 年將印度在全球製造業中的份額從3%提高到 5%，到 2047年提高到10%。具體就是推動國企私有化，減少政府在商業活動中的直接參與，計劃逐步退出部分非戰略行業，提升國企運營效率；2019年起，印政府開始對多項勞動法進行修訂整合，簡化僱傭關係，提升勞動力市場流動性。這些改革措施提高了企業的經營效率，改善了市場的投資環境。

最後，加強金融市場改革，吸引大量外資持續流入。印度政府近年來進行了一系列金融市場的政策調整和改革。比如印度股市對上市公司的要求較為嚴格，擁有嚴苛的退市制度，保證了上市公司的質量。如果上市公司出現財務造假、業績不合格等問題，將被強制退市。與此同時，印度股市的交易制度相對靈活，對散戶相對有利。散戶投資者實行 T+0 的交易制度，而機構投資者則是 T+3 的交易制度。

中國國家主席習近平10月23日會晤印度總理莫迪（China Daily via REUTERS）

此外，印度股市注重對投資者的保護，退出回購及其定價機制保障了公眾投資者的權益。印度證券交易所委任獨立的評估團隊對被強制退市公司的股票進行估值，被退市公司必須以該團隊的評估價格在退市決定下達的三個月內向所有公共持股者回購其公司股票，除非投資者自願繼續持有該公司股票。在經濟增長強勁以及金融市場改革持續推進等因素的共同吸引下，外資長期持續淨買入印度股票。2000~2023年間，除2008年、2011年、2018年和2022年淨賣出外，其餘年份均是外資淨買入，其中2023年淨買入約214億美元，在外資年度淨買入額中排名第四。截至2024年1月末，外資（FPI）持倉約佔印度股票市值的16%。

總體而言，印度股市長期趨勢性走高的背後，是印度經濟較快穩定增長，依賴於人口紅利與科技進步。與此同時，印度大力推動經濟改革，聚焦於大規模基建和扶持製造業。此外，印度政府近些年加強金融市場改革，吸引大量外資持續流入。

值得注意的是，雖然印度股市具有趨勢性的長期走高，但印度依舊是一個新興市場國家，現在的印度其實只是西方市場渴望找到一個中國市場的替代者，因而人為拔高了印度的世界市場地位。這種情況下，印度經濟和市場的表現，將會猶如新興市場國家一樣，會不斷出現波動，經濟也會受到印度政治以及國民性的影響，這種現象是無法迴避的。

最終分析結論：

幾十年以來，印度股市長期趨勢性走高的背後，是印度經濟較快穩定增長，依賴於人口紅利與科技進步。與此同時，印度大力推動經濟改革，聚焦於大規模基建和扶持製造業。此外，印度政府近些年加強金融市場改革，吸引大量外資持續流入。

本文原載於2024年10月20日的安邦智庫每日金融欄目

