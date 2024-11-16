APEC、G20｜美西方與中國的角力還會加劇嗎？

11月15日、16日和18日、19日，全球將迎來今年最後也是最重要的兩場多邊外交活動。亞太經合組織領導人非正式會議和20國集團首腦會議將在南美洲大陸順次展開。中國最高領導人習近平、美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相石破茂等重量級領導人將悉數登台。美國總統大選後，全球政局已經處於大變革的前夜。各國所面臨的內政外交課題不同，各國領導人各懷心思在這個全球大外交場上，會給世界帶來什麼？筆者以駐在國日本的視角出發，做出分析和研判。



撰文：海鳴 資深國際時政記者



中國依然被當做地區安全保障的「最大威脅」

筆者注意到，日本媒體近來對亞太經合組織領導人非正式會議和20國集團首腦峰會進行了多方報道，這些報道中，中國依然被認為是地區的「最大威脅」。

筆者認為，日本媒體的這種基調其實非常符合日本政府對中國的定位。因為不管全球政治變局如何演進，日本的國家戰略基石依然是日美同盟關係，而特朗普（Donald Trump）的勝選，使外界明顯感受到美國對外的強硬轉向，在這種情況下，即使日本內部有希望與中國展開更務實的合作的意願，也會被目前的形式所裹挾，讓永田町不得不向白宮的新主人靠攏，在國際上明確做出選邊站隊的姿態。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與日本首相石破茂舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

當然，日本也確實感受到了來自中國的壓力。首先，日本在經濟上與中國的競爭已經全面處於劣勢，很多日本傳統品牌的市場佔有率在高品質和高性價比的中國品牌面前已經變得不堪一擊，這也是日本在安全保障問題上，不斷靠近美國，加大牽制中國力度的原因之一。平靜的水面下，中日雙方圍繞領土領海問題的暗戰不斷進行。

近期在日本安全保障上被炒得火熱的琉球問題，就是其中之一。根據可靠消息來源，有中國駐日本使領館的官員私下曾給在這一領域涉入頗深的日本一所大學的教授發出電郵，邀請其到中國使領館館內「喝茶」，這一舉動讓日本教授感受到了明顯的人身威脅。同時，中國使領館的官員還通過中國留學生了解相關議題的一些情況，令外界明顯感到中日圍繞琉球問題的暗鬥在加劇。

據此，筆者認為，中日關係在特朗普政府上台之後，可能會更加惡化，從而加劇地區的緊張局勢。而為避免這樣的情況發生，本次的南美外交場可能是兩國的最後機會。

11月15日，在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）周邊，石破茂出席美日韓三方會談。（Reuters）

特朗普的美國對於地區未來意味着什麼？

以日本為出發點，以日本為視角觀察地區局勢，其國際政治力學的影響不僅僅來自於中國，還有另一大強權——美國。有很多觀察家認為，特朗普奉行孤立主義，將使得美國在包括東亞地區在內的全球影響力出現下滑。但筆者認為，特朗普是否奉行孤立主義暫且不論，其政策一定會在某種程度重塑全球地緣政治結構，重新架構新的以美國為主導的國際政治經濟秩序。而在這個秩序中，「無意主導」的美國無疑將會得到更強的「主導力」。

本次亞太經合組織領導人非正式會議和20國集團首腦峰會將會成為美國總統拜登的告別演出，但毫無疑問各國領導人早已是「人在拜登旁，心在特朗普」的狀態。然而，拜登仍然可以有所作為，其在國際場合的最後演出，預計將會延續美國在處理國際關係時的立場態度，特別是與盟友之間關係和俄烏戰爭以及中東戰爭。

對於日本來說，如何在與拜登政府進行最後的接觸時，不觸碰未來特朗普政府的神經，是一個難點。而包括日本九州大學教授三輪宗弘在內的諸多日本學者在與筆者交流時普遍認為，特朗普政府的「孤立主義」，將以另一種形式對日本以及日本周邊地區的政治和經濟形勢形成影響，特別是中美關係的走向更將給地區的前景帶來巨大的不確定。而這種不確定會讓東亞地區更安全還是更不安全，奔向新的繁榮還是走向無盡的衰落，依然需要觀察。