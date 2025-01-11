國際友人們：讀懂中國從理解劉強東上熱搜開始

中國已經是世界第二大經濟體，中美矛盾引發的連鎖反應讓大多數國家都認識到了事態的嚴重性。中國為什麼在短短三四十年的時間裏就衝頂成為可以對美國構成威脅的大國？作為一個同美國意識形態不同的大國，中國對世界秩序有何構想，會如何影響全球的命運？種種疑惑背後，是同中國打交道已經不可避免，認識中國已經迫在眉睫。

經常有人嫌中南海的政治規則過於複雜，抱怨中國官方話語過於晦澀。在這裏筆者給大家介紹一個理解中國的捷徑——中國企業家 。就今時今日而言，認識熱搜人物劉強東，能快速管窺中國風貌。

關注中國新聞的朋友，應該注意到了，1月7日（農曆臘月初八）前後，衝上中國網路熱搜的，是企業家劉強東給他所在的江蘇宿遷光明村辦年貨的消息。每個60歲以上的長者發1萬元人民幣，曾經教過劉強東的小學老師，每人發10萬元，加上食用油、大米等物資，七七八八一 次就耗資3000多萬元。理解劉強東為什麼能夠和億萬中國普通人情感共振，就找到了認識中國的密碼。

據報道，劉強東為老家光明村準備的現金、年貨大禮包等總價值超3000萬元，村裏每戶都能領到33件套。（網路）

中國有一句古話叫「富貴不還鄉，如錦衣夜行。」日常生活中從來不缺炫富行為。但劉強東豪擲3000多萬元並沒有給人留下愛炫耀的印象。儘管劉強東派紅利只和光明村的人有關，和網路上99.99%的中國人都沒有關係。但他仍然贏得了一片讚譽。

在中國人看來，這不是出風頭，不是愛炫耀，是知恩圖報。劉強東多次提及當年是光明村的村民集資捐贈籌齊了500元現金和76個雞蛋，才讓他有機會去上大學。過去這麼多年，劉強東將京東集團的總部設在宿遷，千方百計為當地拉投資是有目共睹的。

劉強東對光明村的感恩，代表的不只是一個人的知恩圖報。劉強東經營的京東集團僱傭了數以萬計的來自中國各地的普通快遞員，當不少企業家為了提高利潤將這部分用人成本不斷降低的時候，京東給快遞員購買了充足的用工保險，堪稱業界良心。

中國改革開放之初的政策約定是先富帶動後富。但改革開放四十年後，不少人忘記了先富帶後富。不少人忘記了是當年的政策讓他們先富了起來。自認為能力高人一等富起來天經地義的一些人，忙着用聰明的頭腦和先發優勢鞏固既得利益。而劉強東為他的家鄉所做的一切，有報恩的一面，有為自家企業年終大促銷做商業宣傳的考量。但最關鍵的一點是劉強東起了一個表率的作用，告訴人們他從未忘記初心。

中國網友對劉強東普遍持肯定態度的背後，是劉強東這樣的企業家並不多。這是中國社會對富起來的一個階層一個群體有期待的寫照。在中國，60歲以上農民的退休金普遍只有一兩百元，劉強東的1萬元，相當於給他們好幾年的退休金。正是對普通人來說工作機會難得，正是從事底層工作的人連基本保險和薪資都不能得到有效保障，正是60歲以上的農村居民養老金低得實在可憐，劉強東所做的一切才具有新聞效應。

中國仍然是鄉土中國，仍然是一個貧富差距很大的國家，距離共同富裕還很遠。生活在鄉村的人，生活在底層的人，希望有工作機會，有致富的機會，這是中國的最大國情。

以往當中國領導人在國際場合講中國仍然是一個發展不平衡不充分的發展中國家時，不少國家並不認同，總以發達國家的標準來看待中國，處處談中國的爭霸雄心。其實看看劉強東在中國為什麼受歡迎就能明白，中國領導人所言不虛。中國在實現全面發展、共同富裕的這條路上還有很長一段路要走。

網路上隨處可見對劉強東回饋家長的溢美之詞。（網絡截圖）

如果人均GDP是中國6倍的美國，能夠理解劉強東為光明村60歲以上老人發放1萬元的巨大意義，就能夠明白，人們對美好生活的嚮往仍然是中國最大的前進動力，這和同美國的鬥爭一點關係都沒有。

中國知名企業家群體中，像劉強東一樣出身農村的人非常少。阿里巴巴創始人馬雲、騰訊創始人馬化騰、美團創始人王興等中國富豪，身後都有一個出身不那麼底層的爸爸。

馬雲的父親馬來法長期擔任浙江省曲藝家協會領導，擁有廣泛的政商關係，並在退休後被聘為省非物質文化遺產專家。這樣的家庭背景為馬雲提供了良好的教育資源和廣泛的社會聯繫。在馬化騰創業初期，其父馬陳術開着奔馳幫馬化騰公司做賬。美團創始人王興，他父親王苗是億萬富豪。雖然馬雲、馬化騰、王興等人和劉強東一樣，都是中國教育體系培養出來的新一代知識型企業家。但普通人偏愛劉強東。

他是鯉魚躍龍門、寒門出貴子、知識改變命運、愛拼才會贏的象徵。在貧富差距不斷拉大，社會階層日漸固化的中國，從人們對劉強東的態度可以看出中國人對奮鬥、發展、進取，仍然充滿期待。相信希望和夢想，堅信付出總有回報，這是中國社會的底層色彩。

流傳於國際社會的對美國構成挑戰的中國，距離普通中國人實在太遙遠。一個問題重重又生機勃勃的中國才是真實的中國。理解對寒門貴子不忘本產生情感共鳴的中國，才能看到真正的中國。