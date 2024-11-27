以色列、黎巴嫩停火：內塔尼亞胡搶先給特朗普「送禮」？

11月26日，以色列的安全內閣以大比數通過了以黎停火協議，黎巴嫩政府將會在27日通過一同協議，持續了超過13個月、本年9月中更急速加劇的以色列－黎巴嫩真主黨戰事預計將在當地時間27日上午4時暫告一段落，以軍將逐步撤出黎巴嫩，真主黨撤離以黎邊境地帶，由黎巴嫩政府軍進駐看守，其後雙方邊境被迫撤離的數萬平民都能回家。

促成這次停火可說是美國總統拜登（Joe Biden）任內的最後外交成就，在26日的白宮發言上，他希望這為期60天的停火將會變成「永久停火」，繼而進一步推進以色列和哈馬斯達成加沙停火協議，最後達至以沙特與以色列建交換取巴勒斯坦建國的大和解－－不過，這些目標明顯不會在他任內達成。

對於這次停火，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則強調以色列將有權對於真主黨的任何威脅採取行動，並以集中精力對付伊朗、重整軍力和孤立哈馬斯為達至這次以黎停火的三大動機。

圖為2024年11月26日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮公布以色列與黎巴嫩達成停火協議。（Reuters）

60天停火的「巧妙」

以黎停火協議，初步將以60天為期。10月正式啟動地面進攻的以軍將等待黎巴嫩政府軍進駐然後逐步撤出黎巴嫩，而真主黨則會撤離以黎邊境地區，搬到離邊境以北30公里的利塔尼河（Litani River）以北，達成2006年聯合國安理會1701號決議的規定。同時，進駐黎南的黎巴嫩政府軍將會監控真主黨不會在當地重建軍事設施，與當地既有的聯合國維和部隊合作監督協議的執行；黎巴嫩政府亦將嚴加管制武器進出，避免軍火落入真主黨手中。

內塔尼亞胡就表明如果真主黨重新武裝、重建接近邊境的軍事設施、發射火箭、挖掘地道，以色列都會主動出擊。

圖為2024年11月25日，以色列軍隊與真主黨（Hezollah）衝突持續，黎巴嫩貝魯特南郊的Chiyah，有建築物遭以軍空襲。（Reuters）

由於以色列堅持要有在停火之後能自由行動去打擊真主黨威脅的保證，但黎巴嫩政府則認為作出此等保證傷及黎國的國家主權，因此美國將會在協議之外另交一封信給以色列，表明以色列面對來黎巴嫩真主黨的「即時威脅」有自衛權，並將會代為通知黎巴嫩軍方相關事態。拜登在其白宮發言中也強調了這一點。

另外，美國和法國都會一同加入監督停火協議落實的國際小組（按：本來是用來監督安理會1701號決議的執行，其他成員包括以色列、黎巴嫩和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊UNIFIL）。

其中，由於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾呼籲對以色列等參戰方進行武器禁運，以色列一度抗議法國加入此小組，但黎巴嫩方面卻堅持被視為較支持黎方立場的法國作為小組成員。最終，法國政府在國際刑事法院（ICC）向內塔尼亞胡發出拘捕令後作出了較為溫和的的表態，沒有承諾必然會幫助拘捕內塔尼亞胡，而只稱知悉相關決定，因而換取到以色列接納法國的角色。

對於以黎停火協議，以色列內部依然有重大的反對聲音。一是來自以黎邊境北部城鎮的地方首長，不少地方官員都批評內塔尼亞胡若然接受停火將是投降（按：去年10月7日哈馬斯襲擊之後，黎巴嫩真主黨聲援加沙而開始轟炸以色列北部，導致6萬居民被迫長久離開家園至今）。二是來自內塔尼亞胡政府內部的極右政客，如國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）等，但他們暫時未有威脅要退出政府，跟反對加沙停火的力度不同。三是來自在野反對黨派政客，如6月退出戰時內閣的甘茨（Benny Gantz）等，但此刻反對黨派正處於政治弱勢，難以影響內塔尼亞胡決策。

2024年10月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）出席在米茨佩拉蒙（Mitzpe Ramon）附近軍事基地舉行的第70批戰鬥軍官入伍儀式。兩人都被國際刑事法院發出了拘捕令。（Reuters）

60天停火的時間安排非常巧妙。這個停火協議固然是拜登當局促成的，但如果停火真的能在本周落實，60天後剛好就是特朗普（Donald Trump）來年1月20日重新上台不久之時。如果60天停火順利無礙，真正達成以黎永久停火的將是特朗普。這60天也是必須的，畢竟在實際操作上要互相撤兵、建立一定程度的互信，各方也確實需要一些時間。《華盛頓郵報》早前就曾引述以方消息稱，內塔尼亞胡的一位親密助手曾向特朗普方面保證希望在特朗普上台之時確立以黎停火，給特朗普一個外交勝利作為禮物。

獲特朗普任命為白宮國家安全顧問的佛羅里達州聯邦眾議員沃爾茲（Mike Waltz）就表明這一切都是「因為特朗普」，「他的巨大勝利向世界其他地區發出了明確的信息：混亂是不能被容忍的。」

順水推舟

雖然特朗普勝選後的任命幾乎全盤親以－－例如其駐以色列大使人選曾支持以色列吞併約旦河西岸、其駐聯合國大使人選曾多次批評聯合國「反猶太」－－但特朗普也以自己將會為世界帶來和平為競選宣傳主調。以色列媒體早前也報道過，特朗普雖然表面上全力支持以色列，但他在7月內塔尼亞胡訪美之時就表明希望內塔尼亞胡能在他上台前「搞定」戰爭。

自9月中以色列加大打擊真主黨以來，包括真主黨原領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在內的幾乎整個真主黨領導層和中層人物都差不多被殺清，其原本估計可高達20萬枚的飛彈、火箭、無人機軍火席也被毀掉七、八成。以軍在黎巴嫩的戰爭真的到了差不多該收手的時候。

11月21日，以色列民眾在特拉維夫上街要求內塔尼亞胡達成加沙停火，換回人質。但此類示威的規模已遠不及9月高位。（Reuters）

相較於遲遲消滅不掉哈馬斯的加沙戰爭，以色列並沒有公開聲明要把真主黨消滅掉，而真主黨在黎巴嫩的什葉派民眾中也是一個慈善組織、半政府機構、政黨和軍隊的混合體，根本不能被消滅掉。如今大舉削弱真主黨之後，收手不只是時候，也是上策。

在俄烏戰爭、加沙戰爭、黎巴嫩戰爭，甚至是蘇丹內戰等全球各地戰局當中，最容易暫停下來的就是黎巴嫩戰爭。如今，飽受摧殘的真主黨也不再以加沙停火作為其停止攻擊以色列的前題。內塔尼亞胡將以黎停火變成慶賀特朗普上台的禮物，也可算得上是「順水推舟」。

給了特朗普這個份禮物，下屆美國政府將會對加沙戰爭和人道災難「隻眼開隻眼閉」。而對於以色列定居者在西岸的種種暴行，特朗普也不會執行像拜登當局那樣的制裁。這可算是內塔尼亞胡和特朗普兩個人的「雙贏」。

以色列總理內塔尼亞胡於2024年7月24日在美國華盛頓美國國會山莊舉行的國會聯席會議上發表講話。(Reuters)

此刻，雖然內塔尼亞胡正式被國際刑事法院發布拘捕令，在國際上被嚴重孤立，但其國內政治形勢卻是一片向好。去年引爆重大示威、最終因10月7日事件被收起的司法改革已被重新提出。有利庫德集團（Likud）部長甚至聲言要在以色列實行「政權更替」，以國會可以全權控制的司法機構取代最高法院、讓國會議員有免受司法追究的預定權力等等。

由此可見，內塔尼亞胡此刻已經有意將精力重新投放到國內政鬥之中。某程度上，這也預示着以黎停火在即。（當然，加沙的低烈度戰局將會無限期繼續下去。）

以黎停火，足夠特朗普在上台後迅速向國人宣傳自己是和平使者。但他憑什麼當上了和平使者？這只能說是天時、地利、人和。正如他7月首次遇刺時頭往右轉剛好避過了子彈一般，特朗普實在是一個幸運得讓人難以置信的人物。