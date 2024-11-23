影響2025年石油價格下滑的三個因素

2025年的能源市場，特別是石油價格的走勢，是很多人密切關注的動向。當下，隨着OPEC連續四個月下調全球石油需求增速預期以及市場交易員逐漸接受「2025年石油供應過剩」的觀點，悲觀論調早已席捲油市。布蘭特原油以及WTI原油價格的前景更是暗淡無光。美國能源訊息署（EIA）預計2025年布蘭特原油價格為每桶76美元，此前預期為每桶78美元；預計2025年WTI原油價格為每桶72美元，此前預期為每桶73美元。

投行機構更消極。以2025年布蘭特原油期貨價格為例，摩根士丹利將明年第一季度的價格預測下調5.50美元至每桶72美元。高盛則認為，明年的價格可能最低跌至每桶61美元。還有預期稱，價格會下跌至每桶40美元，甚至每桶30美元都是有可能的，而未來一年的原油市場則會長期呈現熊市。要知道，近年來，每桶70美元成為了石油市場的重要支撐，若跌破此數值，則意味着經濟問題嚴重，未來何去何從不明。

縱觀2024年的國際原油市場，可謂多空交織，油價整體呈現寬幅震盪的走勢。相關數據顯示，截至2024年上半年，WTI原油年均價為每桶78.81美元，較2023年按年上漲每桶4.04美元，或5.40%；布蘭特原油期貨年均價為每桶83.42美元，較2023年按年上漲每桶3.51美元，或4.38%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

分季度來看，一季度期間，國際原油價格整體呈現震盪上行的走勢，但季度均價按月下跌。雖然中東與俄烏局勢的動盪對油價起到了提振作用，但年初受美聯儲降息預期下降的原因，油價上漲空間受到了限制。

進入二季度後，國際油價呈現先抑後揚的走勢。一方面，前期伊朗和以色列雙邊局勢快速升温，而隨後雙方的克制態度緩和了市場擔憂情緒，國際油價承壓回落。另一方面，美聯儲宣佈維持利率政策不變，投資者對美聯儲降息預期降温也加重了二季度油價的下行承壓。此外，6月份，OPEC+減產協議不及預期，額外減產將於四季度開始取消的消息導致市場擔憂情緒升温也施壓油價。然而，國際油價在此之後低位反彈，市場進入夏季出行旺季後投資者對能源需求前景的樂觀預期對油價起到有力的支撐作用。沙特阿拉伯與俄羅斯對OPEC+必要時將改變產量政策的表態以及EIA與OPEC對原油市場需求前景的樂觀預期也支撐油價。

三季度是傳統的需求旺季，國際油價卻遭受重創，下跌約17%。投研機構Zacks的分析指出，三季度油價下跌的最主要驅動因素是全球需求的減弱。中國的經濟波動與製造業放緩引發了外界對需求可能不會像預期的那樣迅速復甦的擔憂。除此之外，歐美經濟疲軟也加重了這種憂慮，這些因素共同抑制了石油消費前景。

2024年11月19日，美國德州，圖為特朗普出席星艦第六次試射儀式。朗普的競選口號之一是「大鑽特鑽」（drill, baby ,drill）。（Reuters）

10月以來，中東地區地緣衝突再度升級，原油價格受此影響呈現上漲走勢，但原油整體供應過剩的基本面無法支撐原油價格持續上漲，而美國原油庫存增幅超預期，以及歐元區經濟增長放緩等因素更是讓市場擔憂情緒不斷升温，推動原油市場價格承壓下行。10月31日收盤後的數據顯示，WTI原油收於每桶69.26美元，布蘭特原油收於每桶73.16美元。11月15日，布蘭特原油歐洲時段報每桶71.69美元，而WTI報每桶67.87美元。就四季度的原油走勢，預測認為，石油市場供需呈現寬鬆態勢，油價下跌壓力明顯加大。

基於2024年的能源市場趨勢及對地緣政治的追蹤分析，安邦智庫（ANBOUND）首席研究員陳功先生認為，2025年石油價格會有劇烈波動，出現趨勢性下滑，對世界經濟影響巨大。造成這種趨勢的原因主要有三個：

（1）特朗普的能源政策有利於石化能源的生產。特朗普的競選口號之一是「大鑽特鑽」（drill, baby ,drill），他在勝選演說裏還褒揚美國的原油資源為「液體黃金」（liquid gold）。特朗普發誓會削減法規，壓制氣候變化議程。特朗普承諾將會增加美國化石燃料的生產，誓言上任第一天就要「不斷鑽井」，而非偏重於風力等可再生能源。據了解，他還希望開放北極荒野等地區進行石油鑽探，認為此舉能降低能源成本。花旗就此預測稱，特朗普第二任期或使油價到2025年都承受下行壓力。考慮到潛在貿易關稅以及石油供應增加等原因，花旗預測布蘭特原油平均價格為每桶60美元。

圖為2024年11月20日，美國駐烏克蘭基輔大使館一度關閉，以因應俄羅斯或對烏克蘭發動大規模空襲。（Reuters）

（2）俄烏衝突可能停止，這會造成世界能源市場的劇烈波動。俄烏衝突迄今已經進行兩年以上的時間。俄羅斯被消耗了大量軍力，烏克蘭的傷亡也非常慘重。歐洲以及拜登政府都依舊在聲稱繼續支持烏克蘭，並且向烏克蘭提供了大量的軍事援助和經濟援助。儘管如此，戰局和國際形勢的演變並不利於烏克蘭。特朗普還表示自己上任後要施加壓力，推動和平，加快戰爭結束的進程。從現在的形勢判斷，沿着現在的戰線停火，將可能是一個有希望的和平談判目標。這意味着烏克蘭的和平，將會分階段地實現，而不是一步到位。首先是停火，然後是涉及和領土的談判以及俄羅斯全球資產的談判，還包括俄羅斯資源的銷售問題。所有這些方面，烏克蘭以及俄羅斯所追求目標都差異甚大，但都可以分階段地去談判並且實現。然而，在這過程中，油價必然會因為每個談判階段出現的不確定性而出現變動，捉摸不定。

（3）歐洲經濟將會不景氣，同時世界經濟除了美國之外，也可能會出現下滑和不景氣，這將會影響能源需求。高盛經濟學家日前將歐元區2025年GDP增長預期從此前的1.1%下調至0.8%。高盛經濟學家認為，歐洲經濟將受到特朗普重返白宮的影響，原因是該地區與美國的貿易緊張局勢將加劇、歐洲將面臨增加國防開支的壓力，以及地緣政治風險上升將打擊企業信心。貝倫貝格預計歐元區GDP受到的打擊較小，但這家私人銀行也將對歐元區明年經濟增長的預測下調0.1個百分點至1%。貝倫貝格的分析師指出，對於歐洲企業而言，特朗普上任意味着相當大的貿易政策風險和地緣政治不確定性。就全球經濟情況而言，明年依然將是復甦乏力的一年。國際貨幣基金組織（IMF）在10月22日發布的《世界經濟展望報告》中指出，2025年全球經濟增速為3.2%，較7月預測值下調0.1個百分點。IMF警告稱，儘管全球通脹明年可能得到緩解，但下行風險正在加劇，包括地區衝突的升級；貨幣政策緊縮時間過長；金融市場波動；保護主義政策不斷加碼等。這樣的經濟趨勢，勢必將影響能源需求。

德國經濟不景象，可能陷入連續兩年的衰退。圖為大眾汽車員工示威。（Reuters）

明年原油價格下跌對各行各業意味着什麼？石油和天然氣產業受到的影響最為直接，他們的收入和利潤會顯著減少，因為石油是它們的主要產品。極端一點，相關公司可能會面臨現金流問題，甚至可能需要削減投資和生產活動。此外，交通運輸業、化工行業和農業可能迎來利潤率的大幅提高。汽車方面，能源價格低固然利好燃油車行業，但新能源車市場可能迎來需求放緩的挑戰。對於那些營收不佳的車企而言，2025年可能更加難過。

所以，總結起來，除非世界上的能源生產國採取對應措施，否則2025年的石油價格將會有趨勢性的下滑！雖然從某種意義上，動向基本上延續了2024年的態勢，但明年的能源問題實則是更加尖鋭！

最終分析結論：

2025年石油價格會有劇烈波動，出現趨勢性下滑。這背後有三個主要因素：（1）特朗普的能源政策有利於石化能源的生產。（2）俄烏衝突可能停止，這會造成世界能源市場的劇烈波動。（3）歐洲經濟將會不景氣，同時世界經濟除了美國之外，也可能會出現下滑和不景氣，這將會影響能源需求。

本文原載於2024年11月17日的安邦智庫每日金融欄目

